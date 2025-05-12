Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 20

Делюсь некоторыми результатами

Загружены все 64 потока

Загружена почти вся оператива из 64гб загружено 59гб, думаю было бы 128гб и те бы сьело

Диск твердотельный 3500 чтение 3300 запись, тоже на старте загружается на 100% обьем 500 гб


Хотелось бы услышать рекомендации от админов, есть ли смысл добавлять оперативу ?

 
можно проверить самому, отключи часть ядер в биосе

---

не выдержал сегодня, по акции "50 лет AMD" - купил Ryzen 2700, потестирую сейчас Xeon 1230v2 (i7 3770).  Как придет вся остальная посылка из Китая создам тут блог по выбору и сравнению комплектующих

кто собирался райзен брать, сейчас в днс самая низкая цена (единая во всех регионах), на уровне Китая.

 
какая цена ? и на какой камень ?

 
Открыл для себя сокет LGA3647, плюс в том, что мать двух соккетная, к примеру вот Asus WS C621E SAGE 38825 рублей

А процики есть бу на eBay к примеру вот - два таких должны быть быстрей, чем 2990x, а по цене Intel Xeon Platinum 8160 стоит 22 тысячи и дает в синиме 2833 попугаев, т.е. за примерно 82 тысячи уже получаем отличную производительность, плюс память будет дешевле из за меньшей частоты, думаю в 100к всё выйдет, что в два раза дешевле варианта Владимира.

Может я что то не учел?

это с другой планеты, даже в новостях такое не показывали)

плюс новых систем, что они - в одном компьютере и делают специфичные расчеты быстрее, МТ не специфичный(не удалось выяснить у Рената), если есть место для 2 которые дешевле - можно и их использовать

 

показываю что купил

Процессор: Ryzen 2700

Плата: ASRock B450M Steel Legend

Память: Samsung [M378A1G43TB1-CTD] 16 гб

Кулер: новая модель, пришлось заказывать из китая  https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-17650994817.93.799b52101ANeKx&id=582944554606&rn=5049a9a9aa28fe13dd0a163363a2b1b9&abbucket=14&skuId=3916152693889

память ОЕМ, новая от самсунга T-die 2 ранговая, потенциал разгона до 3333-3400, за счет 2 ранга скорость на 133 выше одноранга, это делает ее лучшей по цене/скорости, купил радиаторы к ней - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.7858b897t6B4nu&id=546717682733&ns=1&abbucket=4#detail

 
Давайте калькуляцию, как я понимаю в синеме в районе 1600 попугаев, что примерно равносильно 3х FX-8350 , ну для целей MT это точно так, из-за концепции агентов. Интересно, что сейчас выгодней.

 
процессор по акции - 15700

плата - 7900

память 16гб - 7000 + радиаторы 450р

кулер к оем дорогой конечно даже для китая - 4000 с доставкой

остальное все свое оставил

35р

 

Я покупал 2990 с целью проводить оптимизацию.

Сейчас я немного не понимаю как устроен оптимизатор, дело в том что оптимизатор показывает 64 агента .

В процессе оптимизации каждый агент получает задания например по 10, 

в процессе оптимизации какие то агенты справляются быстрее со своими заданиями а какие то работают долго.

Могу примерно сказать что 95% агентов тупо находятся в состоянии ожидания примерно 60-80% времени.

Другими словами 60 агентов выполнили свои задания за 10-20 минут и ждут когда оставшиеся агенты 4шт выполнят свои задания, на которые те могут потратить 20-60 минут...

Либо я не понимаю, либо оптимизатор не нагружает агенты...

Еще есть интересная особенность - заключается в том что оптимизатор начинает показывать лучшие проходы после долгого времени.. То есть смысла останавливать оптимизацию и затем продолжать нет.

Оптимизатор "раздувается только после длительного времени работы."

Смотрите картинку.


