Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 42

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Aleksey Vyazmikin:

Уважаемые, где читать описание подобных функций?


https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winuser/nf-winuser-findwindoww

 
Vladislav Andruschenko:

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winuser/nf-winuser-findwindoww

Это я уже видел, думал будет мануал на русском языке...

 
Aleksey Vyazmikin:

Это я уже видел, думал будет мануал на русском языке...

https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/desktop/api/winuser/nf-winuser-findwindoww

Это стандартные функции winapi 
 
Vladislav Andruschenko:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/desktop/api/winuser/nf-winuser-findwindoww

Это стандартные функции winapi 

По ссылке информирует

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К сожалению не ясно, как применить это дело - мне буквально нужно искать окно с cmd.exe , где запущена утилита из командной строки - не понимаю, как это организовать!?

 

Я хотел бы знать, поддерживает ли терминал API CreateProcess. Я сделал код хорошо работать в визуальной студии, но когда я портировал MQL5, терминал очень нестабилен. Я страдаю терминальными закрытиями (без сбоев), импорт DLL не загружается и очень часто используется 100% CPU. Все эти проблемы случайны. Я загружаю экземпляры MT4 только с помощью CreateProcess

У меня есть дамп и ex5, если разработчики MT хотят проверить это

 
Aleksey Vyazmikin:

По ссылке информирует

 This content is not available in your language. Here is the English version.

К сожалению не ясно, как применить это дело - мне буквально нужно искать окно с cmd.exe , где запущена утилита из командной строки - не понимаю, как это организовать!?

cmd.com, командный процессор. Память не так управляется, как с exe.  

Запустите что - нибудь

 
Алексей Тарабанов:

cmd.com, командный процессор. Память не так управляется, как с exe.  

Запустите что - нибудь

Так я и запускаю, иную программу через бат файл, у неё в шапке такая надпись как на скрине - нет идентификатора особого...


 
MetaQuotes Software Corp.:

На сервере MetaQuotes-Beta и по команде Help-> Check Desktop Updates доступна новая бета 1950.

Добавлены следующие функции:

  • SocketXXX - набор низкоуровневых сетевых операций
  • MathSwap - обмен порядка байт в целочисленных переменных
  • StructToCharArray/CharArrayToStruct - удобная конветация POD структур в бинарное представление и обратно

Аллилуйя! Уже так надоели ваши изменения сначала в кастинге структур, потом в union. Теперь все это можно выбростить на свалку, т.к. StructToCharArray полностью решает задачи по конвертации.

 
Vasiliy Sokolov:

Аллилуйя! Уже так надоели ваши изменения сначала в кастинге структур, потом в union. Теперь все это можно выбростить на свалку, т.к. StructToCharArray полностью решает задачи по конвертации.

Так и через union кастинг решался. Надо проверять, будет ли работать новый метод для структур с конструктором.

 
Очень плохое поведение

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Непонятная ситуация при срабатывании отложенных ордеров.

fxsaber, 2018.11.26 13:37

Еще бывает такая ситуация:

  1. Выставили открывающий позицию маркет-ордер и OrdersTotal увеличился на единицу.
  2. Он исполнился и OrdersTotal уменьшился на единицу, но при этом PositionsTotal не увеличился на единицу. Т.е. существует позиция, но Терминал о ней не знает.

Например, нет ни позиций, ни ордеров - PositionsTotal = 0, OrdersTotal = 0.

Выставляете маркет-ордер. При этом PositionsTotal = 0, OrdersTotal = 1.

Маркет-ордер исполнился - OrdersTotal = 0. Но PositionsTotal = 0!

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