Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?... - страница 19
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Стать профессионалом на финансовом Рынке может лишь тот, кто им увлечён. А это единицы по сравнению с большинством...
Вы можете стать профессионалом на любой работе, даже на нелюбимой.
Но торги на финансовом Рынке делают профессионалами лишь тех, кто любит и увлечён этим занятием.
Это одно из не многих видов деятельности, где профессионалом можно стать лишь при условии, что вы любите свою работу.
В противном случае, как вы говорите - другие увлечения, они помешают вам стать профессионалом на Рынке.
Можете сколь угодно опровергать мои слова.
История подтверждает то, что я описал.
Профессионал на финансовом рынке, особенно если вы частный трейдер - только при условии, что вы всего себя отдадите этому проекту.
Пройдёт много лет. Вы ничего не добьётесь при таком отношении к Рынку.
Вы вспомните мои слова.
Вам повезёт в другой сфере. Но не в этой. Т.к. изначально вы не верно истолковываете истину трейдинга.
Вы уже заявили, что у вас другие интересы...
Мне вас жаль.
Вы зря потеряете время.
Но ничего. Зато получите аттракцион.
Замечательно. Средний депо форекс контор - 100 баксов, м.б. чуть более. Хороши профессионалы фин рынка.)) В среднем, разумеется.)
Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?
Инсайдерская информация.
"Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?..."
Чтобы получать стабильную прибыль, нужно иметь торговую стратегию, позволяющую эту прибыль получить...
Сразу появляется вопрос: Какими признаками должна обладать ТС для получения стабильной прибыли?...
ТС должна опираться на какую-либо закономерность рынка ФОРЕКС...
Для чего вообще нужно искать ЗАКОНОМЕРНОСТИ?...
Обычно Трейдер разрабатывает свою торговую стратегию несколько лет, применяя метод перебора вариантов или "метод тыка". В том случае, если Трейдер в своих стратегиях использует закономерности рынка, то на разработку этих стратегий он затрачивает от одного до нескольких месяцев...
Имея закономерность в своей стратегии, разработать НАДЕЖНУЮ ТС для себя-любимого вопрос уже не стоит так остро...
Пример торговой стратегии, основанной на закономерности рынка (инерционности рынка), т.е. наличия ТРЕНДОВ (стратегия следования за трендом):
Полный отчет - в приложении.
"Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?..."
Имея закономерность в своей стратегии, разработать НАДЕЖНУЮ ТС для себя-любимого вопрос уже не стоит так остро...
Пример торговой стратегии, основанной на закономерности рынка (инерционности рынка), т.е. наличия ТРЕНДОВ (стратегия следования за трендом):
Ну зачем вы так ?
все отлично знают что следует за
новички не знают..и ведутся на такие красивые картинки :-(
уберите MM, запретите пересидки, оставьте один ордер фикс.размера в рынке и всё станет печальнее. По крайней мере не столь оптимистично и схоже с правдой
главное требование к трейдеру - уметь считать и планировать деньги+время. Всему прочему можно научиться, или купить, или нанять специальных людей. Сколько вижу - 99% вылетевших из трейдинга, покинули рынок не сумев спланировать свой личный бюджет и распорядок. Вовсе не из за плохих стратегий.
все отлично знают что следует за
новички не знают..и ведутся на такие красивые картинки :-(
уберите MM, запретите пересидки, оставьте один ордер фикс.размера в рынке и всё станет печальнее.
Вы, очевидно, Новичок?...
Как можно убрать из стратегии ММ?... Это - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ часть ЛЮБОЙ ТС!
Что значит пересидки, если в стратегии есть ПОСТОЯННЫЙ стоп-лосс? Вы не понимаете о чем говорите...
Кому нужен ордер " фикс. размера", если основная цель Трейдера - это прибыль!...
Деточка, Вы - действительно Новичок!!!
Вы, очевидно, Новичок?...
Как можно убрать из стратегии ММ?... Это - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ часть ЛЮБОЙ ТС!
Что значит пересидки, если в стратегии есть ПОСТОЯННЫЙ стоп-лосс? Вы не понимаете о чем говорите...
Кому нужен ордер " фикс. размера", если основная цель Трейдера - это прибыль!...
Деточка, Вы - действительно Новичок!!!
Ещё одно строго необходимое качество трейдера - спокойствие и стрессоустойчивость.
вот товарищь блестяще демонстрирует отсутствие оных :-)
Ещё одно строго необходимое качество трейдера - спокойствие и стрессоустойчивость.
вот товарищь блестяще демонстрирует отсутствие оных :-)
Вы забыли основные качества Трейдера:
1. логические построения...
2. Необходимый минимум знаний...
Без этих качеств, Деточка, ничего хорошего в карьере Трейдера не предвидится! Я уже молчу о разработке безубыточных торговых стратегий...
"Какие ЗНАНИЯ более всего нужны Трейдеру для получения стабильной прибыли?..."
Чтобы получать стабильную прибыль, нужно иметь торговую стратегию, позволяющую эту прибыль получить...
Сразу появляется вопрос: Какими признаками должна обладать ТС для получения стабильной прибыли?...
ТС должна опираться на какую-либо закономерность рынка ФОРЕКС...
Для чего вообще нужно искать ЗАКОНОМЕРНОСТИ?...
Обычно Трейдер разрабатывает свою торговую стратегию несколько лет, применяя метод перебора вариантов или "метод тыка". В том случае, если Трейдер в своих стратегиях использует закономерности рынка, то на разработку этих стратегий он затрачивает от одного до нескольких месяцев...
Имея закономерность в своей стратегии, разработать НАДЕЖНУЮ ТС для себя-любимого вопрос уже не стоит так остро...
Пример торговой стратегии, основанной на закономерности рынка (инерционности рынка), т.е. наличия ТРЕНДОВ (стратегия следования за трендом):Полный отчет - в приложении.
Да, кстати, красиво - согласен.