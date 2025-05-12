Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Набросал такой конфиг, все micro atx. Попробовать новый райзен + "народная карточка" что бы маленько поиграть в full hd + быстрый ssd
материнок с чипом X570M (рекомендуется для этих процев) в формате micro atx нашлась в кол-ве 1 штука в днс, в других магазах не стал искать, т.к. эти обещают все через 3 дня привезти.
Норм или отстой? все типа свежачек, 19 года. а то ноуты надоели
Жесть - такое нет смысла брать за эти деньги!
Видюшка недалеко ушла от 1060, а она в свою очередь схожа по производительности с 7950, которая у меня с 2013 года.
Если в игры не играть, то вообще надо затычку брать за пару тысячь, а если использовать для МО, то надо уровня 1080Ti.
Берите процессор 3800 - это оптимальный вариант, а мать можно попроще - как раз на дельту.
Если тенденция продолжится, то через пять лет этот комплект будет стоить тысячь 10-15, поэтому нет смысла закладываться на апгрейд особо...
Высокочастотная память для последнего райзена менее критична стала, поэтому нет смысла в неё вкладвывать, да и вообще - всегда лучше взять больше, чем быстрей, особенно если в игры не играете особо...
Я бы подобное брал только БУ, оценочно в 35к можно уложиться, но по производительности будет хуже чем серверный вариант на двух процессорах E5-2570 или E5-2370.
Там биос не обновится по причине отсутствия процессора - он его не распознает просто, но думаю, что новые ревизии матерей его уже поддерживают, или можно купить затычку за малые деньги для прошивки (а вообще их AMD официально бесплатно рассылает).
планки памяти лучше брать две, а не одну. лучше 4+4 чем 8, лучше 8+8 чем 16 и так далее
не спроста на материнках под память четное количество разьёмов, к тому же часто и цветом выделены разьемы по парам
планки памяти лучше брать две, а не одну. лучше 4+4 чем 8, лучше 8+8 чем 16 и так далее
не спроста на материнках под память четное количество разьёмов, к тому же часто и цветом выделены разьемы по парам
там 2 по 8 в комплекте. они так и продаются
Жесть - такое нет смысла брать за эти деньги!
Видюшка недалеко ушла от 1060, а она в свою очередь схожа по производительности с 7950, которая у меня с 2013 года.
Если в игры не играть, то вообще надо затычку брать за пару тысячь, а если использовать для МО, то надо уровня 1080Ti.
Берите процессор 3800 - это оптимальный вариант, а мать можно попроще - как раз на дельту.
Если тенденция продолжится, то через пять лет этот комплект будет стоить тысячь 10-15, поэтому нет смысла закладываться на апгрейд особо...
Высокочастотная память для последнего райзена менее критична стала, поэтому нет смысла в неё вкладвывать, да и вообще - всегда лучше взять больше, чем быстрей, особенно если в игры не играете особо...
Я бы подобное брал только БУ, оценочно в 35к можно уложиться, но по производительности будет хуже чем серверный вариант на двух процессорах E5-2570 или E5-2370.
1060 плохая что-ли? 3800 нет такого в магазе
зачем б\у? что бы сгорело все к чертям на след день? И зачем мне много памяти?
тем более серверный вариант зачем нужен? у меня дома не серверная
1080 для 4к гейминга, та что в конфиге для фул хд на максималках или ультрах. Соответственно и стареть будут аналогично
это нормальная тенденция, все стареет ) за модой не угонишься
там 2 по 8 в комплекте. они так и продаются
а, тогда всё клёво
3800 это 7-ка уже, сокет такой же. Ядер больше, в 2 раза дороже.. хз куда столько. Это уже аналог Intel i9. Но мать как раз с запасом, если вдруг приспичит
беру из разумных потребностей, оверпауэр не нужен свет жечь
Набросал такой конфиг, все micro atx. Попробовать новый райзен + "народная карточка" что бы маленько поиграть в full hd + быстрый ssd
материнок с чипом X570M (рекомендуется для этих процев) в формате micro atx нашлась в кол-ве 1 штука в днс, в других магазах не стал искать, т.к. эти обещают все через 3 дня привезти.
Норм или отстой? все типа свежачек, 19 года. а то ноуты надоели
1060 плохая что-ли? 3800 нет такого в магазе
зачем б\у? что бы сгорело все к чертям на след день? И зачем мне много памяти?
тем более серверный вариант зачем нужен? у меня дома не серверная
1080 для 4к гейминга, та что в конфиге для фул хд на максималках или ультрах. Соответственно и стареть будут аналогично
это нормальная тенденция, все стареет ) за модой не угонишься
память (ОЗУ)- всегда лучше взять больше, чем быстрей,....(кэш SSD)
И эт о на очень слабом компе
1060 плохая что-ли? 3800 нет такого в магазе
зачем б\у? что бы сгорело все к чертям на след день? И зачем мне много памяти?
тем более серверный вариант зачем нужен? у меня дома не серверная
1080 для 4к гейминга, та что в конфиге для фул хд на максималках или ультрах. Соответственно и стареть будут аналогично
это нормальная тенденция, все стареет ) за модой не угонишься
1060 - если для машинного обучения, то тот же CatBoost на ней считает в два раза медленней, чем на моем FX-8350! Много памяти - надо смотреть относительно числа агентов для оптимизации - сейчас получается (16-2 (система))/6 - это 2,3 гигабайта на агента, что не плохо, но зависит от задач.
Серверный вариант зачем нужен, так вопрос как раз тут и ключевой - что нужно от компьютера то? Зачем его менять, чего не хватает и где? Для меня это самое важное понимать, и для решения проблемы тратить как можно меньше средств - рационально тратить, поэтому я и выбрал в настоящий момент серверные решения.
И вообще, я глянул на цены - они явно завышены, лучше подождать с покупкой матери и процессора, если это просто желание потратить деньги.