Нужен Benchmark MT5 - разработчикам не сложно, потребителям полезно - страница 6
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В общем втыкал видеокарту в мать ASUS M5A78L-M/USB3. 5-6 прохода идут стабильно 32-33, потом ссыпается до 24-26. Если сразу включить CINEBENCH R15 то получаем примерно 530 очков, если его включить сразу после остывания железа, то получаем 630-640, при этом температура процессора в районе 51-53 была в первом и втором случае.
Вывод: Частота падает из-за перегрева моста, так-как отключение интегрированной видеокарты улучшает дело.
Дальше я поставил другой FX-8350 в мать ASRock 990FX Extreme3 и получил результаты постабильней и получше в LinX
Однако эти результаты существенно хуже чем у Phenom II x5 960t 3500 Mhz. При тестировании процессор (термодатчик под крышкой?) нагревался до 60 градусов, в то время как у феном температура была в районе 54.
Результатов Serhii Shevchuk достичь вообще не удается и близко - в чем причина - загадка. Неужели всё же в Windows 10?
Результатов Serhii Shevchuk достичь вообще не удается и близко - в чем причина - загадка. Неужели всё же в Windows 10?
Запросто! Даже одна и та же операционка может преподносить сюрпризы в этом плане. Погуглите про снижение хешрейта CPU после январского обновления Windows 10 этого года. На форумах по майнингу на CPU народ недовольно плевался, а кто-то даже умудрялся откатываться на предыдущую версию (что, кстати, запрещено по правилам Microsoft, но это уже совсем другая история).
Провел сегодня тесты в разных программах для определения производительности.
FX-8350 на новой матери показал себя лучше. Не думал, что от матери столько может зависеть.
Хочу отметить, что MT5 для фенома я тестировал на старом билде от мая, и есть подозрения, что он был медленней чем последний 1755.
Так же имеет значение SSD диск или обычный, на той же конфигурации с SSD 5,88 на HDD 5,2 прохода в минуту, а для чипа 760G получилось 4,9.
Из таблицы видно, что всё не так очевидно. Однако самым близким тестом для наших целей в моём случае оказался CINEBENCH R15, хотя он особо не нагружает память и каналы передачи данных. Особо хочу отметить, что из-за загрузки всех каналов передачи данных иногда трудно восстановить контроль над компьютером (мышь еле перемещается), это особенно заметно для диска SSD, а вот на матери от Asus на чипе 760G эта неприятность проявляется и для диска HDD, и только снижения приоритета задач для агентов и повышения приоритета задачи для оболочки терминала позволяют получить обратно контроль. Не ясно, почему MQ не хочет по умолчанию давать локальным агентам(тем что на ПК, а не в сети) низкий приоритет.
Запросто! Даже одна и та же операционка может преподносить сюрпризы в этом плане. Погуглите про снижение хешрейта CPU после январского обновления Windows 10 этого года. На форумах по майнингу на CPU народ недовольно плевался, а кто-то даже умудрялся откатываться на предыдущую версию (что, кстати, запрещено по правилам Microsoft, но это уже совсем другая история).
Бывает конечно всякое... а можете в каких нибудь тестах, что из таблице выше я привел попробовать работу своего компьютера? К тому же видеокарты у нас одинаковые.
Бывает конечно всякое... а можете в каких нибудь тестах, что из таблице выше я привел попробовать работу своего компьютера? К тому же видеокарты у нас одинаковые.
На счёт тестов - точно не сегодня. Одно дело LinX - расзиповал, и вперёд. А совсем другое - ставить разные 3dMark-и. Я перед подобными экспериментами всегда бэкаплю систему, чтобы не навредить. Кроме того, может перезагрузка понадобиться. А у меня есть процессы, которые нежелательно прерывать. Я вчера ради того, чтобы пофотать БИОС, перезагрузил комп впервые за две недели (там ещё обновление влезло). У меня он обычно работает месяцами, и перезагружается только если начинает надоедать какое-то слишком наглое обновление.
Так что, чем мог.... Но ставить разное ПО ради тестов - не сейчас. Да и работы много. Не до этого. Уж пардоньте.
На счёт тестов - точно не сегодня. Одно дело LinX - расзиповал, и вперёд. А совсем другое - ставить разные 3dMark-и. Я перед подобными экспериментами всегда бэкаплю систему, чтобы не навредить. Кроме того, может перезагрузка понадобиться. А у меня есть процессы, которые нежелательно прерывать. Я вчера ради того, чтобы пофотать БИОС, перезагрузил комп впервые за две недели (там ещё обновление влезло). У меня он обычно работает месяцами, и перезагружается только если начинает надоедать какое-то слишком наглое обновление.
Так что, чем мог.... Но ставить разное ПО ради тестов - не сейчас. Да и работы много. Не до этого. Уж пардоньте.
Спасибо за честный ответ! Но CINEBENCH R15 только разархивировать надо - минутное дело!
А вот что будет если поделить баллы на число ядер и частоту процессора, т.е. привести все к производительности на 1 ядро с частотой 1 Mhz.
Спасибо за честный ответ! Но CINEBENCH R15 только разархивировать надо - минутное дело!
Как-то так:
Как-то так:
Спасибо!
Видимо LinX не лучший показатель, видимо для FX...Возможно под 10 будет другой результат.
Спасибо!
Видимо LinX не лучший показатель, видимо для FX...
Скажу так. Я FX-8350 никогда не пробовал. Но долгое время юзал систему FX-8320 на плате Asus M5A97 R2.0 с 32Гб ОЗУ 1866 под Windows Server 2012 в качестве агентов локальной сети для оптимизации экспертов. Так вот, в среднем, он работал быстрее моего где-то в 1.25 раза. Мой тогда работал под Windows 7. Теоретически, Ваш процессор должен быть заметно шустрее. И бенчмарки - не показатель.
Если система рассматривается для оптимизации, то здесь лучше тестировать на каком-то эталонном эксперте с жестко заданными настройками, и мерятся временем, затраченным на оптимизацию. Вот это было бы честно.
Скажу так. Я FX-8350 никогда не пробовал. Но долгое время юзал систему FX-8320 на плате Asus M5A97 R2.0 с 32Гб ОЗУ 1866 под Windows Server 2012 в качестве агентов локальной сети для оптимизации экспертов. Так вот, в среднем, он работал быстрее моего где-то в 1.25 раза. Мой тогда работал под Windows 7. Теоретически, Ваш процессор должен быть заметно шустрее. И бенчмарки - не показатель.
Если система рассматривается для оптимизации, то здесь лучше тестировать на каком-то эталонном эксперте с жестко заданными настройками, и мерятся временем, затраченным на оптимизацию. Вот это было бы честно.
Согласен, нужен публичный советник, который шибко тяжелый... Что б проход за выбранный период был в среднем от минуты по ценам открытия или OHLC - дабы минимизировать эффект задержек от работы с диском.
Может есть у кого такой советник напримете?
Согласен, нужен публичный советник, который шибко тяжелый... Что б проход за выбранный период был в среднем от минуты по ценам открытия или OHLC - дабы минимизировать эффект задержек от работы с диском.
Может есть у кого такой советник напримете?
Я считаю так. Раз уж Вы подняли эту важную, без преувеличения, тему, то, возможно, возьмётесь вести ветку, где в шапку будет прикреплён эксперт и параметры, а все желающие будут его пробовать оптимизировать и выкладывать результаты? За выбор эксперта и его настроек можно открыть голосование. Всё это дело техники.