Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые, где читать описание подобных функций?
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winuser/nf-winuser-findwindoww
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winuser/nf-winuser-findwindoww
Это я уже видел, думал будет мануал на русском языке...
Это я уже видел, думал будет мануал на русском языке...
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/desktop/api/winuser/nf-winuser-findwindoww
По ссылке информирует
This content is not available in your language. Here is the English version.
К сожалению не ясно, как применить это дело - мне буквально нужно искать окно с cmd.exe , где запущена утилита из командной строки - не понимаю, как это организовать!?
Я хотел бы знать, поддерживает ли терминал API CreateProcess. Я сделал код хорошо работать в визуальной студии, но когда я портировал MQL5, терминал очень нестабилен. Я страдаю терминальными закрытиями (без сбоев), импорт DLL не загружается и очень часто используется 100% CPU. Все эти проблемы случайны. Я загружаю экземпляры MT4 только с помощью CreateProcess
У меня есть дамп и ex5, если разработчики MT хотят проверить это
По ссылке информирует
This content is not available in your language. Here is the English version.
К сожалению не ясно, как применить это дело - мне буквально нужно искать окно с cmd.exe , где запущена утилита из командной строки - не понимаю, как это организовать!?
cmd.com, командный процессор. Память не так управляется, как с exe.
Запустите что - нибудь
cmd.com, командный процессор. Память не так управляется, как с exe.
Запустите что - нибудь
Так я и запускаю, иную программу через бат файл, у неё в шапке такая надпись как на скрине - нет идентификатора особого...
На сервере MetaQuotes-Beta и по команде Help-> Check Desktop Updates доступна новая бета 1950.
Добавлены следующие функции:
Аллилуйя! Уже так надоели ваши изменения сначала в кастинге структур, потом в union. Теперь все это можно выбростить на свалку, т.к. StructToCharArray полностью решает задачи по конвертации.
Аллилуйя! Уже так надоели ваши изменения сначала в кастинге структур, потом в union. Теперь все это можно выбростить на свалку, т.к. StructToCharArray полностью решает задачи по конвертации.
Так и через union кастинг решался. Надо проверять, будет ли работать новый метод для структур с конструктором.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Непонятная ситуация при срабатывании отложенных ордеров.
fxsaber, 2018.11.26 13:37
Еще бывает такая ситуация:
Например, нет ни позиций, ни ордеров - PositionsTotal = 0, OrdersTotal = 0.
Выставляете маркет-ордер. При этом PositionsTotal = 0, OrdersTotal = 1.
Маркет-ордер исполнился - OrdersTotal = 0. Но PositionsTotal = 0!