Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
честно говоря разработчики не сильно тут считаются с пользователями
или сами лошают по сильному
что делает в обоих случае их не самыми привлекательнымивопрос где стоит иновации нужно разделить еще на 2 голаса минимум
Потому что надо делать сбалансированные алгоритмы, скорость работы которых не зависит от изменения параметров, тогда не будет зависших агентов
как по твоему должна работать генетика, не дождавшись всех предыдущих результатов, что бы сделать селекцию признаков по ним, для нового поколения?
процессор по акции - 15700
плата - 7900
память 16гб - 7000 + радиаторы 450р
кулер к оем дорогой конечно даже для китая - 4000 с доставкой
остальное все свое оставил
35р
16 гигабайт очень мало, даже для оптимизации - во всяком случае мне сейчас иногда не хватает, поэтому уже перешел на 24 для 8 ядер и то, считая мало - надо минимум 32 под райзен - по 2 на поток.
А куллер - это просто жесть - не представлю, что Вы там заказали за такие деньги, вроде тепловыделение то не запредельное!?
Смотрите картинку.
Это генетика? Если так, то это логичное поведение - пока не будут подсчитаны все особи из текущего поколения новых заданий не народит.
Я не использую генетику - лучше уж пару раз переоптимизировать меньшее число параметров, чем доверять генетике. Во всяком случае в моих советниках есть параметра 3-5 на генерацию сигнала, а остальные фильтры и сопровождение и оптимизация группами дает больший эффект по скорости и точности. Генетика актуальна для маркета, когда не понимаешь, что там купил :)
https://hyperpc.ru/special/silent/hyperpc-silent-800/config-1218379
Неоправданно дорого берут за свой "бренд"
16 гигабайт очень мало, даже для оптимизации - во всяком случае мне сейчас иногда не хватает, поэтому уже перешел на 24 для 8 ядер и то, считая мало - надо минимум 32 под райзен - по 2 на поток.
А куллер - это просто жесть - не представлю, что Вы там заказали за такие деньги, вроде тепловыделение то не запредельное!?
это наверное от робота зависит, у меня с 8 потоками вроде хватало 8гб
кулер да - не дешевый, решил один раз возьму самый лучший из компактных, потом только пропеллер можно будет менять, Ryzen 2700 штатный TDP всего 65W, но в разгоне он 150W легко будет потреблять
Собрал себе счетную машинку на авито - всё Б.У. (возможно, кроме матери), но я не привередлив.
В Cinebench r15 чуть больше 2000 баллов набирает сборка.
Кажется, это сейчас оптимальная сборка для вычислений по соотношению цена/производительность, особенно если нужно работать не только с агентами, а именно производить вычисления на одном компьютере, что было важно для меня.На али Китайцы предлагают похожую сборку, все в комплекте за приемлемые деньги - в районе 28000 рублей, единственный минус - 2 канала памяти на процессор (всего 4 на плату), вместо 4 (всего 8).
Потому что надо делать сбалансированные алгоритмы, скорость работы которых не зависит от изменения параметров, тогда не будет зависших агентов
Поясни.