Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 10

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Aleksandr Yakovlev:

Ничего не напоминает?

Есть теперь какие нибудь мысли?

В евре ничего не понимаю, но на H4 бросилась интересная идея. По ней получается вход чуть раньше в самом низу, а сейчас надо уже половину закрывать. На выходных Попробую слепить индюшарик. Что напоминает, пока хз.

EURUSDH4_all

 
Yuriy Asaulenko:

Меньше этим заморачивайтесь. Тут тем, сколько будет 2+2? выше крыши.))

И любую задачу можно разбить на несколько простых.

2+2=5; 8/2=5; 5*3=13; 8*3=21. )))

 
Unicornis:

2+2=5; 8/2=5; 5*3=13; 8*3=21. )))

вот,вот...примерное такое и бывает при сложении всяких случайных и не дай бог мнимых...

и примерно поэтому трест "ГраальКомСтрой" постоянно вот-вот "лопнет" :-)

 
Судя по свопам, поменялись учётные ставки или я где-то пропустил их изменения.
Придётся читать

Это к слову что надо учить/изучать :-) нужны __все__ смежные области и постоянное внмание
 
Maxim Kuznetsov:

вот,вот...примерное такое и бывает при сложении всяких случайных и не дай бог мнимых...

и примерно поэтому трест "ГраальКомСтрой" постоянно вот-вот "лопнет" :-)

15 лет не лопнул, и дальше не лопнет. Вот персонал будет меняться. Текучесть кадров высоковата. И настоящих буйных мало.
 

Если принять  за основу, что для получения прибыли главное ОПЫТ, то возникает вопрос, что подразумевается под понятием "ОПЫТ"...

ОПЫТ - это не только сумма знаний по математике, программированию , теории трейдинга... и т.д.  т.п. ...

ОПЫТ - это понимание рынка, на основе суммы знаний, полученных при работе...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Если принять  за основу, что для получения прибыли главное ОПЫТ, то возникает вопрос, что подразумевается под понятием "ОПЫТ"...

ОПЫТ - это не только сумма знаний по математике, программированию , теории трейдинга... и т.д.  т.п. ...

ОПЫТ - это понимание рынка, на основе суммы знаний, полученных при работе...

Опыт прямо пропорционален количеству слитых денег ...
 
Vladimir Baskakov:
Опыт прямо пропорционален количеству слитых денег ...

Спорное утверждение... 

Такое возможно, если пользоваться "методом тыка" или перебором вариантов.  Но в большинстве случает опыт накапливается в следствии определенной системной работы.

 
Serqey Nikitin:

Если принять  за основу, что для получения прибыли главное ОПЫТ, то возникает вопрос, что подразумевается под понятием "ОПЫТ"...

ОПЫТ - это не только сумма знаний по математике, программированию , теории трейдинга... и т.д.  т.п. ...

ОПЫТ - это понимание рынка, на основе суммы знаний, полученных при работе...

Все просто, ветка https://www.mql5.com/ru/forum/223827 , вы как идейный вдохновитель и носитель сокровенного знания отмечаетесь на месяц-два(ну или вообще регулярно - это железобетонный маркетинг) в этой ветке своими прогнозами(только без нлп типа: бычий сценарий от уровня такого если завтра в четверг пукнет кенгуру и проснется утконос). Троли, дегенераты и прочие заблудшие души отвалятся сами собой.

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
  • 2018.01.03
  • www.mql5.com
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Unicornis:

Все просто, , вы как идейный вдохновитель и носитель сокровенного знания...

Как-то сильно пафосно...

На самом деле все намного проще...  Мной разработан и подтвержден новый вид стратегий :  БЕЗУБЫТОЧНЫЕ стратегии... И думаю, все понимают мое желание немного заработать на передаче этого знания...

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