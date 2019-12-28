Новостные индикаторы

Какие есть в природе, и какие лично вы используете ? (для обоих платформ, 4 и 5)

понимаю, что скорее фантастика, но хочется индикатор который отметит в "будущем" и недалёком прошлом расписание запланированных событий, и при этом не перегрузит график.

вообще идеал если в нём есть "редактор" - раз в неделю указать какие события действительно считаю важными.

при ответах желательно прикладывать скриншоты :-)

удобно встроенным

календарь 

 

Вот такой использую:

Тут главный вопрос — не как нарисовать, а как загрузить и обновить.

 
Да? А для меня бо́льшая проблема именно как нарисовать, чтобы было красиво и понятно.
 
Слизать дизайн с любимого сайта?

 
Я даже курсовую не списывал. Плюс ко всему в терминале должно выглядеть не так как на сайте.

Вот один из вариантов, но тоже что-то мне не кажется удобным. Можно одним тычком выбрать дату\время новости и прочесть всё что есть по символам на котором индикатор или по стране.


 
Ну при чем здесь курсовая? Кнопку тоже с виндоуза срисовать нельзя?

На больших ресурсах над интерфейсом и юзабилити работали профессионалы. Почему не взять готовую концепцию?

 
Ну... я не то чтобы категорически против, наверное просто лениво лазить, искать... Я уже остыл к этому индикатору.

 
Доброго времени. Время выхода новостей можно узнать разными способами. Вопрос  на что опереться, что бы понять будет ли новость иметь значение для рынка? Будет "движуха" или нет) ? 
 
на цвет, красный прикольнее чем желтый и чем серый


