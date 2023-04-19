Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 108
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А куда вы его кастили и как понимать эту строку?
Ну это был просто абстрактный пример. Вот более развёрнуто:
Если убрать string, то всё работает. Аналогично и с массивами. Это видимо оставшийся рудимент с тех пор, когда сложные объекты нельзя было копировать. Хотя здесь ведь даже не копирование, а просто кастинг. Ну точнее по правилам C++ тут должна создаваться копия объекта, а в MQL происходит приведение ссылки, поэтому ошибка компиляции тут вообще неуместна.
В 1970 все работало.
Выпустили бету 1971 с массой улучшений производительности.Просьба при обнаружении ошибок прикладывать достаточные куски кода для воспроизведения. Это позволяет сразу разобраться в проблеме.
Уже несколько билдов расхождения результатов оптимизации и тестов.
Результаты оптимизации в билде 1971. Смотрим первый результат.
//---
//---
Код для воспроизведения передавал в личных сообщениях.
Идентичные настройки Тестера
Hedge, RAM-Drive, 1 Agent-only. Советник
В нем добавлена выделенная строка, т.к. раньше тестировал только на кастомных по реальным тикам и библиотека немного менялась с момента первого теста.
Время берется shortest из лога (пять проходов Оптимизатора).
Видно, что Tester сильно замедляется, Virtual - нет. Кто быстрее - см. таблицу.
ЗЫ Virtual не вычисляет (специально) маржу, своп и стопаут. Но вряд ли это является причиной сильных отличий.
Я тестирую одиночный проход.Не вычислять маржу и риски, это экономить десятки миллионов мат операций.
Я так понимаю что любые вопросы к разработчикам сюда пишутся? Т.к. в сервисдеск не по теме, а другие темы не часто читают.
1) Будут ли добавлены фьючерсы на MOEX демо от MetaQuotes?
В настоящее время из актуальных там только с экспирацией 3.19: si rts eu
+брент за февраль,
а акционных фьючей нет совсем никаких- даже сбера и газпрома
так же нету и ED и т.п.
2) Как можно запустить оптимизацию, тест не на всё облако а например заказать для оптимизации только 5-10 и т.п. агентах? Или заказать например не агенты а число PR например 1000 на 1 час, сутки и т.п.? Или еще проще- чтобы была настройка на ограничение макс кол-во используемых агентов в своих вычислениях, а там уже если видишь что нужно больше-повышаешь лимит-если меньше то понижаешь. То есть чтобы не использовать все 100500 агентов с результатом в 1 сек, а сразу а взять только необходимые ресурсы/ограничить предел максимальный/ - заодно и предел трат можно заранее просчитать на сутки неделю месяц. Или можно ли поставить ограничение например на 1 час оптимизации я трачу не более такой то суммы, правда 1-ый вариант с ограничением макс кол-ва агентов видится намного лучше.
Я тестирую одиночный проход.
Эот неправильно, потому как два одинаковых прохода даже в Оптимизаторе могут выполняться с различием в 1.5 раза. Ну и давно доказано (на форуме надо искать), что одиночные проходы выполняются медленнее оптимизационных.
С этим не могу не согласиться. Другое дело, что не знаю людей, кому нужны постоянно вычисление маржи и рисков.
Все же Тестер - это исследовательский инструмент. Основная задача которого - помочь найти робастную ТС. А при таком раскладе маржа и риски - лишнее.
ЗЫ 100 млн дорогостоящих мат. операций
выполняются за секунду
Достаточно правильно и результаты у меня почему-то приемлемо сходятся.
Вы недопонимаете, подсовывая в качестве доказательства конвееризуемый цикл и игнорируя то, что внутрь него надо засунуть извлечение данных символов, условия счета и сложный выбор методов учета.
Достаточно правильно и результаты у меня почему-то приемлемо сходятся.
Ваш результат не воспроизводится.
Вы недопонимаете, подсовывая в качестве доказательства конвееризуемый цикл и игнорируя то, что внутрь него надо засунуть извлечение данные символа, условя счета и сложный выбор методов учета.
Все три подчеркнутых действия в Тестере могут быть очень хорошо заоптимизированы. Могу в виртуализацию добавить и риски и маржу, чтобы замерить. Но это совершенно никому не нужно.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2019.01.10 07:47
Запускаю дебаг через CTRL+F5. Затем выхожу из него через SHIFT+F5. Повисают Визуализатор и ME.
ME возвращается к жизни, если убить повисший Визуализатор. Воспроизводится в 100% случаев - 1969.
Смог дождаться отвиса Визуалиазатора. В нем такой лог
Код для воспроизведения