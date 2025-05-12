Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 17

https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_Memory_Tweaking_Overclocking_Guide/

Свежий подробный мануал с тестами, автор русскоязычный, но пока только англ. вариант

AMD Ryzen Memory Tweaking & Overclocking Guide
  • 2019.03.20
  • www.techpowerup.com
Over the past two years, AMD has introduced two generations of high-performance processors with Ryzen. Great products based on a completely new architecture with great potential, the Internet is still rife with fears and misinformation when it comes to these products, some of which are misgivings of the brand, while others are related to the...
 
Vladimir Pastushak:

Могу, если сделаете инструкцию как запустить такой код...

Все детально направил в личку! Спасибо!

 
Aleksey Vyazmikin:

Vladimir Pastushak:

Решил протестировать ПК в клоуде

1 минута стала на 880 тесте.

 
Vladimir Pastushak:

Мощно!

А какой PR у агентов?

 
Maxim Romanov:

предлагаю накидать сюда значений PR для разных систем ,чтобы иметь хотя-бы приблизительное представление об уровне производительности в МТ5

оценивать по максимальному значению.

низко производительные системы тоже накидывайте, чтобы было можно отталкиваться от чего-то. Хотел проверить свой древний интел атом, но он 32 битный, уже не поддерживается менеджером агентов. Но ноуты в самый раз для точки отсчета.

 

частота зафиксирована на 4 ГГЦ, память 1866

 
