честно говоря разработчики не сильно тут считаются с пользователями

или сами лошают по сильному

что делает в обоих случае их не самыми привлекательными

вопрос где стоит иновации нужно разделить еще на 2 голаса минимум
Потому что надо делать сбалансированные алгоритмы, скорость работы которых не зависит от изменения параметров, тогда не будет зависших агентов

как по твоему должна работать генетика, не дождавшись всех предыдущих результатов, что бы сделать селекцию признаков по ним, для нового поколения?

 
Fast235:

процессор по акции - 15700

плата - 7900

память 16гб - 7000 + радиаторы 450р

кулер к оем дорогой конечно даже для китая - 4000 с доставкой

остальное все свое оставил

35р

16 гигабайт очень мало, даже для оптимизации - во всяком случае мне сейчас иногда не хватает, поэтому уже перешел на 24 для 8 ядер и то, считая мало - надо минимум 32 под райзен - по 2 на поток.

А куллер - это просто жесть - не представлю, что Вы там заказали за такие деньги, вроде тепловыделение то не запредельное!?

 
Vladimir Pastushak:

Смотрите картинку.


Это генетика? Если так, то это логичное поведение - пока не будут подсчитаны все особи из текущего поколения новых заданий не народит.

Я не использую генетику - лучше уж пару раз переоптимизировать меньшее число параметров, чем доверять генетике. Во всяком случае в моих советниках есть параметра 3-5 на генерацию сигнала, а остальные фильтры и сопровождение и оптимизация группами дает больший эффект по скорости и точности. Генетика актуальна для маркета, когда не понимаешь, что там купил :)

 
Кажется нашел, что надо брать, но вот где размещать.... но это пожалуй самый дешёвый вариант для оптимизации.
 
SURANIKI:
Неоправданно дорого берут за свой "бренд"

 
Aleksey Vyazmikin:

16 гигабайт очень мало, даже для оптимизации - во всяком случае мне сейчас иногда не хватает, поэтому уже перешел на 24 для 8 ядер и то, считая мало - надо минимум 32 под райзен - по 2 на поток.

А куллер - это просто жесть - не представлю, что Вы там заказали за такие деньги, вроде тепловыделение то не запредельное!?

это наверное от робота зависит, у меня с 8 потоками вроде хватало 8гб

кулер да - не дешевый, решил один раз возьму самый лучший из компактных, потом только пропеллер можно будет менять, Ryzen 2700 штатный TDP всего 65W, но в разгоне он 150W легко будет потреблять

 

Собрал себе счетную машинку на авито - всё Б.У. (возможно, кроме матери), но я не привередлив.



В Cinebench r15 чуть больше 2000 баллов набирает сборка.

Кажется, это сейчас оптимальная сборка для вычислений по соотношению цена/производительность, особенно если нужно работать не только с агентами, а именно производить вычисления на одном компьютере, что было важно для меня.

На али Китайцы предлагают похожую сборку, все в комплекте за приемлемые деньги - в районе 28000 рублей, единственный минус - 2 канала памяти на процессор (всего 4 на плату), вместо 4 (всего 8).
 
Maxim Dmitrievsky:

Потому что надо делать сбалансированные алгоритмы, скорость работы которых не зависит от изменения параметров, тогда не будет зависших агентов

Поясни. 

