Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 8
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Вот сейчас смотрю на пару евробак и понимаю, что в ближайшие часы дойдем до 1.1415. И хоть ты тресни. А цена там будет))).
забыл запостить там в ответ картинку про евру, индикатор tpo шаманит с тиковым показометром, вот на нем жирный уровень как раз был на +-1.1415
забыл запостить там в ответ картинку про евру, индикатор tpo шаманит с тиковым показометром, вот на нем жирный уровень как раз был на +-1.1415
Что за индикатор tpo?
Ну, я умею.) Еще неск человек, насколько я читал форум, этим успешно занимаются. Конкретно, не помню, зачем это мне?
Юрий, я не хочу говорить про Вас. Поэтому дальше я скажу не про Вас. Но я знаю несколько человек в моём городе, которые говорят, что они умеют успешно торговать. Но, как правило, эти люди говорят так с какой-то целью. Цель первая: набрать учеников за хорошие деньги. Например, один мой знакомый себя так раскрутил, что сначала брал 200 USD за пять занятий по скайпу. Потом видит, что охотно платят, повысил до 300 USD. А убедился я в том, что он мошенник, когда он обнулил мои собственные деньги, которые я ему дал под 7% в месяц. Он их слил за три месяца торговли. И таких "продвинутых" учителей-мошенников — пруд пруди. Цель вторая: найти инвесторов для своей "успешной" торговли. Я оказался одним из таких горе-инвесторов.
Среди всей массы трейдеров есть такие, которые заблуждаются в своей "успешности". Например, один мой знакомый говорил, что он успешный. Я ему настойчиво порекомендовал опубликовать свой Сигнал на этом сайте. Он попытался, но не смог это сделать самостоятельно. Можете представить его интеллектуальный уровень. Я помогать не захотел, ему помогли на каком-то ДЦ. Я получил возможность наблюдать за его торговлей. Действительно, каждый месяц примерно 0.8% - 1% от депо, то есть 10% в год. Я не считаю этот показатель показателем успешной торговли. Он использует ZigZag, TrendWave и Glaz. На самом верху продаёт с очень маленьким лотом. Аналогично, снизу покупает. Если ошибся с направлением, то он пересиживает любой минус. Но это — не есть успешная торговля. Успешная торговля — это хотя бы 5% в месяц. Других своих знакомых "успешных" трейдеров я не смог уговорить опубликовать свой сигнал. Да и трудно им, элементарных компьютерных навыков нет.
Поэтому я всех людей, говорящих, что они успешные трейдеры, заведомо подозреваю в нехорошем. Александра Яковлева я похвалил, потому что посмотрел его сигнал. Да, и то, время жизни этого сигнала — месяц. Можно вполне продержаться месяц успешной торговли. Юрий, а Вашего сигнала я не увидел, поэтому и засомневался. Но, возможно, это всего лишь потому, что я не видел Ваш стеймент.
Юрий, я не хочу говорить про Вас. Поэтому дальше я скажу не про Вас. Но я знаю несколько человек в моём городе, которые говорят, что они умеют успешно торговать. Но, как правило, эти люди говорят так с какой-то целью. Цель первая: набрать учеников за хорошие деньги. Например, один мой знакомый себя так раскрутил, что сначала брал 200 USD за пять занятий по скайпу. Потом видит, что охотно платят, повысил до 300 USD. А убедился я в том, что он мошенник, когда он обнулил мои собственные деньги, которые я ему дал под 7% в месяц. Он их слил за три месяца. И таких "продвинутых" учителей-мошенников — пруд пруди. Цель вторая: найти инвесторов для своей "успешной" торговли. Я оказался одним из таких горе-инвесторов.
Среди всей массы трейдеров есть такие, которые заблуждаются в своей "успешности". Например, один мой знакомый говорил, что он успешный. Я ему настойчиво порекомендовал опубликовать свой Сигнал на этом сайте. Он попытался, но не смог это сделать самостоятельно. Можете представить его интеллектуальный уровень. Я помогать не захотел, ему помогли на каком-то ДЦ. Я получил возможность наблюдать за его торговлей. Действительно, каждый месяц примерно 0.8% - 1% от депо, то есть 10% в год. Я не считаю этот показатель показателем успешной торговли. Он использует ZigZag, TrendWave и Glaz. На самом верху продаёт с очень маленьким лотом. Аналогично, снизу покупает. Если ошибся с направлением, то он пересиживает любой минус. Но это — не есть успешная торговля. Успешная торговля — это хотя бы 5% в месяц. Других своих знакомых "успешных" трейдеров я не смог уговорить опубликовать свой сигнал. Да и трудно им, элементарных компьютерных навыков нет.
Поэтому я всех людей, говорящих, что они успешные трейдеры, заведомо подозреваю в нехорошем. Александра Яковлева я похвалил, потому что посмотрел его сигнал. Да, и то, время жизни этого сигнала — месяц. Можно вполне продержаться месяц успешной торговли. Юрий, а Вашего сигнала я не увидел, поэтому и засомневался. Но, возможно, это всего лишь потому, что я не видел Ваш стеймент.
Извиняюсь, что вмешиваюсь. Маленький вопросик. Вы и дальше будете следить за моим сигналом?
Юрий, а Вашего сигнала я не увидел, поэтому и засомневался. Но, возможно, это всего лишь потому, что я не видел Ваш стеймент.
Во первых, я не говорил об успешности, а говорил, что умею это делать.)
Не видели, и не увидите.)
Учеников не беру, сигналы не публикую, стратегий не раскрываю, стейтменты и результаты не показываю. Чьими-то результатами и конкретными методами тоже особо не интересуюсь. Признаться, ни одного сигнала или стейтмента не смотрел- не видел - неинтересно.
На форуме меня в основном интересуют вопросы построения ТС, ну, и пообщаться с единомышленниками по автоторговле.
Вообще, никто никому ничего не должен.)
Что за индикатор tpo?
С ума сойти. И что там понять можно?
С ума сойти. И что там понять можно?
Просто он закатился на минутном графике евры, после переключения на h4 появился, а там воно что. Сегодня первый раз с прошлого года открыл евру H4. Идея в двух типах жирных полосок, как системно с ними шаманить не знаю (или не могу понять в силу своего скудоумия), но вот сегодня трудно не согласиться что что-то горизонтально заранее нарисовано по зоне квадрата. Что с этим делать - не знаю.)))
Просто он закатился на минутном графике евры, после переключения на h4 появился, а там воно что. Сегодня первый раз с прошлого года открыл евру H4. Идея в двух типах жирных полосок, как системно с ними шаманить не знаю (или не могу понять в силу своего скудоумия), но вот сегодня трудно не согласиться что что-то горизонтально заранее нарисовано по зоне квадрата. Что с этим делать - не знаю.)))
Ничего не напоминает?
Есть теперь какие нибудь мысли?