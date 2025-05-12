Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 35
в этой ветке после сборов тестируют на каком то одинаковом коде? или каждый на своём. обновил проц на 3800X и память до 32 3200 интересно было бы с кем то сравнить результаты тестов, вопрос заключается в следующем в каком случае объём ОЗУ имеет значение.
В этой https://www.mql5.com/ru/forum/319777 ветке сравнивают производительность.
Объем ОЗУ важен для советника, который потребляет всё ОЗУ при тестировании/оптимизации (по числу ядер)
спасибо, сейчас буду читать, постараюсь сделать тест и тоже внести свой вклад. в эту интересную задачу.
я правда пока не смог загрузить свои 32 гектара больше чем на 50 %.
(а есть мысль сейчас докупить ещё 32 что бы потом не искать точно такую же или не менять полностью.)
а я всё правильно выбрал, на картинках?
а то как то слабовато грузит память)
не про водянку а про коробку имел в виду. Но мини коробок нормальных в магазинах нет на данный момент, одно фуфло старое
Миникоробка.. Удобнее, когда комп в обычной коробке с эффективной и бесшумной циркуляцией воздуха, но не рядом, а за стенкой... Сделал так себе, чтобы ребёнок не угрожал компу и очень понравилось))
Если покупка 32 гигов вас не затрудняет, то лучше потом смените комп. Он будет быстрее, тише и экономичнее.
у меня 64 гб оперативы и при оптимизации загружается 56-58...
Если честно, то я последний раз сталкивался с проблемой совместимости плашек только с DDR2 на Intel, и не знаю, кто реально сталкивался с аналогичной проблемой с DD3 памятью или DDR4 на стационарных компьютерах. Поэтому позже при потребности можно спокойно докупить.
Лучше пишите в той ветке. По сути - надо протестировать 3 советника в ветке два раза - первый раз с агентами по числу ядер, а второй раз с агентами по числу потоков. На картинке вариант по числу потоков, для прохода тестера по числу ядер нужно уменьшить число агентов в два раза, так как ядер в процессоре всего 8.
Если покупка 32 гигов вас не затрудняет, то лучше потом смените комп. Он будет быстрее, тише и экономичнее.
возможно экономичнее, а так этой мощности на долго хватит, специально выбирал что бы скорости везде на плате регулировалась и если норм кулер то потом его можно просто смазать.
а вот что точно будет так это больше лампочек и света из системника) маркетинг наступает))
Если честно, то я последний раз сталкивался с проблемой совместимости плашек только с DDR2 на Intel, и не знаю, кто реально сталкивался с аналогичной проблемой с DD3 памятью или DDR4 на стационарных компьютерах. Поэтому позже при потребности можно спокойно докупить.
дело в том что когда я решу добавить память могут перестать выпускать даже ту память которую я поставил.
так как сейчас то такой радиатор сделали то такое название дали там позже глядишь RGB будут на них крутить)) и подбирай потом)
и надо будет продать 32 и купить 64 а смысл так как чистота контроллера памяти та же самая скорее всего будет.
я специально память поставил 3200 как у контроллера.