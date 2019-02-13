Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 4
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Я из всего перечисленного нихрена не понимаю. Простите мой французский. Может только немного в психологии. И то по части того, что меня касается.
Но это не мешает мне забирать с рынка свои пункты.
Руками торговать тут многие умеют. А вот автоматом не у многих получается.
Насколько я понимаю, смысл темы в автоторговле.
Руками торговать тут многие умеют. А вот автоматом не у многих получается.
Насколько я понимаю, смысл темы в автоторговле.
Что то я не понял. Автор писал свой вопрос про авто или ручную торговлю? К ручной так же можно отнести и математику и программирование.(написание разных индюков)
Что то я не понял. Автор писал свой вопрос про авто или ручную торговлю? К ручной так же можно отнести и математику и программирование.(написание разных индюков)
Не знаю, мне для ручной торговли достаточно стандартных индикаторов - достаточно пары ЕМАшек. И то, они носят вспомогательный характер и служат не более чем для облегчения восприятия картинки.
Не знаю, мне для ручной торговли достаточно стандартных индикаторов - достаточно пары ЕМАшек. И то, они носят вспомогательный характер и служат не более чем для облегчения восприятия картинки.
Так и я о том же.
Художники на рынке безусловные фавориты, экономисты и математики имеют мизерные шансы. Радисты, в смысле радиоэлектронщики и физики 50 на 50 :) Чисто из опыта.
Вообще успех на рынке зависит не столько от получения, каких то новых знаний и не от применения имеющегося бэкграунда, а в избавлении от своих ( и "общепринятых") заблуждений. /Математиков к примеру, ждет неизбежный феерический успех в трейдинге, как только они поймут, что на СБ зарабатывать таки можно :):):)Экономистам, прежде всего, нужно понять, что "экономика" не имеет к формированию структуры рыночных графиков абсолютно никакого отношения и все их "знания" можно смело отправлять фтопку ибо для трейдинга кроме вреда никакой пользы, так как мешают видеть рынок таким, какой он есть, искажая реальность т. д. /
Рынок - живая среда. К нему нужно просто приспособиться. Проблема в том, что в силу устройства, структуры рыночного графика, действовать на рынке успешно, то есть прибыльно торговать противоестественно для природы человека. Парадокс, рынки порождение человеческой психики, но человек к ним абсолютно не приспособлен. тут даже не конкретные знания и опыт входит в противоречие, миллионы лет эволюции сформировали психику человека такой, очень трудно приспосабливающейся к происходящему на рынках процессу. Он не естественен для нее. Каждая клеточка тела протестует при торговле Граалем, даже после многих лет. Сделки кажутся совершенно идиотскими,. Тут же совершенно ясно, что дальше падать некуда, какой SHELL,, Примерно так каждая сделка выглядит.
МТС (роботы) не сильно помогают, оттягивая неизбежное. Да контроль за ММ и четкое соблюдение даже "плохих" правил может прилично оттянуть конец. Но не более. Пишут роботов те же люди, со своими заблуждениями и переносят свое непонимание о происходящем процессе и свою "психику" в программу. От этого очень сложно на самом деле уйти.
МТС отвечает на вопрос "Что делать?" Но чтобы правильно на него ответить, человек пишущий программу должен понимать "что происходит" Ширяевский вопрос "А что за процесс то идет?" ключевой в трейдинге, как ни крути.
Главное, это полное отсутствие знаний - девственно чистый мозг от теорий и зауми. Знакомый(полный ноль и поууист) пришел в кухонный ДЦ на форекс, через неделю с ~200$ поднял около 2500$ и вывел ))). А мы у него спрашивали, ну а как ты анализировал, на что смотрел, какая стратегия (один "дурачек" с профильное экономическим образованием и трейдун на бирже, второй с форексом борется уже который год) - "ну мне сказали(в ДЦ на обучении)))) вот тут продавать, а вот тут покупать..."
Еще вспоминаются курсы на права 90х, учебные автомобили жигули + всякая лабуда как работает коробка передач, сцепление, как кривым заводить и т.д. Девушка, на вопрос препода как же она будет ездить на автомобиле, если она не может тронуться второе занятие - инструктор дебил и оно мне на--ер надо, у меня на машине автомат и я нормально езжу и трогаюсь)))
Главное, это полное отсутствие знаний - девственно чистый мозг от теорий и зауми. Знакомый(полный ноль и поууист) пришел в кухонный ДЦ на форекс, через неделю с ~200$ поднял около 2500$ и вывел ))). А мы у него спрашивали, ну а как ты анализировал, на что смотрел, какая стратегия (один "дурачек" с профильное экономическим образованием и трейдун на бирже, второй с форексом борется уже который год) - "ну мне сказали(в ДЦ на обучении)))) вот тут продавать, а вот тут покупать..."
Еще вспоминаются курсы на права 90х, учебные автомобили жигули + всякая лабуда как работает коробка передач, сцепление, как кривым заводить и т.д. Девушка, на вопрос препода как же она будет ездить на автомобиле, если она не может тронуться второе занятие - инструктор дебил и оно мне на--ер надо, у меня на машине автомат и я нормально езжу и трогаюсь)))
Вот это истина!
Супер заумный при любом сигнале начинает сомневаться, анализировать, при его глубоких знаниях сигнал интерпретируется двояко, это и есть большая проблема. Я тоже очень много смотрю и читаю по сей день, имею в загашнике несколько десятков ТС, что собственно частенько мешает в торговле.
Я дал знакомой около года назад всего один индикатор со стрелочками, установил терминал, объяснил, что если синяя - покупай, красная - продавай, и не покупай и не продавай когда график уже сильно вырос/упал визуально - всё, торгует по сей день, она домохозяйка и времени много, при этом имеет какой-то доход, и слить с такой ТС не реально, разве что сидеть в безубытке, или с малым минусом, если отступать от правил.
Вот это истина!
Супер заумный при любом сигнале начинает сомневаться, анализировать, при его глубоких знаниях сигнал интерпретируется двояко, это и есть большая проблема. Я тоже очень много смотрю и читаю по сей день, имею в загашнике несколько десятков ТС, что собственно частенько мешает в торговле.
Я дал знакомой около года назад всего один индикатор со стрелочками, установил терминал, объяснил, что если синяя - покупай, красная - продавай, и не покупай и не продавай когда график уже сильно вырос/упал визуально - всё, торгует по сей день, она домохозяйка и времени много, при этом имеет какой-то доход, и слить с такой ТС не реально, разве что сидеть в безубытке, или с малым минусом, если отступать от правил.
Угу. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь. (с)
Угу. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь. (с)
Спасибо, нужно это запомнить.
Там в соседней ветке считают тики, и при этом ничего не зарабатывают, а в видосе считают тоже количество, и при этом чел прилично зарабатывает.
Вывод: нужно считать не тики
1900 ударов в минуту
Спасибо, нужно это запомнить.
Там в соседней ветке считают тики, и при этом ничего не зарабатывают, а в видосе считают тоже количество, и при этом чел прилично зарабатывает.
Вывод: нужно считать не тики
1900 ударов в минуту
а если к волосам еще палочку прикрутить, то будет 2500 ударов в минуту.) Можно просто ходить с барабаном в простыне и улыбкой на лице и петь хари-рама-хари-кришна.