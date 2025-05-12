Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 28
про тайминги посмотрю, может поменяю оперативу, спс
насчет турбины - не знаю, пишут не такая уж она и грмкая. Кому-то больше нравятся такие
В принципе частота ОЗУ тоже дает прибавку, но тайминги играют немаловажную роль. Где-то видел тесты райзена, что в играх память 3200mhz cl14 примерно равна по производительности 3600mhz cl16, но 3600 mhz cl14 уже выдает больше fps чем 3200mhz cl14. Но главное не брать для райзена что-то типа 3200 mhz cl18 это конкретный зашквар.
14-й нет вообще в продаже в днс, только 16
так что собираемся производить? зачем вы пишете про серверные решения???
Я уже давно не пишу про серверное решение, как понял, что компьютер для игрушек.
Я пишу о фондоотдачи :)
ну не для форекса же такое железо собирать ) не для мт5
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему?
Maxim Dmitrievsky, 2019.10.07 14:56
Набросал такой конфиг, все micro atx. Попробовать новый райзен + "народная карточка" что бы маленько поиграть в full hd + быстрый ssd
материнок с чипом X570M (рекомендуется для этих процев) в формате micro atx нашлась в кол-ве 1 штука в днс, в других магазах не стал искать, т.к. эти обещают все через 3 дня привезти.
Норм или отстой? все типа свежачек, 19 года. а то ноуты надоели
Если бы я сейчас брал, я выбирал бы похожую конфигурацию. как в первом вашем посте.
Процессор райзен 3600 сейчас один из лидеров по соотношению производительность/ цена.
https://www.cpubenchmark.net/cpu_value_available.html
Также у него производительность одного ядра очень высокая. Аж 3000 баллов по бенчмарку.
А это важно при тестировании, так как в тестировании используется 1 ядро процессора, это в оптимизации уже все.
Вот рейтинг по производительности одного ядра:
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
Оперативку брал бы на 16 гб с высокой частотой, как минимум 3200.
Ренат говорил, что для метатрейдера скорость важнее объема.
А по объему, это нужно смотреть какой у вас объем оперативы обычно загружается. Если у вас загружается обычно не больше 8 гиг, то оперативу на 32 гига брать нецелесообразно. И смотреть нужно не в связке со слабеньким процессором, слабенький процессор не сможет нормально оперативку загрузить.
ССД я взял бы такой же , evo 970 (250 гб), потому что у этого ссд скорость 3500. А у обычных ссд на sata3 скорость всего лишь 500.
Еще бы взял винт для "файлопомойки", на 1 террабайт. У меня на компе полно файлов, которые я никогда не открываю, но удалять их жалко, вдруг понадобятся. Такой контент на ССД дорого хранить.
Винт взял бы на 5400 оборотов, он тихенький.
На сайте WD есть техническая информация по всем их винчестерам. Так вот у винта на 5400 оборотов уровень шума всего лишь 21 децибел, а винт на 7200 оборотов имеет уровень шума аж в 29 децибел.
https://www.wd.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/rus/spec_data_sheet/2879-771436.pdf
на диске С у меня была бы рабочая папка, в которой хранились бы файлы, с которыми я работаю в текущее время. по мере устаревания, я их перекидывал бы в "файлопомойку".
видеокарту взял бы "затычку", так как в игры не играю.
по блоку питания. выбирал бы какой-то бесшумный.
прочитал бы статьи в интернете, какие существуют на данный момент тихие блоки питания с большим кулером, и подобрал бы себе что-то.
кулер на проц - бесшумный, башенный, с вентилятором 14 мм. Лучше всего Noctua.
корпус, какой визуально красивый.
и монитор уже нужно брать дюймов 27.
Для меня главные характеристики компьютера: производительность и бесшумность.
Думаю что в штуку зелени можно вложиться.
Мой вариант такой на Ваш бюджет.
Можно, если мать, питание и корпус дешевле взять
но могут быть траблы с биосом и с дальнейшим апгрейдом, если захочется
Мой вариант такой на Ваш бюджет.
а материнка не сильно убогая для такого проца и видюхи?
карта поддерживает PCI express 4.0, в материнке 3.0и корпус только миники рассматриваю, ящик большой не хочу
(без клавы, которую не считаем)
Ооочень высокие кнопки у клавы. С непривычки руки будут уставать.
А светится красиво, да.
это механика.. щелкает как в старые времена еще
по ней прикольно пальцами долбить ) тренд сейчас