Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 21
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Она показывает ближайший по времени бар. 23:00 на таком же расстоянии от 00:00, что и 01:00.
Хорошо бы поправить выделенное на запрашиваемый объем.
Почему такое выходит при отладке?
Сервер ВТБ.
Постоянно при выходе из МТ5 и затем входе пропадают все новости Доу Джонс из вкладки новостей терминала, хотя они приходят и читаются, но после выхода исчезают.Можно проверить на демо счете ВТБ ФХ.
По прежнему не можем воспроизвести.
Уточните что значит "пропадают" - при запуске терминала новостей нет, потом они появляются, а следующий раз их опять нет?
По прежнему не можем воспроизвести.
Уточните что значит "пропадают" - при запуске терминала новостей нет, потом они появляются, а следующий раз их опять нет?
Да, именно так - после выхода и снова входа их нет, а потом приходят уже новые только.
Вообщем проблема с зависанием CopyTime при запросе с М1 (другие не проверял) сохраняется.
Если открыть М1 график по инструменту и закрыть, то работает ровно до 00:00:00 и зависает. Время в обзоре рынка продолжает двигаться в перёд, а вот при запросе CopyTime текущего бара всегда возвращается 00:00:00.
Господа разработчики, будет ли это исправлено или теперь в код советника нужно добавлять автоматическое открытие-закрытие графика раз в день по используемым таймфреймам ?
Вообщем проблема с зависанием CopyTime при запросе с М1 (другие не проверял) сохраняется.
Если открыть М1 график по инструменту и закрыть, то работает ровно до 00:00:00 и зависает. Время в обзоре рынка продолжает двигаться в перёд, а вот при запросе CopyTime текущего бара всегда возвращается 00:00:00.
Господа разработчики, будет ли это исправлено или теперь в код советника нужно добавлять автоматическое открытие-закрытие графика раз в день по используемым таймфреймам ?
Попробуйте iTime(Symbol(),PERIOD_M1,1), какой будет эффект?