Что Вы подразумеваете под термином пипс (pips) ? При пятизначной котировке.
- пипс - это 4-й знак котировки. (1 пипс = 10 пунктам)18% (5)
- пипс - это 5-й знак котировки. (1 пипс = 1 пункту)25% (7)
- пипс - это 5-й знак котировки, а пункт - 4-й. (1 пипс = 0,1 пункта)14% (4)
- пипс - это процентный пункт и прямого отношения к конкретному знаку котировки не имеет.7% (2)
- пипс - это надуманный и лишний термин.32% (9)
- не знаю. не разобрался.4% (1)
Надуманный и лишний термин.
Главный его минус - как раз причина создания этой темы - туманность определения. Если для пункта определение четкое, и максимум неопределенности может быть в плане "четырехзнак-пятизнак", то что такое "пипс" - полный туман... Это может быть и пункт, это может быть и десятая часть пункта, а один раз видел, как этот термин использовался в качестве "тика", то есть изменения цены за один тик (которое может быть и больше пункта)
это у вас в терминале показывает? - от эксперта?
если от эксперта - там что хочешь можно написать
Вы о чем??
Откройте любой сигнал и смотрите.
это у вас в терминале показывает? - от эксперта?
если от эксперта - там что хочешь можно написать
если эксперта исправить - на так
будут цифры как в терминале = 500 а не 50
Я вам скрин показываю со страницы сигнала.
он в завтра может вместо (pips )- написать (типуны )
В блокноте?
Не думал, что это какая то глобальная проблема.
