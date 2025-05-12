Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 45

Это да конечно, но суть гипер-трейдинга проц пытается угадать какая твоя задача и исполняет её, но ошибается. Что бы вернуться к истинной задаче нужно очистить два конвеера, скорость только падает. И только на оптимизированных тестах +5% скорости.
 
Volodymyr Zubov #:
А вот первый двухядерный таки Intel Core 2 Duo

А Pentium D куда делся?

 
JRandomTrader #:

Это тоже что и Celeron D https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/27512/intel-pentium-d-processor-820-2m-cache-2-80-ghz-800-mhz-fsb.html

Это очень старьё 32 бита, урезка пентиум 4
 

вам на плату подойдет такой проц, это оптимальное решение. найти его можете у себя в регионе.

https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/33082/intel-xeon-processor-e5440-12m-cache-2-83-ghz-1333-mhz-fsb.html

он сейчас (проц Intel® Xeon® E5440) стоит 10$ везде
 

На сокет 775 всегда ставятся процы S771 и получается материнская плата домашняя, а проц от сервера, цена 10 долларов везде)))

 

У меня тоже S775, а поставил Xeon, Bios перепрошил и всё


 
Volodymyr Zubov #:

У меня тоже S775, а поставил Xeon, Bios перепрошил и всё


подпиливали сам проц ?? они ведь не встают в сокет там еще угол менять надо
 
Volodymyr Zubov #:

У меня тоже S775, а поставил Xeon, Bios перепрошил и всё


