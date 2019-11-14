Как правильно настроить агенты MetaTrader Strategy Tester

Решил попробовать и проверить какой будет доход от продажи мощности ПК как агент Metatester.

Тестирование делал месяц. Но не могу разобраться, почему на одном компьютере агенты работают, а на втором (в одной локальной сети), нет ни одного прохода.

Первый ПК с конфигурацией Intel Core i7-8700 @3.20Ghz, RAM 16GB

Второй взял для тестирования ноутбук (работает 24/7) с конфигурацией Intel Core i3-2310M @ 2.10Ghz, RAM 8GB.

Агенты на ПК на i7 работает, а ноутбук не сделал ни одного прохода.

Пробовал на ноутбуке переставлять MetaTrader Strategy Tester, не помогает.

Какие еще есть варианты настройки?

Также интересует такой вопрос - написано, что агенты могут работать в двух режимах:

1) как служба с прямым подключением по IP-адресу и паролю

2) как часть сети распределенных вычислений.

С первым пунктом понятно, автоматически должно работать.

Второй пункт как настроить? Я так понимаю, если у меня много ПК, я могу создать вроде своей сети. Но как я могу ей управлять и как настроить?


Еще такой вопрос: для работы агентов, что более важно - процессор или количество оперативной памяти?

Ниже скриншот работы агентов, подскажите, что сделать, чтобы на втором ПК (ноутбуке) заработали агенты.

Скриншот работы агентов

 
Раньше на ноутебыли агенты, они работали-это было вначале. Тут недавно решил попробовать как раздается на одном из компов в локальной сети, а ни как, за пару дней ничего нераздал. Тут что то с локалкой и ip адресами связано, мне так кажется. У вас наверное от сервера идет в комутатор и потом уже на другие ПК ?
 
Aleksey Rodionov:
Раньше на ноутебыли агенты, они работали-это было вначале. Тут недавно решил попробовать как раздается на одном из компов в локальной сети, а ни как, за пару дней ничего нераздал. Тут что то с локалкой и ip адресами связано, мне так кажется. У вас наверное от сервера идет в комутатор и потом уже на другие ПК ?
У меня один роутер, сервер и ноутбук подключены напрямую по LAN к роутеру.

 

Я думал я один такой, оказывается такая непонятная ситуация имеет место быть.

У меня наоборот, на ноутбуке проходы есть, но их ооочень мало.

А на сервере с более мощным процессором вообще пусто.

Очень странно....

 
Nikolay Beresnev:

Я думал я один такой, оказывается такая непонятная ситуация имеет место быть.

У меня наоборот, на ноутбуке проходы есть, но их ооочень мало.

А на сервере с более мощным процессором вообще пусто.

Очень странно....

Заметил странную вещь. Попробовал еще раз удалить программу, но после перезагрузке увидел, что в диспетчере задач висят службы MetaTester, не запущенные, но все равно остались.

Почистил ручками реестр, заново уставил MetaTrader Tester, и о чудо, начали агенты работать на ноуте.

Конечно, не так как хотелось, всего по одному проходу, но это лучше, чем ничего. Правда, доход показывает нулевой, но будем ждать. 

Только вот не могу понять, почему написано, что созданы агенты 9 января, если я их сегодня заново пересоздал?

Скриншот работы агентов-2
 
За два дня хоть один проход может быть? Сколько ждать, что бы понять будет работать или нет(из-за проблем, что описаны выше)?
 
На доступность агентов влияет брандмауэр винды. Хотя на сайте и написано, что все настраивается автоматически, по факту это не так. Два компа в одной сети, оба под управлением вин10 не находят агентов друг друга через сканирование сети, пока вручную не добавил метатестер в исключения брандмауэра. Так же после настройки брандмауэра значительно увеличилась загрузка агентов через MQL5 Cloud Network.
