Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насчет RX 5700 в референсе. Да, шумит на высоких оборотах.. но блин, дизайн заходит, в отличие от вентиляторной китайщины
Вентиляторы всегда лучше считались - оборотов меньше, площадь нагнетания воздуха больше, а значит и охлаждение лучше.А главное тише в целом, что для домашнего ПК важно.
Видео посмотрел - действительно удивлен, но надо понимать, что у блока на 450 ватт и 800 ватт разная схемотехника. Нагрева на проводах не наблюдаю - пошел пощупал специально :)
Есть ли защита на БП у 600 и 800 - надо проверять в общем тогда уж.
А что касается замены конденсаторов, то да можно купить на твердотельных в 3 раза дороже, но там полетят другие комплектующие при постоянной нагрузке, вот и всё.
Я сам лично тоже не видел эти бп, сужу по ютубу. Если проверите свои на наличие защиты, отпишитесь, интересно.
Вентиляторы всегда лучше считались - оборотов меньше, площадь нагнетания воздуха больше, а значит и охлаждение лучше.А главное тише в целом, что для домашнего ПК важно.
ну при низких оборотах с турбиной карта горячее, да
на высоких низкая, но шум
по дефолту стоят низкие, т.е. ее почти не слышно, но карта горячевата. В целом можно настроить
Я сам лично тоже не видел эти бп, сужу по ютубу. Если проверите свои на наличие защиты, отпишитесь, интересно.
Хорошо, отпишусь, но это наверное не очень скоро будет - пока все в работе.
Кстати, часто же проблемы у БП в перегреве, а перегрев от остановки куллера, который забивается пылью...
ну при низких оборотах с турбиной карта горячее, да
на высоких низкая, но шум
по дефолту стоят низкие, т.е. ее почти не слышно, но карта горячевата. В целом можно настроить
В играх то будет нагрев и высокие обороты... в общем смотрите сами.
В играх то будет нагрев и высокие обороты... в общем смотрите сами.
игры в наушниках обычно
игры в наушниках обычно
В наушниках не интересно, нужен звук объемный в играх :)
В наушниках не интересно, нужен звук объемный в играх :)
так уха то 2 всего, в наушниках тоже объемный )
коробку мою красивую увели, пока обсуждал тут.. не успел оформить ))
По дискам отдельный вопрос, даст ли прироста SSD на Pci expres ?
SSD - рекомендую!