Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 14
В общем железо уже в пути...
Теперь нужен код для МТ 5 что бы протестить старый ПК и новый ...
Есть мысли ???
В основном покупают мощные процессоры для оптимизации. Поэтому это должен быть советник.
Желательно не по всем тикам, что бы узким место не стал накопитель.
Можно какой либо простой советник взять и нагрузить его стандартными индикаторами, с разных ТФ.
У меня есть тяжелый эксперт в плане оптимизитора. Работает на каждом тике.
Нужен код ввиде советника, который не зависит от интернета, качества котировок, и торговых операций.
Нужен некий математический расчет, возможно цикл тяжелый с работой массивов, с конвертацией типов стринг -инт- дабл
И еще момент код должен иметь возможность оптимизироваться иначе мы не посчитаем эффективность 32 ядер.
Есть мысли чем грузануть все 32 ядра и 64 гб оперативы ??
Могу дать откомпилированный свой советник, который работает в режиме "Математические вычисления" - там десятки тысячь ифов и всё это крутится в цикле :)
У меня робот очень легко в тестере съедает 12 гигов оперативки. Рецепт такой: 28 инструментов, минутные графики, на истории от 5 лет.
Нужно проверять на типовом (среднестатистическом) советнике в оптимизаторе.
Для регулировки нагрузки использовать разные режимы моделирования (контрольные точки, реальные тики).
Сегодня приехала Мать и SSD...
Гнездо под процессор реально огромное, наверно по размеру больше в два раза чем стандартные гнезда...
Собрал, всю ночь собирал...
Вопрос, нужно ли добавлять еще оперативы ? Я поставил 64gb терминал съела 45gb
Может на таком монстре лучше крипту майнить, чем оптимизацией заниматься?