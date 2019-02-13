Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 15

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Serqey Nikitin:
Программисты, в основном, не трейдеры..., но сильно желают ими стать...

Прям сразу готовы всё бросить, и стать трейдерами

 

Даже Герчик что-то показывал, показывал онлайн Марат Газизов(камикадзе, но говорил честно о рисках такой торговли  и показывал просадку по ней). А вот написать ни к чему не обязывающих пару строчек текста в форекс прогнозах у Serqey Nikitin почему-то никак, возможно восходящая звезда и скоро мы его увидим на недосягаемой для нас(меня) высоте. Стейта тут никто не просит. Писателям индюхаторов писать о них нельзя, обсуждать нельзя, единственное место где можно засветиться со своими индюхами без покарания модераторами это в форекс прогнозах с картинками и в своем блоге. Автор сигнала сливался летом, может и осенью еще, сейчас продолжает сигналить, берет по 10 пунктов на фунте:

poghos

 
Vitaly Muzichenko:

Прям сразу готовы всё бросить, и стать трейдерами

Не все, конечно же, но многие..., иначе бы выбрали более лучшее, в плане заработка, направление...
 
Unicornis:

 А вот написать ни к чему не обязывающих пару строчек текста в форекс прогнозах у Serqey Nikitin почему-то никак


Ну зачем же так подленько передергивать факты?

Мои прогнозы любой Трейдер может посмотреть и оценить...

 
Serqey Nikitin:

Ну зачем же так подленько передергивать факты?

Мои прогнозы любой Трейдер может посмотреть и оценить...

(Посмотрел у вас ваши прогнозы). Можно написать в "момент Х" в форекс прогнозах простую фразу: "евру продать" или "евру купить", "поставить отложку на туда"? Ну вот  пописал или по-писал (сори как мог) я в прогнозах, вроде никто не умер и ссаными тряпками меня никто не гонял, хотя и с отложкой недобой и интрадей не задался (там в пролете тут ссыканул - нормальная рабочая ситуация).

 
Unicornis:

(Посмотрел у вас ваши прогнозы). Можно написать в "момент Х" в форекс прогнозах простую фразу: "евру продать" или "евру купить", "поставить отложку на туда"? Ну вот  пописал или по-писал (сори как мог) я в прогнозах, вроде никто не умер и ссаными тряпками меня никто не гонял, хотя и с отложкой недобой и интрадей не задался (там в пролете тут ссыканул - нормальная рабочая ситуация).

Ну вот, " по-писал " по честному, а то все "нет прогнозов"...   Глазенки раскрывать нужно по шире...
 
Serqey Nikitin:

То, о чем Вы говорите - это прибыльная торговая стратегия за определенный период  или профитная...

Безубыточная стратегия - от слова "без убытков",  т.е. отсутствие убыточных сделок.

А тут Я вам возражу. Безубыточная, значит без убытка.т.е. торговля взятая за определенный промежуток времени без убытка, а именно торговля с приростом депо.

Но это никак не значит торговля с отсутствием отрицательных сделок. 

Что то вы запутались батенька.

 
Для получения стабильной прибыли нужно найти какую-то четкую и также достаточно стабильную закономерность в динамике рынка и построить свою стратегию на основе этой закономерности. Все, больше ничего не нужно, т.е. один единственный рецепт, что вряд ли кто-то кому-то даст, если он сам его имеет.  
 
Serqey Nikitin:
  • Теория трейдинга
  • Практика трейдинга
  • Математика
  • Программирование
  • Физика
  • Психология
  • Мой вариант ...

 Все компоненты участвуют в гармоничном развитии трейдера , а если исключить большинство практик возникнет фантастическая модель головы проффэсора  Доуэля , которая при отсутствии тела  генерирует реалистичную картину событии  !?.

 
Aleksandr Yakovlev:

А тут Я вам возражу. Безубыточная, значит без убытка.т.е. торговля взятая за определенный промежуток времени без убытка, а именно торговля с приростом депо.

Но это никак не значит торговля с отсутствием отрицательных сделок. 

Что то вы запутались батенька.

Да ладно, все здесь ясно...  Вы пытаетесь оправдать свои минусовые сделки, не взирая и на русский язык, и на логику...

Удачи!

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