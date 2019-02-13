Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот сейчас смотрю на пару евробак и понимаю, что в ближайшие минуты дойдем до 1.1415. И хоть ты тресни. А цена там будет))).
Либо торговать надо, либо - чего на нее смотреть.))
Можно брать на всю катлету)
НЕНЕНЕ. Мои слова не решение к действию. Я взял позицию, а вам не советую.
Вот сейчас смотрю на пару евробак и понимаю, что в ближайшие минуты дойдем до 1.1415. И хоть ты тресни. А цена там будет))).
Вот еще можно специальную систему медитации разработать. Пялишься на график евробака целый день - входишь в транс и видишь в этом трансе его будущее движение. Преподавание такой системы тоже золотое дно.
ДА это точно))) Приколюха.
Я из всего перечисленного нихрена не понимаю. Простите мой французский. Может только немного в психологии. И то по части того, что меня касается.
Но это не мешает мне забирать с рынка свои пункты.
Александр Яковлев — гигант. Дай ему бог продержаться с такими же успехами длительное время.
Руками торговать тут многие умеют. А вот автоматом не у многих получается.
Насколько я понимаю, смысл темы в автоторговле.
Юрий, кто "тут умеет руками торговать" ? "Многие" ? Можете назвать конкретные фамилии ?
Александр Яковлев — гигант. Дай ему бог продержаться с такими же успехами длительное время.
Юрий, кто "тут умеет руками торговать" ? "Многие" ? Можете назвать конкретные фамилии ?
Ну, я умею.) Еще неск человек, насколько я читал форум, этим успешно занимаются. Конкретно, не помню, зачем это мне?
Господа! Вот кто-нибудь бы еще трейдерскую астрологию придумал - цены бы ему не было. Рисуешь всякие круги, лучи, звезда там, сям, луч давит на EURUSD - уверенный рост, пока такая то планета своим лучом с другой стороны не надавит.
Может сочинить такую трейдер-астрологию и заняться ее преподаванием - золотое дно и ниша не занята, пока.
Так вроде был народ, кто торговал "по фазам луны", и вроде как даже некоторое время успешно...
Так вроде был народ, кто торговал "по фазам луны", и вроде как даже некоторое время успешно...
А в полнолуние потом выбрасывались с окон прям на Уолт-стрит, от потерянного капитала)