Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 10
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Ничего не напоминает?
Есть теперь какие нибудь мысли?
В евре ничего не понимаю, но на H4 бросилась интересная идея. По ней получается вход чуть раньше в самом низу, а сейчас надо уже половину закрывать. На выходных Попробую слепить индюшарик. Что напоминает, пока хз.
Меньше этим заморачивайтесь. Тут тем, сколько будет 2+2? выше крыши.))
И любую задачу можно разбить на несколько простых.
2+2=5; 8/2=5; 5*3=13; 8*3=21. )))
2+2=5; 8/2=5; 5*3=13; 8*3=21. )))
вот,вот...примерное такое и бывает при сложении всяких случайных и не дай бог мнимых...
и примерно поэтому трест "ГраальКомСтрой" постоянно вот-вот "лопнет" :-)
Придётся читать
Это к слову что надо учить/изучать :-) нужны __все__ смежные области и постоянное внмание
вот,вот...примерное такое и бывает при сложении всяких случайных и не дай бог мнимых...
и примерно поэтому трест "ГраальКомСтрой" постоянно вот-вот "лопнет" :-)
Если принять за основу, что для получения прибыли главное ОПЫТ, то возникает вопрос, что подразумевается под понятием "ОПЫТ"...
ОПЫТ - это не только сумма знаний по математике, программированию , теории трейдинга... и т.д. т.п. ...
ОПЫТ - это понимание рынка, на основе суммы знаний, полученных при работе...
Если принять за основу, что для получения прибыли главное ОПЫТ, то возникает вопрос, что подразумевается под понятием "ОПЫТ"...
ОПЫТ - это не только сумма знаний по математике, программированию , теории трейдинга... и т.д. т.п. ...
ОПЫТ - это понимание рынка, на основе суммы знаний, полученных при работе...
Опыт прямо пропорционален количеству слитых денег ...
Спорное утверждение...
Такое возможно, если пользоваться "методом тыка" или перебором вариантов. Но в большинстве случает опыт накапливается в следствии определенной системной работы.
Если принять за основу, что для получения прибыли главное ОПЫТ, то возникает вопрос, что подразумевается под понятием "ОПЫТ"...
ОПЫТ - это не только сумма знаний по математике, программированию , теории трейдинга... и т.д. т.п. ...
ОПЫТ - это понимание рынка, на основе суммы знаний, полученных при работе...
Все просто, ветка https://www.mql5.com/ru/forum/223827 , вы как идейный вдохновитель и носитель сокровенного знания отмечаетесь на месяц-два(ну или вообще регулярно - это железобетонный маркетинг) в этой ветке своими прогнозами(только без нлп типа: бычий сценарий от уровня такого если завтра в четверг пукнет кенгуру и проснется утконос). Троли, дегенераты и прочие заблудшие души отвалятся сами собой.
Все просто, , вы как идейный вдохновитель и носитель сокровенного знания...
Как-то сильно пафосно...
На самом деле все намного проще... Мной разработан и подтвержден новый вид стратегий : БЕЗУБЫТОЧНЫЕ стратегии... И думаю, все понимают мое желание немного заработать на передаче этого знания...