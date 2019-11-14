Как правильно настроить агенты MetaTrader Strategy Tester
Раньше на ноутебыли агенты, они работали-это было вначале. Тут недавно решил попробовать как раздается на одном из компов в локальной сети, а ни как, за пару дней ничего нераздал. Тут что то с локалкой и ip адресами связано, мне так кажется. У вас наверное от сервера идет в комутатор и потом уже на другие ПК ?
Я думал я один такой, оказывается такая непонятная ситуация имеет место быть.
У меня наоборот, на ноутбуке проходы есть, но их ооочень мало.
А на сервере с более мощным процессором вообще пусто.
Очень странно....
Я думал я один такой, оказывается такая непонятная ситуация имеет место быть.
У меня наоборот, на ноутбуке проходы есть, но их ооочень мало.
А на сервере с более мощным процессором вообще пусто.
Очень странно....
Заметил странную вещь. Попробовал еще раз удалить программу, но после перезагрузке увидел, что в диспетчере задач висят службы MetaTester, не запущенные, но все равно остались.
Почистил ручками реестр, заново уставил MetaTrader Tester, и о чудо, начали агенты работать на ноуте.
Конечно, не так как хотелось, всего по одному проходу, но это лучше, чем ничего. Правда, доход показывает нулевой, но будем ждать.
Только вот не могу понять, почему написано, что созданы агенты 9 января, если я их сегодня заново пересоздал?
- cloud.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Решил попробовать и проверить какой будет доход от продажи мощности ПК как агент Metatester.
Тестирование делал месяц. Но не могу разобраться, почему на одном компьютере агенты работают, а на втором (в одной локальной сети), нет ни одного прохода.
Первый ПК с конфигурацией Intel Core i7-8700 @3.20Ghz, RAM 16GB
Второй взял для тестирования ноутбук (работает 24/7) с конфигурацией Intel Core i3-2310M @ 2.10Ghz, RAM 8GB.
Агенты на ПК на i7 работает, а ноутбук не сделал ни одного прохода.
Пробовал на ноутбуке переставлять MetaTrader Strategy Tester, не помогает.
Какие еще есть варианты настройки?
Также интересует такой вопрос - написано, что агенты могут работать в двух режимах:
1) как служба с прямым подключением по IP-адресу и паролю
2) как часть сети распределенных вычислений.
С первым пунктом понятно, автоматически должно работать.
Второй пункт как настроить? Я так понимаю, если у меня много ПК, я могу создать вроде своей сети. Но как я могу ей управлять и как настроить?
Еще такой вопрос: для работы агентов, что более важно - процессор или количество оперативной памяти?
Ниже скриншот работы агентов, подскажите, что сделать, чтобы на втором ПК (ноутбуке) заработали агенты.