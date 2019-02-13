Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 15
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Программисты, в основном, не трейдеры..., но сильно желают ими стать...
Прям сразу готовы всё бросить, и стать трейдерами
Даже Герчик что-то показывал, показывал онлайн Марат Газизов(камикадзе, но говорил честно о рисках такой торговли и показывал просадку по ней). А вот написать ни к чему не обязывающих пару строчек текста в форекс прогнозах у Serqey Nikitin почему-то никак, возможно восходящая звезда и скоро мы его увидим на недосягаемой для нас(меня) высоте. Стейта тут никто не просит. Писателям индюхаторов писать о них нельзя, обсуждать нельзя, единственное место где можно засветиться со своими индюхами без покарания модераторами это в форекс прогнозах с картинками и в своем блоге. Автор сигнала сливался летом, может и осенью еще, сейчас продолжает сигналить, берет по 10 пунктов на фунте:
Прям сразу готовы всё бросить, и стать трейдерами
А вот написать ни к чему не обязывающих пару строчек текста в форекс прогнозах у Serqey Nikitin почему-то никак
Ну зачем же так подленько передергивать факты?
Мои прогнозы любой Трейдер может посмотреть и оценить...
Ну зачем же так подленько передергивать факты?
Мои прогнозы любой Трейдер может посмотреть и оценить...
(Посмотрел у вас ваши прогнозы). Можно написать в "момент Х" в форекс прогнозах простую фразу: "евру продать" или "евру купить", "поставить отложку на туда"? Ну вот пописал или по-писал (сори как мог) я в прогнозах, вроде никто не умер и ссаными тряпками меня никто не гонял, хотя и с отложкой недобой и интрадей не задался (там в пролете тут ссыканул - нормальная рабочая ситуация).
(Посмотрел у вас ваши прогнозы). Можно написать в "момент Х" в форекс прогнозах простую фразу: "евру продать" или "евру купить", "поставить отложку на туда"? Ну вот пописал или по-писал (сори как мог) я в прогнозах, вроде никто не умер и ссаными тряпками меня никто не гонял, хотя и с отложкой недобой и интрадей не задался (там в пролете тут ссыканул - нормальная рабочая ситуация).
То, о чем Вы говорите - это прибыльная торговая стратегия за определенный период или профитная...
Безубыточная стратегия - от слова "без убытков", т.е. отсутствие убыточных сделок.
А тут Я вам возражу. Безубыточная, значит без убытка.т.е. торговля взятая за определенный промежуток времени без убытка, а именно торговля с приростом депо.
Но это никак не значит торговля с отсутствием отрицательных сделок.
Что то вы запутались батенька.
Все компоненты участвуют в гармоничном развитии трейдера , а если исключить большинство практик возникнет фантастическая модель головы проффэсора Доуэля , которая при отсутствии тела генерирует реалистичную картину событии !?.
А тут Я вам возражу. Безубыточная, значит без убытка.т.е. торговля взятая за определенный промежуток времени без убытка, а именно торговля с приростом депо.
Но это никак не значит торговля с отсутствием отрицательных сделок.
Что то вы запутались батенька.
Да ладно, все здесь ясно... Вы пытаетесь оправдать свои минусовые сделки, не взирая и на русский язык, и на логику...
Удачи!