Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 21

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Andrey Khatimlianskii:

Она показывает ближайший по времени бар. 23:00 на таком же расстоянии от 00:00, что и 01:00.

А-а, точно. Забыл про exact. Сейчас в справке пересмотрел: "При значении exact=false iBarShift возвращает индекс ближайшего бара, у которого время открытия меньше указанного (time_open<time)". Тогда вопрос снимается. Мне просто нужно было в конкретной задаче, чтобы возврат бара справа происходил. Поэтому переклинило немного.
 
Что-то поменялось?
bool b = f(); // 'f' - function not defined

bool f() { return(true); }
 
Такое сообщение выходит, если пытаюсь выставить SellLimit на -1 (минус один) лота
2018.10.31 17:14:08   failed sell limit 184467.4407360955M FILTER_EURUSD.rann_RannForex at 0.00000 [Invalid volume]

Хорошо бы поправить выделенное на запрашиваемый объем.

 

Почему такое выходит при отладке?


 
В визуализаторе самая последняя строка лога всегда
2018.11.08 11:55:34.119 MetaTester 5 forced to stop
Это ошибка?
 
Где он, этот 1943? Подскажите ссылку, пожалуйста.
 
Andy:

Сервер ВТБ.

Постоянно при выходе из МТ5 и затем входе пропадают все новости Доу Джонс из вкладки новостей терминала, хотя они приходят и читаются, но после выхода исчезают.

Можно проверить на демо счете ВТБ ФХ.

По прежнему не можем воспроизвести.

Уточните что значит "пропадают" - при запуске терминала новостей нет, потом они появляются, а следующий раз их опять нет?

 
MQ Alexander:

По прежнему не можем воспроизвести.

Уточните что значит "пропадают" - при запуске терминала новостей нет, потом они появляются, а следующий раз их опять нет?

Да, именно так - после выхода и снова входа их нет, а потом приходят уже новые только.

 

Вообщем проблема с зависанием CopyTime при запросе с М1 (другие не проверял) сохраняется.

Если открыть М1 график по инструменту и закрыть, то работает ровно до 00:00:00 и зависает. Время в обзоре рынка продолжает двигаться в перёд, а вот при запросе  CopyTime текущего бара  всегда возвращается 00:00:00.

Господа разработчики, будет ли это исправлено или теперь в код советника нужно добавлять автоматическое открытие-закрытие графика раз в день по используемым таймфреймам ?

 
Stanislav Dray:

Вообщем проблема с зависанием CopyTime при запросе с М1 (другие не проверял) сохраняется.

Если открыть М1 график по инструменту и закрыть, то работает ровно до 00:00:00 и зависает. Время в обзоре рынка продолжает двигаться в перёд, а вот при запросе  CopyTime текущего бара  всегда возвращается 00:00:00.

Господа разработчики, будет ли это исправлено или теперь в код советника нужно добавлять автоматическое открытие-закрытие графика раз в день по используемым таймфреймам ?

Попробуйте iTime(Symbol(),PERIOD_M1,1), какой будет эффект? 

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