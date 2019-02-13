Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?...
- Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу...
- Уровни Фибоначчи в MQL4
- Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ?
ЭКОНОМИКУ забыли...трейдеры фиговы...
Да кому она нужна эта экономика)) Вот еще капитализации там всякие знать...
Да кому она нужна эта экономика)) Вот еще капитализации там всякие знать...
длительное время бывши разработчиком, замечу что "трейдуны" вылетают с рынка по следующим причинам :
* 90% не умеет планировать личный бюджет
* из оставшихся 90% не умеют управлять своим-же временем
прочие держаться долго, но это очень малый процент
длительное время бывши разработчиком, замечу что "трейдуны" вылетают с рынка по следующим причинам :
* 90% не умеет планировать личный бюджет
* из оставшихся 90% не умеют управлять своим-же временем
прочие держаться долго, но это очень малый процент
ну вот, а тут еще экономику знать надо... слишком сложно. Надо-то всего лишь делать от 100% в месяц и все, вложил 100$ и все, жизнь удалась.
Если на самом старте людям будут говорить сколько всего нужно знать в трейдинге, боюсь трейдеров совсем не наберется. А еще вдруг оказывается, что этому нигде не учат... То есть отдельно можно выучить все, но толку будет не так много.
ну вот, а тут еще экономику знать надо... слишком сложно. Надо-то всего лишь делать от 100% в месяц и все, вложил 100$ и все, жизнь удалась.
Если на самом старте людям будут говорить сколько всего нужно знать в трейдинге, боюсь трейдеров совсем не наберется. А еще вдруг оказывается, что этому нигде не учат... То есть отдельно можно выучить все, но толку будет не так много.
кстати, что такое "Теория трейдинга" до сих пор не знаю. Я даже представить это не могу :-)
Надо-то всего лишь делать от 100% в месяц и все, вложил 100$ и все, жизнь удалась.
по моему Вы слишком маленькие цели для депозита со 100$ поставили, насколько я знаю со 100$ от 30% до 100% в день нужно делать ;)
ЗЫ: по сабжу, математику люблю, всегда свою честную 5 имел пока учился, но в трейдинге она все портит.... при попытке описать рынок формулой, имхо, пытаемся впихнуть невпихуемое
по моему Вы слишком маленькие цели для депозита со 100$ поставили, насколько я знаю со 100$ от 30% до 100% в день нужно делать ;)
ЗЫ: по сабжу, математику люблю, всегда свою честную 5 имел пока учился, но в трейдинге она все портит.... при попытке описать рынок формулой, имхо, пытаемся впихнуть невпихуемое
да, ладно - математика рулит.
в любой теме про граали, отчаявшиеся люди начинают считать сложный процент :-) если бы не математика им было-бы совсем тяжко
по моему Вы слишком маленькие цели для депозита со 100$ поставили, насколько я знаю со 100$ от 30% до 100% в день нужно делать ;)
ЗЫ: по сабжу, математику люблю, всегда свою честную 5 имел пока учился, но в трейдинге она все портит.... при попытке описать рынок формулой, имхо, пытаемся впихнуть невпихуемое
у меня обратная проблема. Знаю что хочу сделать, но очень абстрактно, хочется взять математику и ей описать все. Но потом оказывается, что моих знаний сильно не достаточно и приходится изучать по ходу дела. Знал бы лучше математику, не писал бы ТЗ на 40 листов) написал бы формул да и все. Хотя тоже проблема, кто их поймет потом))То есть раньше была проблема, я не знал что делать, чтобы алгоритм торговал в плюс, сейчас знаю, но проблема, что теперь все упирается в то как это делать)
ЭКОНОМИКУ забыли...трейдеры фиговы...
Меня от нее вообще тошнит.))
При 5-10 сделках в день экономика вообще ни при чем. Зачем экономика для автосистем?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования