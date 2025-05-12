Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Делюсь некоторыми результатами
Загружены все 64 потока
Загружена почти вся оператива из 64гб загружено 59гб, думаю было бы 128гб и те бы сьело
Диск твердотельный 3500 чтение 3300 запись, тоже на старте загружается на 100% обьем 500 гб
Хотелось бы услышать рекомендации от админов, есть ли смысл добавлять оперативу ?
Делюсь некоторыми результатами
Загружены все 64 потока
Загружена почти вся оператива из 64гб загружено 59гб, думаю было бы 128гб и те бы сьело
Диск твердотельный 3500 чтение 3300 запись, тоже на старте загружается на 100% обьем 500 гб
Хотелось бы услышать рекомендации от админов, есть ли смысл добавлять оперативу ?
можно проверить самому, отключи часть ядер в биосе
---
не выдержал сегодня, по акции "50 лет AMD" - купил Ryzen 2700, потестирую сейчас Xeon 1230v2 (i7 3770). Как придет вся остальная посылка из Китая создам тут блог по выбору и сравнению комплектующих
кто собирался райзен брать, сейчас в днс самая низкая цена (единая во всех регионах), на уровне Китая.
можно проверить самому, отключи часть ядер в биосе
---
не выдержал сегодня, по акции "50 лет AMD" - купил Ryzen 2700, потестирую сейчас Xeon 1230v2 (i7 3770). Как придет вся остальная посылка из Китая создам тут блог по выбору и сравнению комплектующих
кто собирался райзен брать, сейчас в днс самая низкая цена (единая во всех регионах), на уровне Китая.
какая цена ? и на какой камень ?
какая цена ? и на какой камень ?
2700 ОЕМ , не икс - 15699р
2700 BOX - 16099р. вроде
на X модели нет акции, цена в районе 25тр (22 в Китае цена)
вообще щас напряженка с наличием 2700 модели не Х, я у себя в регионе ждал несколько дней, пролистал другие регионы, тоже во многих небыло в наличии, сегодня появился под заказ, и как я зарезервировал его, опять - нет товара)
Открыл для себя сокет LGA3647, плюс в том, что мать двух соккетная, к примеру вот Asus WS C621E SAGE 38825 рублей
А процики есть бу на eBay к примеру вот - два таких должны быть быстрей, чем 2990x, а по цене Intel Xeon Platinum 8160 стоит 22 тысячи и дает в синиме 2833 попугаев, т.е. за примерно 82 тысячи уже получаем отличную производительность, плюс память будет дешевле из за меньшей частоты, думаю в 100к всё выйдет, что в два раза дешевле варианта Владимира.
Может я что то не учел?
это с другой планеты, даже в новостях такое не показывали)
плюс новых систем, что они - в одном компьютере и делают специфичные расчеты быстрее, МТ не специфичный(не удалось выяснить у Рената), если есть место для 2 которые дешевле - можно и их использовать
показываю что купил
Процессор: Ryzen 2700
Плата: ASRock B450M Steel Legend
Память: Samsung [M378A1G43TB1-CTD] 16 гб
Кулер: новая модель, пришлось заказывать из китая https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-17650994817.93.799b52101ANeKx&id=582944554606&rn=5049a9a9aa28fe13dd0a163363a2b1b9&abbucket=14&skuId=3916152693889
память ОЕМ, новая от самсунга T-die 2 ранговая, потенциал разгона до 3333-3400, за счет 2 ранга скорость на 133 выше одноранга, это делает ее лучшей по цене/скорости, купил радиаторы к ней - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.7858b897t6B4nu&id=546717682733&ns=1&abbucket=4#detail
показываю что купил
Процессор: Ryzen 2700
Плата: ASRock B450M Steel Legend
Память: Samsung [M378A1G43TB1-CTD] 16 гб
Кулер: новая модель, пришлось заказывать из китая https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-17650994817.93.799b52101ANeKx&id=582944554606&rn=5049a9a9aa28fe13dd0a163363a2b1b9&abbucket=14&skuId=3916152693889
память ОЕМ, новая от самсунга T-die 2 ранговая, потенциал разгона до 3333-3400, за счет 2 ранга скорость на 133 выше одноранга, это делает ее лучшей по цене/скорости, купил радиаторы к ней - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.7858b897t6B4nu&id=546717682733&ns=1&abbucket=4#detail
Давайте калькуляцию, как я понимаю в синеме в районе 1600 попугаев, что примерно равносильно 3х FX-8350 , ну для целей MT это точно так, из-за концепции агентов. Интересно, что сейчас выгодней.
Давайте калькуляцию, как я понимаю в синеме в районе 1600 попугаев, что примерно равносильно 3х FX-8350 , ну для целей MT это точно так, из-за концепции агентов. Интересно, что сейчас выгодней.
процессор по акции - 15700
плата - 7900
память 16гб - 7000 + радиаторы 450р
кулер к оем дорогой конечно даже для китая - 4000 с доставкой
остальное все свое оставил
35р
Я покупал 2990 с целью проводить оптимизацию.
Сейчас я немного не понимаю как устроен оптимизатор, дело в том что оптимизатор показывает 64 агента .
В процессе оптимизации каждый агент получает задания например по 10,
в процессе оптимизации какие то агенты справляются быстрее со своими заданиями а какие то работают долго.
Могу примерно сказать что 95% агентов тупо находятся в состоянии ожидания примерно 60-80% времени.
Другими словами 60 агентов выполнили свои задания за 10-20 минут и ждут когда оставшиеся агенты 4шт выполнят свои задания, на которые те могут потратить 20-60 минут...
Либо я не понимаю, либо оптимизатор не нагружает агенты...
Еще есть интересная особенность - заключается в том что оптимизатор начинает показывать лучшие проходы после долгого времени.. То есть смысла останавливать оптимизацию и затем продолжать нет.
Оптимизатор "раздувается только после длительного времени работы."
Смотрите картинку.