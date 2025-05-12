Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на какой частоте работает AMD Phenom II X6 1055T и какая частота памяти?
на какой частоте работает AMD Phenom II X6 1055T и какая частота памяти?
Частота стандартная 2800, память кажется 1333.
Важно, то что этот PR лживый - добавил агента для рабочего ПК
FX-8350 явно быстрей работает, чем ранее указанные феномы, и явно быстрей FX-8320. Частота не гналась 4000, память 1600.
Поэтому большой вопрос, как этот PR считается - единственно что, интернет чуть медленней у FX-8350.Чуть позже ещё 2 процессора проверю с интернетом таки же, как у FX-8350.
Частота стандартная 2800, память кажется 1333.
Важно, то что этот PR лживый - добавил агента для рабочего ПК
FX-8350 явно быстрей работает, чем ранее указанные феномы, и явно быстрей FX-8320. Частота не гналась 4000, память 1600.
Поэтому большой вопрос, как этот PR считается - единственно что, интернет чуть медленней у FX-8350.Чуть позже ещё 2 процессора проверю с интернетом таки же, как у FX-8350.
мой 8320 тоже на 4000 работает, поэтому тут они в одинаковом положении, но у вас память 1600, это может сильно влиять. Я проверял ,что быстрая память влияет на моем проце пропорционально росту частоты. То есть с частотой 1600 одиночный прогон примерно на 15% дольше идет. А феномы вроде как должны на уровне с FX работать, там не особая разница в производительности на поток. Хотя странно ,частота ведь у него сильно ниже и память медленнее. Или вы в тестах проверяли, что феном медленнее?
Ну и тут кто-то писал ,что учитывается еще скорость интернета при подсчете рейтинга.
В общем нужны еще результаты, чтобы другие участники поделились для полноты картины. По максимальному PR из всех, можно будет оценить на что способна система
Частота стандартная 2800, память кажется 1333.
Важно, то что этот PR лживый - добавил агента для рабочего ПК
FX-8350 явно быстрей работает, чем ранее указанные феномы, и явно быстрей FX-8320. Частота не гналась 4000, память 1600.
Поэтому большой вопрос, как этот PR считается - единственно что, интернет чуть медленней у FX-8350.Чуть позже ещё 2 процессора проверю с интернетом таки же, как у FX-8350.
у феномов была потрясающая серия, пока компания не спохватилась что выпустила что-то слишком рано...
4-х ядерный Феном 6-7-ми летней давности по общей производительности клал всех на обе лопатки. Кто-то из железа (то ли мат.плата то ли камень) почил. И я не могу найти адекватную замену - её просто нет.
любая альтернатива ложает или в вычислениях (когда надо загонятся по цифрам и матрицам) или по виртуализации ( да, у меня бывает много виртуалок сразу), либо что уж греха таить - по 3-х мерным динамичным стрелялкам :-)
мой 8320 тоже на 4000 работает, поэтому тут они в одинаковом положении, но у вас память 1600, это может сильно влиять. Я проверял ,что быстрая память влияет на моем проце пропорционально росту частоты. То есть с частотой 1600 одиночный прогон примерно на 15% дольше идет. А феномы вроде как должны на уровне с FX работать, там не особая разница в производительности на поток. Хотя странно ,частота ведь у него сильно ниже и память медленнее. Или вы в тестах проверяли, что феном медленнее?
Ну и тут кто-то писал ,что учитывается еще скорость интернета при подсчете рейтинга.
В общем нужны еще результаты, чтобы другие участники поделились для полноты картины. По максимальному PR из всех, можно будет оценить на что способна система
Если у Вас есть возможность, то сбросьте частоту - посмотрим, как это влияет на PR. Мне кажется, что это не особо влияет...
По поводу фенома - там действительно может быть не все так плохо, я правда сравнивал 960T с поднятой постоянной частотой 3500 и разблокированным ядром, но и в этом случае 1 агент получается медленней, что вообще подтверждается и при оптимизации.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Нужен Benchmark MT5 - разработчикам не сложно, потребителям полезно
Aleksey Vyazmikin, 2018.06.16 20:55
Провел сегодня тесты в разных программах для определения производительности.
FX-8350 на новой матери показал себя лучше. Не думал, что от матери столько может зависеть.
Хочу отметить, что MT5 для фенома я тестировал на старом билде от мая, и есть подозрения, что он был медленней чем последний 1755.
Так же имеет значение SSD диск или обычный, на той же конфигурации с SSD 5,88 на HDD 5,2 прохода в минуту, а для чипа 760G получилось 4,9.
Из таблицы видно, что всё не так очевидно. Однако самым близким тестом для наших целей в моём случае оказался CINEBENCH R15, хотя он особо не нагружает память и каналы передачи данных. Особо хочу отметить, что из-за загрузки всех каналов передачи данных иногда трудно восстановить контроль над компьютером (мышь еле перемещается), это особенно заметно для диска SSD, а вот на матери от Asus на чипе 760G эта неприятность проявляется и для диска HDD, и только снижения приоритета задач для агентов и повышения приоритета задачи для оболочки терминала позволяют получить обратно контроль. Не ясно, почему MQ не хочет по умолчанию давать локальным агентам(тем что на ПК, а не в сети) низкий приоритет.
Бывает конечно всякое... а можете в каких нибудь тестах, что из таблице выше я привел попробовать работу своего компьютера? К тому же видеокарты у нас одинаковые.
Если смотреть производительность на гигагерц, то Phenom II явно быстрей серии FX - для MT5 в советнике, - оказалось на 11,26%.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Нужен Benchmark MT5 - разработчикам не сложно, потребителям полезно
Aleksey Vyazmikin, 2018.06.16 21:11
А вот что будет если поделить баллы на число ядер и частоту процессора, т.е. привести все к производительности на 1 ядро с частотой 1 Mhz.
Кстати, выложите за одно очки в CINEBENCH R15 с разными частотами процессора, что б уж точно прикинуть, в чем может быть разница.
у феномов была потрясающая серия, пока компания не спохватилась что выпустила что-то слишком рано...
4-х ядерный Феном 6-7-ми летней давности по общей производительности клал всех на обе лопатки. Кто-то из железа (то ли мат.плата то ли камень) почил. И я не могу найти адекватную замену - её просто нет.
любая альтернатива ложает или в вычислениях (когда надо загонятся по цифрам и матрицам) или по виртуализации ( да, у меня бывает много виртуалок сразу), либо что уж греха таить - по 3-х мерным динамичным стрелялкам :-)
Если живете в крупном городе, то вполне можно купить б/у железо и выяснить, что не так - сейчас хорошие матери под Phenom II стоят 1000-1500 рублей (без поддержки FX).
Частота процессора 3600MHz, памяти - 1866MHz
Если у Вас есть возможность, то сбросьте частоту - посмотрим, как это влияет на PR. Мне кажется, что это не особо влияет...
По поводу фенома - там действительно может быть не все так плохо, я правда сравнивал 960T с поднятой постоянной частотой 3500 и разблокированным ядром, но и в этом случае 1 агент получается медленней, что вообще подтверждается и при оптимизации.
Если смотреть производительность на гигагерц, то Phenom II явно быстрей серии FX - для MT5 в советнике, - оказалось на 11,26%.
Кстати, выложите за одно очки в CINEBENCH R15 с разными частотами процессора, что б уж точно прикинуть, в чем может быть разница.
Я не смогу в ближайшее время частоты скинуть, перезагружать не планировал комп.
Да тему существует - как сможете - у меня так же машины заняты...
Вот ещё добавил для статистики
Обращает на себя FX-8350 - он тут быстрей, чем первоначальный компьютер - интернет одинаковый, память так же 1600, но я знаю, что на этой матери процессор по факту мделенней процентов на 30%!!! Какие то странные замеры этого PR....
Я не смогу в ближайшее время частоты скинуть, перезагружать не планировал комп.
И не надо.
Control Panel / Hardware and Sound / Power Options / High performance / Change plan settings / Change advanced power settings / Processor power management / Maximum power state
Снижаем 100% по 1%, нажимая Apply, пока частота не упадëт. Смотреть надо под нагрузкой, ибо частота плавает. Частоты можно смотреть разными программами мониторинг а. У меня OCCT. В ней же и нагрузку дать - это же стресс-тестер.