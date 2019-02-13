Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 3

Новый комментарий
 
khorosh:

Да можно, для этого достаточно посмотреть  стейт ручной торговли.

У меня есть роботы, которые по 10 лет держатся спокойно на истории и даже на реале пару лет, без видимых проблем и график доходности ровный. Но я их почему-то улучшаю, наверное по тому что я знаю какая там логика работы и что должно произойти, чтобы он сломался. А вот что происходит у человека в голове и когда он сломается, я не знаю. Может ему просто повезло. А что с точки зрения теорвера, возможно такое ,что человеку будет везти 5 лет. Но нам то надо не 5 лет назад деньги зарабатывать, а сейчас. А если ему 5 лет просто везло, я вложусь и его везение закончится именно сейчас? А прибыльная логика все-таки отличается от везения.

 
Serqey Nikitin:
  • Теория трейдинга
  • Практика трейдинга
  • Математика
  • Программирование
  • Физика
  • Психология
  • Мой вариант ...

Нужен сэнсэй, куда-же без него!

 
Необходимо понимать математический аспект управления капиталом и следить за новостями, имеющими долгосрочное влияние на рынок. Например, когда Трамп провёл налоговую реформу, уже было понятно, что экономика США будет развиваться быстрее. Не важно, как реагировали спекулянты в первые дни. Важно то, что рынок может быть неадекватным время от времени, но это не мешает ему в долгосрочном плане зависеть от реального сектора экономики. А вот теханализ это как растворимый кофе: вроде и вкус есть, и запах, а удовольствие не то, что от натурального.  
 
Vitaly Muzichenko:

Нужен сэнсэй, куда-же без него!

однажды к мудрому Мао пришли юные подованы;

- слава о твоём кун-фу идёт по всей янцзы, обучи нас великий мастер, без тебя 5 лет ничего ни у кого из нас не выходит

- идите на @q никчёмные обезъяны , ответил великий учитель

нельзя обучить того кто ничему не учится сам

 
Yuriy Asaulenko:

Меня от нее вообще тошнит.))

При 5-10 сделках в день экономика вообще ни при чем. Зачем экономика для автосистем?

Вас не смущает, что пассивные инвесторы на фондовом рынке за 10 лет зарабатывают больше любого спекулянта? Среди акул бизнеса полно инвесторов, но ни одного спекулянта. А ведь на валютном рынке тоже можно не торговать, а инвестировать. Время от времени этим занимался даже Баффет. Но он вкладывался в валюты не на неделю и даже не на месяц, а на годы. 

 
Sergey Vradiy:

Вас не смущает, что пассивные инвесторы на фондовом рынке за 10 лет зарабатывают больше любого спекулянта? Среди акул бизнеса полно инвесторов, но ни одного спекулянта. 

Лениво спекулировать.
Рецепт прост, берешь и покупаешь все что падает, раскидываешь средства максимально равномерно по мировой экономике и не стремаешься низконадежных активов. Даже биткоин обходить стороной нельзя.
Сейчас кстати самое время его прикупить, если система не рухнет, то инвестиции окупятся хорошо.
 
а между тем AUDUSD шарахнул 0.1 (1000 пунктов 5-ти знака) за час :-)
 
Sergey Vradiy:

Вас не смущает, что пассивные инвесторы на фондовом рынке за 10 лет зарабатывают больше любого спекулянта? Среди акул бизнеса полно инвесторов, но ни одного спекулянта. А ведь на валютном рынке тоже можно не торговать, а инвестировать. Время от времени этим занимался даже Баффет. Но он вкладывался в валюты не на неделю и даже не на месяц, а на годы. 

Не смущает.)) Отметим также, что при этом эффективность капиталовложений рядового спекулянта выше чем у Сороса и Баффета.)

 
Yuriy Asaulenko:

Не смущает.)) Отметим также, что при этом эффективность капиталовложений рядового спекулянта выше чем у Сороса и Баффета.)

какая-нить шаурмячная в удачном месте даст не меньше 40% в месяц, в сезон наверное до 100. И при этом рисков меньше :-)
Но ёмкость ограничена - мильён вечнозелёных туда не влить, ну никак..
 
Serqey Nikitin:
  • Теория трейдинга
  • Практика трейдинга
  • Математика
  • Программирование
  • Физика
  • Психология
  • Мой вариант ...

Я из всего перечисленного нихрена не понимаю. Простите мой французский. Может только немного в психологии. И то по части того, что меня касается.

Но это не мешает мне забирать с рынка свои пункты.

12345678910...19
Новый комментарий