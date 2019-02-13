Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?...

Новый комментарий
 
  • 12% (36)
  • 29% (89)
  • 15% (46)
  • 13% (39)
  • 6% (19)
  • 19% (59)
  • 6% (20)
Всего проголосовало: 137
 

Голосуем ровнёхонько.


 
ЭКОНОМИКУ забыли...трейдеры фиговы...
 
Maxim Kuznetsov:
ЭКОНОМИКУ забыли...трейдеры фиговы...

Да кому она нужна эта экономика)) Вот еще капитализации там всякие знать...

 
Maxim Romanov:

Да кому она нужна эта экономика)) Вот еще капитализации там всякие знать...

длительное время бывши разработчиком, замечу что "трейдуны" вылетают с рынка по следующим причинам :

* 90% не умеет планировать личный бюджет

* из оставшихся 90% не умеют управлять своим-же временем

прочие держаться долго, но это очень малый процент

 
Maxim Kuznetsov:

длительное время бывши разработчиком, замечу что "трейдуны" вылетают с рынка по следующим причинам :

* 90% не умеет планировать личный бюджет

* из оставшихся 90% не умеют управлять своим-же временем

прочие держаться долго, но это очень малый процент

ну вот, а тут еще экономику знать надо... слишком сложно. Надо-то всего лишь делать от 100% в месяц и все, вложил 100$ и все, жизнь удалась.

Если на самом старте людям будут говорить сколько всего нужно знать в трейдинге, боюсь трейдеров совсем не наберется. А еще вдруг оказывается, что этому нигде не учат... То есть отдельно можно выучить все, но толку будет не так много.

 
Maxim Romanov:

ну вот, а тут еще экономику знать надо... слишком сложно. Надо-то всего лишь делать от 100% в месяц и все, вложил 100$ и все, жизнь удалась.

Если на самом старте людям будут говорить сколько всего нужно знать в трейдинге, боюсь трейдеров совсем не наберется. А еще вдруг оказывается, что этому нигде не учат... То есть отдельно можно выучить все, но толку будет не так много.

кстати, что такое "Теория трейдинга" до сих пор не знаю. Я даже представить это не могу  :-)

 
Maxim Romanov:

Надо-то всего лишь делать от 100% в месяц и все, вложил 100$ и все, жизнь удалась.

по моему Вы слишком маленькие цели для депозита со 100$ поставили, насколько я знаю со 100$ от 30% до 100% в день нужно делать ;)

ЗЫ: по сабжу, математику люблю, всегда свою честную 5 имел пока учился, но в трейдинге она все портит....  при попытке описать рынок формулой, имхо, пытаемся впихнуть невпихуемое

 
Igor Makanu:

по моему Вы слишком маленькие цели для депозита со 100$ поставили, насколько я знаю со 100$ от 30% до 100% в день нужно делать ;)

ЗЫ: по сабжу, математику люблю, всегда свою честную 5 имел пока учился, но в трейдинге она все портит....  при попытке описать рынок формулой, имхо, пытаемся впихнуть невпихуемое

да, ладно - математика рулит.

в любой теме про граали, отчаявшиеся люди начинают считать сложный процент :-) если бы не математика им было-бы совсем тяжко

 
Igor Makanu:

по моему Вы слишком маленькие цели для депозита со 100$ поставили, насколько я знаю со 100$ от 30% до 100% в день нужно делать ;)

ЗЫ: по сабжу, математику люблю, всегда свою честную 5 имел пока учился, но в трейдинге она все портит....  при попытке описать рынок формулой, имхо, пытаемся впихнуть невпихуемое

у меня обратная проблема. Знаю что хочу сделать, но очень абстрактно, хочется взять математику и  ей описать все. Но потом оказывается, что моих знаний сильно не достаточно и приходится изучать по ходу дела. Знал бы лучше математику, не писал бы ТЗ на 40 листов) написал бы формул да и все. Хотя тоже проблема, кто их поймет потом))

То есть раньше была проблема, я не знал что делать, чтобы алгоритм торговал в плюс, сейчас знаю, но проблема, что теперь все упирается в то как это делать)
 
Maxim Kuznetsov:
ЭКОНОМИКУ забыли...трейдеры фиговы...

Меня от нее вообще тошнит.))

При 5-10 сделках в день экономика вообще ни при чем. Зачем экономика для автосистем?

12345678910111213141516171819
Новый комментарий