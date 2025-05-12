Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 19

Ноутбук, ну для статистики

CPU  ГруппироватьОписаниеIPPRПроходыДоходСозданАктивность
Intel Core i5 M 450 @ 2.40GHz, 3766MB, build 2007
---***.***.***.***9900.002019.03.272019.03.27
 
Пока показатели действительно странные, разброс большой, но тредрипер сильно впереди. Еще бы интеловских процессоров. Хотя и разница между двумя одинаковыми FX,  такая же как разница между лучшим FX и тредрипер. Может конечно рейтинг нелинейный, но тогда результаты еще боьее странные.
 

Надо просто спросить Рената, стоит ли по PR вообще ориентироваться в выборе процессора, кто знает что в нем учитывается

Надо делать тестер одноядерный использующий разные расчёты и преобразования

 

интеловский не подключается пока. 

 
 

А вот результаты оптимизации, дабы оценить реальную разницу в производительности

Видно, что базовый мой ПК FX-8350, который PR 101 получил, на 20-25% быстрей, чем другой FX-8350, который получил рейтинг PR125.

В то же время Phenom II 960T медленней уже на 35% при лучшем PR рейтинге 119.

Время на оптимизацию ушло 1 час 23 минуты, это что бы не смущало число проходов, просто в каждом проходе по 1000 фреймов - режим Математические вычисления. Агенты запустились почти синхронно, ну максимум 0,3 прохода разницы.

От этого PR рейтинга зависит, в общем то доход и расход пользователей клауд, поэтому хотелось бы получить действительно комментарии @Renat Fatkhullin .

 
получаются результаты PR совершенно не подходят для оценки реальной производительности.

 
Если мне не изменяет память, то как то давно Ренат говорил, что PR может меняться после обработки реальных заданий. Может тогда он будет более адекватен, но как эти задания с таким PR получить - загадка.

 

Продолжаем удивляться, из всего большинства агентов клауд наконец дал задание - самому слабому!

Активные за последние сутки   
CPU  ГруппироватьОписаниеIPPRПроходыДоходСозданАктивность

Intel Core i5 M 450 @ 2.40GHz, 3766MB, build 2007
---***.***.***.***10120.002019.03.272019.03.28

При этом поднял его PR.

 
ThreadRipper 1920X - PR 140-143
