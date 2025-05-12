Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 45
А вот первый двухядерный таки Intel Core 2 Duo
А Pentium D куда делся?
Это тоже что и Celeron D https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/27512/intel-pentium-d-processor-820-2m-cache-2-80-ghz-800-mhz-fsb.html
вам на плату подойдет такой проц, это оптимальное решение. найти его можете у себя в регионе.
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/33082/intel-xeon-processor-e5440-12m-cache-2-83-ghz-1333-mhz-fsb.html
На сокет 775 всегда ставятся процы S771 и получается материнская плата домашняя, а проц от сервера, цена 10 долларов везде)))
У меня тоже S775, а поставил Xeon, Bios перепрошил и всё
как вы тут с таким процем , домашнему животному то можете покупать еду нормальную?