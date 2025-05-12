Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 18

Aleksey Vyazmikin:
CPU  ГруппироватьОписаниеIPPRПроходыДоходСозданАктивность
AMD Phenom II X6 1035T Processor, 7167MB, build 2013
---***.***.***.***10100.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1035T Processor, 7167MB, build 2013
---***.***.***.***10200.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1035T Processor, 7167MB, build 2013
---***.***.***.***10600.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1035T Processor, 7167MB, build 2013
---***.***.***.***10200.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1035T Processor, 7167MB, build 2013
---***.***.***.***10500.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1035T Processor, 7167MB, build 2013
---***.***.***.***10200.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1055T Processor, 12287MB, build 2013
---***.***.***.***11300.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1055T Processor, 12287MB, build 2013
---***.***.***.***11100.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1055T Processor, 12287MB, build 2013
---***.***.***.***11100.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1055T Processor, 12287MB, build 2013
---***.***.***.***11200.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1055T Processor, 12287MB, build 2013
---***.***.***.***11200.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X6 1055T Processor, 12287MB, build 2013
---***.***.***.***11400.002019.03.272019.03.27

на какой частоте работает AMD Phenom II X6 1055T и какая частота памяти?

 
Maxim Romanov:

на какой частоте работает AMD Phenom II X6 1055T и какая частота памяти?

Частота стандартная 2800, память кажется 1333.


Важно, то что этот PR лживый - добавил агента для рабочего ПК

CPU  ГруппироватьОписаниеIPPRПроходыДоходСозданАктивность
AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 24533MB, build 2007
---***.***.***.***10100.002019.03.272019.03.27


FX-8350 явно быстрей работает, чем ранее указанные феномы, и явно быстрей FX-8320. Частота не гналась 4000, память 1600.

Поэтому большой вопрос, как этот PR считается - единственно что, интернет чуть медленней у FX-8350.

Чуть позже ещё 2 процессора проверю с интернетом таки же, как у FX-8350.
 
Aleksey Vyazmikin:

Частота стандартная 2800, память кажется 1333.


Важно, то что этот PR лживый - добавил агента для рабочего ПК

CPU  ГруппироватьОписаниеIPPRПроходыДоходСозданАктивность
AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 24533MB, build 2007
---***.***.***.***10100.002019.03.272019.03.27


FX-8350 явно быстрей работает, чем ранее указанные феномы, и явно быстрей FX-8320. Частота не гналась 4000, память 1600.

Поэтому большой вопрос, как этот PR считается - единственно что, интернет чуть медленней у FX-8350.

Чуть позже ещё 2 процессора проверю с интернетом таки же, как у FX-8350.

мой 8320 тоже на 4000 работает, поэтому тут они в одинаковом положении, но у вас память 1600, это может сильно влиять. Я проверял ,что быстрая память влияет на моем проце пропорционально росту частоты. То есть с частотой 1600 одиночный прогон примерно на 15% дольше идет. А феномы вроде как должны на уровне с FX работать, там не особая разница в производительности на поток. Хотя странно ,частота ведь у него сильно ниже и память медленнее. Или вы в тестах проверяли, что феном медленнее? 

Ну и тут кто-то писал ,что учитывается еще скорость интернета при подсчете рейтинга.

В общем нужны еще результаты, чтобы другие участники поделились для полноты картины. По максимальному PR из всех, можно будет оценить на что способна система

 
Aleksey Vyazmikin:

Частота стандартная 2800, память кажется 1333.


Важно, то что этот PR лживый - добавил агента для рабочего ПК

CPU  ГруппироватьОписаниеIPPRПроходыДоходСозданАктивность










AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 24533MB, build 2007
---***.***.***.***10100.002019.03.272019.03.27


FX-8350 явно быстрей работает, чем ранее указанные феномы, и явно быстрей FX-8320. Частота не гналась 4000, память 1600.

Поэтому большой вопрос, как этот PR считается - единственно что, интернет чуть медленней у FX-8350.

Чуть позже ещё 2 процессора проверю с интернетом таки же, как у FX-8350.

у феномов была потрясающая серия, пока компания не спохватилась что выпустила что-то слишком рано...

4-х ядерный Феном 6-7-ми летней давности по общей производительности клал всех на обе лопатки. Кто-то из железа (то ли мат.плата то ли камень) почил. И я не могу найти адекватную замену - её просто нет.

любая альтернатива ложает или в вычислениях (когда надо загонятся по цифрам и матрицам) или по виртуализации ( да, у меня бывает много виртуалок сразу), либо что уж греха таить - по 3-х  мерным динамичным стрелялкам :-)

 
Maxim Romanov:

мой 8320 тоже на 4000 работает, поэтому тут они в одинаковом положении, но у вас память 1600, это может сильно влиять. Я проверял ,что быстрая память влияет на моем проце пропорционально росту частоты. То есть с частотой 1600 одиночный прогон примерно на 15% дольше идет. А феномы вроде как должны на уровне с FX работать, там не особая разница в производительности на поток. Хотя странно ,частота ведь у него сильно ниже и память медленнее. Или вы в тестах проверяли, что феном медленнее? 

Ну и тут кто-то писал ,что учитывается еще скорость интернета при подсчете рейтинга.

В общем нужны еще результаты, чтобы другие участники поделились для полноты картины. По максимальному PR из всех, можно будет оценить на что способна система

Если у Вас есть возможность, то сбросьте частоту - посмотрим, как это влияет на PR. Мне кажется, что это не особо влияет...

По поводу фенома - там действительно может быть не все так плохо, я правда сравнивал 960T с поднятой постоянной частотой 3500 и разблокированным ядром, но и в этом случае 1 агент получается медленней, что вообще подтверждается и при оптимизации.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Нужен Benchmark MT5 - разработчикам не сложно, потребителям полезно

Aleksey Vyazmikin, 2018.06.16 20:55

Провел сегодня тесты в разных программах для определения производительности.

FX-8350 на новой матери показал себя лучше. Не думал, что от матери столько может зависеть.

Хочу отметить, что MT5 для фенома я тестировал на старом билде от мая, и есть подозрения, что он был медленней чем последний 1755.

Так же имеет значение SSD диск или обычный, на той же конфигурации с SSD 5,88 на HDD 5,2 прохода в минуту, а для чипа 760G получилось 4,9.

Из таблицы видно, что всё не так очевидно. Однако самым близким тестом для наших целей в моём случае оказался CINEBENCH R15, хотя он особо не нагружает память и каналы передачи данных. Особо хочу отметить, что из-за загрузки всех каналов передачи данных иногда трудно восстановить контроль над компьютером (мышь еле перемещается), это особенно заметно для диска SSD, а вот на матери от Asus на чипе 760G эта неприятность проявляется и для диска HDD, и только снижения приоритета задач для агентов и повышения приоритета задачи для оболочки терминала позволяют получить обратно контроль. Не ясно, почему MQ не хочет по умолчанию давать локальным агентам(тем что на ПК, а не в сети) низкий приоритет.


Бывает конечно всякое... а можете в каких нибудь тестах, что из таблице выше я привел попробовать работу своего компьютера? К тому же видеокарты у нас одинаковые.


Если смотреть производительность на гигагерц, то Phenom II явно быстрей серии FX - для MT5 в советнике, - оказалось на 11,26%.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Нужен Benchmark MT5 - разработчикам не сложно, потребителям полезно

Aleksey Vyazmikin, 2018.06.16 21:11

А вот что будет если поделить баллы на число ядер и частоту процессора, т.е. привести все к производительности на 1 ядро с частотой 1 Mhz.


Кстати, выложите за одно очки в  CINEBENCH R15 с разными частотами процессора, что б уж точно прикинуть, в чем может быть разница.


 
Maxim Kuznetsov:

у феномов была потрясающая серия, пока компания не спохватилась что выпустила что-то слишком рано...

4-х ядерный Феном 6-7-ми летней давности по общей производительности клал всех на обе лопатки. Кто-то из железа (то ли мат.плата то ли камень) почил. И я не могу найти адекватную замену - её просто нет.

любая альтернатива ложает или в вычислениях (когда надо загонятся по цифрам и матрицам) или по виртуализации ( да, у меня бывает много виртуалок сразу), либо что уж греха таить - по 3-х  мерным динамичным стрелялкам :-)

Если живете в крупном городе, то вполне можно купить б/у железо и выяснить, что не так - сейчас хорошие матери под Phenom II стоят 1000-1500 рублей (без поддержки FX).

 

агенты FX-8300

Частота процессора 3600MHz, памяти - 1866MHz

 
Aleksey Vyazmikin:

Если у Вас есть возможность, то сбросьте частоту - посмотрим, как это влияет на PR. Мне кажется, что это не особо влияет...

По поводу фенома - там действительно может быть не все так плохо, я правда сравнивал 960T с поднятой постоянной частотой 3500 и разблокированным ядром, но и в этом случае 1 агент получается медленней, что вообще подтверждается и при оптимизации.


Если смотреть производительность на гигагерц, то Phenom II явно быстрей серии FX - для MT5 в советнике, - оказалось на 11,26%.


Кстати, выложите за одно очки в  CINEBENCH R15 с разными частотами процессора, что б уж точно прикинуть, в чем может быть разница.


Я не смогу в ближайшее время частоты скинуть, перезагружать не планировал комп.
 
Maxim Romanov:
Я не смогу в ближайшее время частоты скинуть, перезагружать не планировал комп.

Да тему существует - как сможете - у меня так же машины заняты...

Вот ещё добавил для статистики

CPU  ГруппироватьОписаниеIPPRПроходыДоходСозданАктивность

AMD Phenom II X4 960T Processor, 3839MB, build 2007
---***.***.***.***11600.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X4 960T Processor, 3839MB, build 2007
---***.***.***.***11300.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X4 960T Processor, 3839MB, build 2007
---***.***.***.***11900.002019.03.272019.03.27
AMD Phenom II X4 960T Processor, 3839MB, build 2007
---***.***.***.***11500.002019.03.272019.03.27
AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 16110MB, build 2007
---***.***.***.***12100.002019.03.272019.03.27
AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 16110MB, build 2007
---***.***.***.***12200.002019.03.272019.03.27
AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 16110MB, build 2007
---***.***.***.***12500.002019.03.272019.03.27
AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 16110MB, build 2007
---***.***.***.***12200.002019.03.272019.03.27
AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 16110MB, build 2007
---***.***.***.***12100.002019.03.272019.03.27
AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 16110MB, build 2007
---***.***.***.***12400.002019.03.272019.03.27
AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 16110MB, build 2007
---***.***.***.***12200.002019.03.272019.03.27
AMD FX-8350 Eight-Core Processor , 16110MB, build 2007
---***.***.***.***11900.002019.03.272019.03.27


Обращает на себя FX-8350 - он тут быстрей, чем первоначальный компьютер - интернет одинаковый, память так же 1600, но я знаю, что на этой матери процессор по факту мделенней процентов на 30%!!! Какие то странные замеры этого PR....

 
Maxim Romanov:
Я не смогу в ближайшее время частоты скинуть, перезагружать не планировал комп.

И не надо.

Control Panel / Hardware and Sound / Power Options / High performance / Change plan settings / Change advanced power settings / Processor power management / Maximum power state

Снижаем 100% по 1%, нажимая Apply, пока частота не упадëт. Смотреть надо под нагрузкой, ибо частота плавает. Частоты можно смотреть разными программами мониторинг а. У меня OCCT. В ней же и нагрузку дать - это же стресс-тестер.

