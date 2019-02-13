Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 7

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Aleksandr Yakovlev:
Вот сейчас смотрю на пару евробак и понимаю, что в ближайшие минуты дойдем до 1.1415. И хоть ты тресни. А цена там будет))).

Либо торговать надо, либо - чего на нее смотреть.))

 
Andrey Vaganov:

Можно брать на всю катлету)

НЕНЕНЕ. Мои слова не решение к действию. Я взял позицию, а вам не советую.

 
Aleksandr Yakovlev:
Вот сейчас смотрю на пару евробак и понимаю, что в ближайшие минуты дойдем до 1.1415. И хоть ты тресни. А цена там будет))).
Вот еще можно специальную систему медитации разработать. Пялишься  на график   евробака целый день - входишь в транс и видишь в этом трансе его будущее движение.   Преподавание такой  системы тоже золотое дно.  
 
Aleksey Ivanov:
Вот еще можно специальную систему медитации разработать. Пялишься  на график   евробака целый день - входишь в транс и видишь в этом трансе его будущее движение.   Преподавание такой  системы тоже золотое дно.  

ДА это точно))) Приколюха.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я из всего перечисленного нихрена не понимаю. Простите мой французский. Может только немного в психологии. И то по части того, что меня касается.

Но это не мешает мне забирать с рынка свои пункты.

Александр Яковлев — гигант. Дай ему бог продержаться с такими  же успехами длительное время.

 
Yuriy Asaulenko:

Руками торговать тут многие умеют. А вот автоматом не у многих получается.

Насколько я понимаю, смысл темы в автоторговле.

Юрий, кто "тут умеет руками торговать" ? "Многие" ? Можете назвать конкретные фамилии ? 

 
Victor Ziborov:

Александр Яковлев — гигант. Дай ему бог продержаться с такими  же успехами длительное время.

 
Victor Ziborov:

Юрий, кто "тут умеет руками торговать" ? "Многие" ? Можете назвать конкретные фамилии ? 

Ну, я умею.) Еще неск человек, насколько я читал форум, этим успешно занимаются. Конкретно, не помню, зачем это мне?

 
Aleksey Ivanov:

Господа! Вот кто-нибудь бы еще трейдерскую астрологию придумал - цены бы ему не было. Рисуешь всякие круги, лучи, звезда там, сям, луч давит на EURUSD - уверенный рост, пока такая то планета своим лучом с другой стороны не  надавит.

Может сочинить такую трейдер-астрологию и заняться ее преподаванием - золотое дно и ниша не занята, пока.   

Так вроде был народ, кто торговал "по фазам луны", и вроде как даже некоторое время успешно...

 
Georgiy Merts:

Так вроде был народ, кто торговал "по фазам луны", и вроде как даже некоторое время успешно...

А в полнолуние потом выбрасывались с окон прям на Уолт-стрит, от потерянного капитала)

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