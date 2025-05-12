Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 11
опять специалисты собрались, для AMD нужен одноранг b-die рабочая частота выше чем двуранги и дают большую производительность, Predator одноранг, но для них похоже закончились отборные чипы и сейчас они на уровне OEM(что тоже не особо плохо), если найти в продаже KF2 HOF на 3600(4000 почти ничем не лучше) они будут лучший вариант, у них с самого начала эксклюзив на b-die от самсунг отборные высокочастотные, нужно еще учитывать что указанная частота на DDR4 особенно не b-die и особенно двуранги на AMD скорее не будет работать на заявленных скоростях, эта спецификация указана для Intel, у амд особая для этого архитектура
не знаю как у тредрипперов, а на обычных райзен 3666 с приемлимыми таймингами сейчас максимальная рабочая, хоть и на памяти будет 4200 написано
вот вероятная частота работа чипов в Ryzen, дальше везение и т.д.
Одноранговый Samsung - 3466 Мгц; (по скорости ~ 3200 двуранга)
Двухранговый Samsung - 3066 Мгц, можно попробовать выставить 3200 Мгц;
Одноранговый Hynix - 3200 Мгц;
Двухранговый Hynix - 2933 Мгц;
Одноранговый Micron - 2933 Мгц;
Двухранговый Micron - 2666 Мгц;
На одной из рабочих лошадок ради интереса заглянул в AIDA64 - Predator 2-x ранговая, обозначается буквой D в коде (одноранговая обозначается S)
в моем случае частоты работают на 3000 без проблем, в некоторых приложениях до 3200 можно догнать но особого смысла в этом нет.
частоты 4000+ с процами AMD Ryzen и Threadripper работают при условии поддержки на материнской плате,
а также, можно ознакомится со списком тестируемых и совместимых модулях памяти на сайте производителя мат.платы
Пока остановился на этом
Есть сомнения в корпусе, в списке его нет. Любое водяное охлаждение становится в любой корпус ?
Так же есть сомнения по оперативе, выбрал по частоте. Камень максимум держит 2933 не знаю нужно четко брать 2933 или можно больше а камень сам урежет до 2933 ?
Жду от Вас какой то помощи и предложений...
Платы гигабайт среди энтузиастов на последнем месте, присмотртесь к Msi MEG X399 CREATION
Память слабая, если Predator то от 3200 cl 14 это должны быть чипы b-die, predator выпускается на куче разных производителях памяти, там может быть и самсунги которые легко разгоняются, и хуникс с микроном которые не в почете. 3200 с cl14 почти 100% b-die samsung, модели с 3200 с cl16 почти 100% микрон или хуникс, на высоких частотах работать не будут.Про водяное охлаждение я писал выше, кулер к водянке идет 120х120мм чтобы это было эффективно их будет значит 3 в ряд 12см х3шт кулера, прикидывай размеры, конечно не в каждый влезет
Память можно быстрее брать, частота выставляется в биосе. Быстрая память может работать и на меньшей частоте, нужно только соответствующий профиль выбрать. Как правило у памяти есть XMP профили. Выберете под свою частоту. 3000 должны держать все камни, это не большое отклонение от стока.
БП под такую систему лучше брать качеством выше. Это Seasonic, Enermax или что-то подобное. Эти производители сами разрабатывают схемотехнику и используют качественные конденсаторы и комплектующие ,в отличии о термалтейка, который использует ОЕМ платы, которые могут поставлять те-же Seasonic.
А с жидкостью для СЖО определились? Говорят её надо периодически менять, сам не эксплуатировал никогда.Кстати, а где видеокарта в списке?
У меня есть R390 ATI Radeon ее с головой хватает...