Новостные индикаторы
Какие есть в природе, и какие лично вы используете ? (для обоих платформ, 4 и 5)
понимаю, что скорее фантастика, но хочется индикатор который отметит в "будущем" и недалёком прошлом расписание запланированных событий, и при этом не перегрузит график.
вообще идеал если в нём есть "редактор" - раз в неделю указать какие события действительно считаю важными.
при ответах желательно прикладывать скриншоты :-)
удобно встроенным
Вот такой использую:
Тут главный вопрос — не как нарисовать, а как загрузить и обновить.
Да? А для меня бо́льшая проблема именно как нарисовать, чтобы было красиво и понятно.
Слизать дизайн с любимого сайта?
Слизать дизайн с любимого сайта?
Я даже курсовую не списывал. Плюс ко всему в терминале должно выглядеть не так как на сайте.
Вот один из вариантов, но тоже что-то мне не кажется удобным. Можно одним тычком выбрать дату\время новости и прочесть всё что есть по
символам на котором индикатор или по стране.
Я даже курсовую не списывал. Плюс ко всему в терминале должно выглядеть не так как на сайте.
Вот один из вариантов, но тоже что-то мне не кажется удобным. Можно одним тычком выбрать дату\время новости и прочесть всё что есть по символам на котором индикатор или по стране.
Ну при чем здесь курсовая? Кнопку тоже с виндоуза срисовать нельзя?
На больших ресурсах над интерфейсом и юзабилити работали профессионалы. Почему не взять готовую концепцию?
Ну при чем здесь курсовая? Кнопку тоже с виндоуза срисовать нельзя?
На больших ресурсах над интерфейсом и юзабилити работали профессионалы. Почему не взять готовую концепцию?
Ну... я не то чтобы категорически против, наверное просто лениво лазить, искать... Я уже остыл к этому индикатору.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Парсер новостей с forexfactory.com
Renat Akhtyamov, 2019.11.15 19:11в прицепе, подшаманил
Доброго времени. Время выхода новостей можно узнать разными способами. Вопрос на что опереться, что бы понять будет ли новость иметь значение для рынка? Будет "движуха" или нет) ?
на цвет, красный прикольнее чем желтый и чем серый
