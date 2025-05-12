Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 32

Maxim Dmitrievsky:

Насчет RX 5700 в референсе. Да, шумит на высоких оборотах.. но блин, дизайн заходит, в отличие от вентиляторной китайщины


Вентиляторы всегда лучше считались - оборотов меньше, площадь нагнетания воздуха больше, а значит и охлаждение лучше.

А главное тише в целом, что для домашнего ПК важно.
 
Aleksey Vyazmikin:

Видео посмотрел - действительно удивлен, но надо понимать, что у блока на 450 ватт и 800 ватт разная схемотехника. Нагрева на проводах не наблюдаю - пошел пощупал специально :)

Есть ли защита на БП у 600 и 800 - надо проверять в общем тогда уж.

А что касается замены конденсаторов, то да можно купить на твердотельных в 3 раза дороже, но там полетят другие комплектующие при постоянной нагрузке, вот и всё.

Я сам лично тоже не видел эти бп, сужу по ютубу. Если проверите свои на наличие защиты, отпишитесь, интересно.

Aleksey Vyazmikin:

ну при низких оборотах с турбиной карта горячее, да

на высоких низкая, но шум

по дефолту стоят низкие, т.е. ее почти не слышно, но карта горячевата. В целом можно настроить

 
Maxim Romanov:

Я сам лично тоже не видел эти бп, сужу по ютубу. Если проверите свои на наличие защиты, отпишитесь, интересно.

Хорошо, отпишусь, но это наверное не очень скоро будет - пока все в работе.

Кстати, часто же проблемы у БП в перегреве, а перегрев от остановки куллера, который забивается пылью...

 
Maxim Dmitrievsky:

В играх то будет нагрев и высокие обороты... в общем смотрите сами.

Aleksey Vyazmikin:

игры в наушниках обычно

 
Maxim Dmitrievsky:

В наушниках не интересно, нужен звук объемный в играх :)

Aleksey Vyazmikin:

так уха то 2 всего, в наушниках тоже объемный )

коробку мою красивую увели, пока обсуждал тут.. не успел оформить ))

 
Vladimir Pastushak:


По дискам отдельный вопрос, даст ли прироста SSD на Pci expres ?


SSD - рекомендую!


