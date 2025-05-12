Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 14

Vladimir Pastushak:

В общем железо уже в пути...

Теперь нужен код для МТ 5 что бы протестить старый ПК и новый ...


Есть мысли ???

В основном покупают мощные процессоры для оптимизации. Поэтому это должен быть советник.

Желательно не по всем тикам, что бы узким место не стал накопитель.

Можно какой либо простой советник взять и нагрузить его стандартными индикаторами, с разных ТФ.

 
У меня есть тяжелый эксперт в плане оптимизитора. Работает на каждом тике

 

Нужен код ввиде советника, который не зависит от интернета, качества котировок, и торговых операций.

Нужен некий математический расчет, возможно цикл тяжелый с работой массивов, с конвертацией типов стринг -инт- дабл

И еще момент код должен иметь возможность оптимизироваться иначе мы не посчитаем эффективность 32 ядер.

Есть мысли чем грузануть все 32 ядра и 64 гб оперативы ??

 
Могу дать откомпилированный свой советник, который работает в режиме "Математические вычисления" - там десятки тысячь ифов и всё это крутится в цикле :)

 
У меня робот очень легко в тестере съедает 12 гигов оперативки. Рецепт такой: 28 инструментов, минутные графики, на истории от 5 лет. 

 
Нужно проверять на типовом (среднестатистическом) советнике в оптимизаторе.

Для регулировки нагрузки использовать разные режимы моделирования (контрольные точки, реальные тики).

 
Присмотритесь к серверным бушным 8 ядерникам они сейчас стоят сущие копейки что стоило раньше 2200 долларов сейчас 100-150 3.4 гц 8 ядер + кеш память и все такое
 

Сегодня приехала Мать и SSD...

Гнездо под процессор реально огромное, наверно по размеру больше в два раза чем стандартные гнезда...

 

Собрал, всю ночь собирал...


Вопрос, нужно ли добавлять еще оперативы ? Я поставил 64gb терминал съела 45gb

 
Может на таком монстре лучше крипту майнить, чем  оптимизацией заниматься?

