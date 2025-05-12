Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 17
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_Memory_Tweaking_Overclocking_Guide/
Свежий подробный мануал с тестами, автор русскоязычный, но пока только англ. вариант
Могу, если сделаете инструкцию как запустить такой код...
Все детально направил в личку! Спасибо!
Сделал, один проход в среднем 21 минута...
Спасибо! Это очень хороший результат!
Решил протестировать ПК в клоуде
1 минута стала на 880 тесте.
Решил протестировать ПК в клоуде
Мощно!
А какой PR у агентов?
Мощно!
предлагаю накидать сюда значений PR для разных систем ,чтобы иметь хотя-бы приблизительное представление об уровне производительности в МТ5
оценивать по максимальному значению.
низко производительные системы тоже накидывайте, чтобы было можно отталкиваться от чего-то. Хотел проверить свой древний интел атом, но он 32 битный, уже не поддерживается менеджером агентов. Но ноуты в самый раз для точки отсчета.
частота зафиксирована на 4 ГГЦ, память 1866