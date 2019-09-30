Что Вы подразумеваете под термином пипс (pips) ? При пятизначной котировке.

  • 19% (14)
  • 24% (18)
  • 24% (18)
  • 4% (3)
  • 23% (17)
  • 5% (4)
Всего проголосовало: 74
 
надуманный и лишний термин 
 
Сергей Таболин:
  • пипс - это 4-й знак котировки. (1 пипс = 10 пунктам)
    18% (5)
  • пипс - это 5-й знак котировки. (1 пипс = 1 пункту)
    25% (7)
  • пипс - это 5-й знак котировки, а пункт - 4-й. (1 пипс = 0,1 пункта)
    14% (4)
  • пипс - это процентный пункт и прямого отношения к конкретному знаку котировки не имеет.
    7% (2)
  • пипс - это надуманный и лишний термин.
    32% (9)
  • не знаю. не разобрался.
    4% (1)

 

Надуманный и лишний термин.

Главный его минус - как раз причина создания этой темы - туманность определения.  Если для пункта определение четкое, и максимум неопределенности может быть в плане "четырехзнак-пятизнак", то что такое "пипс" - полный туман... Это может быть и пункт, это может быть и десятая часть пункта, а один раз видел, как этот термин использовался в качестве "тика", то есть изменения цены за один тик (которое может быть и больше пункта)

 
Aleksandr Klapatyuk:

это у вас в терминале показывает? - от эксперта?

если от эксперта - там что хочешь можно написать 

Вы о чем?? 

Откройте любой сигнал и смотрите.

 
Aleksandr Klapatyuk:

это у вас в терминале показывает? - от эксперта?

если от эксперта - там что хочешь можно написать 

если эксперта исправить - на так

будут цифры как в терминале = 500 а не 50 

Я вам скрин показываю со страницы сигнала.

 
Aleksandr Klapatyuk:

он в завтра может вместо (pips )- написать (типуны )

В блокноте? 

 

Не думал, что это какая то глобальная проблема. 

 
как обычно - кривая голосовалка - где вариант что 1 пункт = 10 пипсам?
 
Как на матче Динамо-Бавария: проснулся и спросил:" Кто играет? ". 
