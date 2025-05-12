Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 22

не могу найти файл для сравнений, Xeon 1230v2 и Ryzen 2700 по дефолту(память 2 ранг TB1 3200 16-18-18-36)

в общем ZEN+ по производительности в MT в однопотоке ~= Ivi Bridge (i7-3770), по потреблению питания из тестера видно что они потребляют одинаково, тест на 8 символов показал что Ryzen экономичней и выигрывает по скорости (аномальное поведение, замеры из розетки). 


AMD - Лидер сейчас? не уверен, много юлы.

Что я выиграл с переходом на новую платформу:

в однопотоке - ничего

в многопотоке - быстрее и экомичнее (если поделить время на жор из розетки - аномалия в сравнении с однопотоком и ксеоном)

несколько дней пользовался платой от Asrock и замена в сервисе на Asus TUF Pro, (Asus лучший биос - точно нет, кривое и страшное гавно и не удобное после Asrock, от версии 1 до последней), в остальном отличная плата - и самая дорогая на B450M, рекомендую в Micro-ATX, подробней в блоге здесь сделаю описание

МТ не использует специфичные функции новых процессоров, можно использовать процессоры от Sandy Bridge (i7-2700)

В этой теме выложил советник, работающий в режиме "Математические вычисления" - циклы, сравнения, мат операции присутствуют, что должно показать производительность процессора для оптимизации без учета ОЗУ и HDD (SSD). Прошу принять всех участие в тестах!
Набросал такой конфиг, все micro atx. Попробовать новый райзен + "народная карточка" что бы маленько поиграть в full hd + быстрый ssd

материнок с чипом X570M (рекомендуется для этих процев) в формате micro atx нашлась в кол-ве 1 штука в днс, в других магазах не стал искать, т.к. эти обещают все через 3 дня привезти.

У меня установлен ссд 960 про на ноуте и 860 ево на домашнем , разница в цене в два раза. А разницы  по скорости не заметил совсем. 
Ево 860 взял 500 гиг . Чтобы все программы поместились. Скорость загрузки огонь. 


Не дочитал. Там 970 ево ..
Но лучше сразу 500 гиг. Чтоб и игры на нем. 
может скорости интерфейсов разные, но ноуте может быть медленнее? давно не следил за последними достижениями. В принципе ssd этот недорого, если что можно будет докинуть

Разве для райзен 3600 не достаточно материнки на b450 чипсете с обновленным биосом?

я игры постольку-поскольку... поэтому даже не знаю зачем 500 гиг, будет пустой стоять

 
 Я уже везде ссд закинул. 
Это огонь. 
Даже тёще на ноут , которому уже 12 лет. 
Но раньше я на ссд хранил только систему. А сейчас и игры и терминалы. 
Даже топовый HDd re wd даёт скорость 100 , а ссд обычно 300-500 
не опнравилось, что надо тащить в сервис что бы биос обновили перед установкой, хотя платы в 2 а то и 3 раза дешевле те.. В эту можно 3900 проц воткнуть потом и частота памяти до 4200

