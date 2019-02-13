Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 3
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Да можно, для этого достаточно посмотреть стейт ручной торговли.
У меня есть роботы, которые по 10 лет держатся спокойно на истории и даже на реале пару лет, без видимых проблем и график доходности ровный. Но я их почему-то улучшаю, наверное по тому что я знаю какая там логика работы и что должно произойти, чтобы он сломался. А вот что происходит у человека в голове и когда он сломается, я не знаю. Может ему просто повезло. А что с точки зрения теорвера, возможно такое ,что человеку будет везти 5 лет. Но нам то надо не 5 лет назад деньги зарабатывать, а сейчас. А если ему 5 лет просто везло, я вложусь и его везение закончится именно сейчас? А прибыльная логика все-таки отличается от везения.
Нужен сэнсэй, куда-же без него!
Нужен сэнсэй, куда-же без него!
однажды к мудрому Мао пришли юные подованы;
- слава о твоём кун-фу идёт по всей янцзы, обучи нас великий мастер, без тебя 5 лет ничего ни у кого из нас не выходит
- идите на @q никчёмные обезъяны , ответил великий учитель
нельзя обучить того кто ничему не учится сам
Меня от нее вообще тошнит.))
При 5-10 сделках в день экономика вообще ни при чем. Зачем экономика для автосистем?
Вас не смущает, что пассивные инвесторы на фондовом рынке за 10 лет зарабатывают больше любого спекулянта? Среди акул бизнеса полно инвесторов, но ни одного спекулянта. А ведь на валютном рынке тоже можно не торговать, а инвестировать. Время от времени этим занимался даже Баффет. Но он вкладывался в валюты не на неделю и даже не на месяц, а на годы.
Вас не смущает, что пассивные инвесторы на фондовом рынке за 10 лет зарабатывают больше любого спекулянта? Среди акул бизнеса полно инвесторов, но ни одного спекулянта.
Вас не смущает, что пассивные инвесторы на фондовом рынке за 10 лет зарабатывают больше любого спекулянта? Среди акул бизнеса полно инвесторов, но ни одного спекулянта. А ведь на валютном рынке тоже можно не торговать, а инвестировать. Время от времени этим занимался даже Баффет. Но он вкладывался в валюты не на неделю и даже не на месяц, а на годы.
Не смущает.)) Отметим также, что при этом эффективность капиталовложений рядового спекулянта выше чем у Сороса и Баффета.)
Не смущает.)) Отметим также, что при этом эффективность капиталовложений рядового спекулянта выше чем у Сороса и Баффета.)
Но ёмкость ограничена - мильён вечнозелёных туда не влить, ну никак..
Я из всего перечисленного нихрена не понимаю. Простите мой французский. Может только немного в психологии. И то по части того, что меня касается.
Но это не мешает мне забирать с рынка свои пункты.