Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 41
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Плавающие окна, конечно, здорово!
А нельзя ли добавить возможность сворачивать терминал, но, чтобы при этом, плавающие,
вынесенные графики оставались бы активными на рабочем столе? То есть независимое сворачивание.
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Ален Верлейн , 2018.11.24 18:56
Сборка 1940/64 бит. Брокер A, реальный счет . EURUSD.
В этом первом пункте я не совсем уверен, что это проблема брокера, проблема с MT5 или, может быть, даже я что-то не хватает. Или смесь всех.
Я возьму последний месяц в качестве ссылки. Как видите, в октябре у нас есть 2 448 455 тиков.
Подтверждено на графике:
Однако, если вы проверяете данные тиков, если мы получим «Все тики»:
У нас есть 6 621 441 тик! Возможно, нам нужно выбрать « Bid / Ask ticks »?
2,920,555 тиков , ближе, но не то же самое.
Разница между «All ticks» и «Bid / Ask ticks», безусловно, обусловлена тем, что этот брокер предлагает (ограниченную) глубину рынка, поэтому вы получаете галочку при каждом изменении DOM. Это нужно подтвердить, я сделаю это в будущем посте.
Я всегда думал, что «объем тика OHLC» - это реальное количество тиков, а не количество тиков, фактически полученных терминалом. Но, увидев эти цифры, я начал сомневаться. Если это реально, то почему существует более исторических тиков (500 000 - это не маленькая вещь). Почему это различие?
Для полноты, как и ожидалось, нет «последних / томов», так как это внебиржевой рынок.
Я также проверил код и получил те же результаты.
Плавающие окна, конечно, здорово!
А нельзя ли добавить возможность сворачивать терминал, но, чтобы при этом, плавающие,
вынесенные графики оставались бы активными на рабочем столе?
((((Как бэ и то и другое (и вынесение графиков за пределы терминала, и независимое сворачивание) давно легко реализуется в mt4 скриптом.))))
Попробовать Navossoc's MenuTools (открытый исходный код), 4t tray minimizer (бесплатная версия) или Actual Window Manager (бесплатная пробная версия).
Always-on-top, minimize-to-tray, roll-up-window - основные функции управления окном, которые отсутствуют в Windows.
Пытаюсь автоматизировать запуск своих UnitTests.
Есть вариант запускать через конфиг:Но выполняется только первая секция. Сейчас нельзя кинуть несколько экспертов и скриптов при запуске терминала через конфиг.
А появились какие-то подвижки с графикой в тестере? Надо обычную трендовую линию двигать во время визуального тестирования.
Нет. Мне тут пришлось мультивалютника потестировать... Только теперь я понял какая недоделка этот тестер. С ним ещё работы непочатый край.
Попробовать Navossoc's MenuTools (открытый исходный код), 4t tray minimizer (бесплатная версия) или Actual Window Manager (бесплатная пробная версия).
Always-on-top, minimize-to-tray, roll-up-window - основные функции управления окном, которые отсутствуют в Windows.
Конечно, буду разбираться, дабы осуществить желаемое. Благодарю за простое направление хода мыслей.
Нелогичным кажется ввод плавающих окон и, при этом, отсутствие независимого сворачивания последних и терминала.
Хотя, не могу судить, может у разработчиков были веские технические причины не сделать подобного.
It is a bit confusing in the StrategyTester and the Debugger (with hist. prices, build 1950, type 1 Minute OHLC):
The close price is not what it should be :(
Here is the code snippet:
Это немного запутанно в StrategyTester и Debugger (с историческими ценами, build 1950, тип 1 Min OHLC):
Цена закрытия не такая, какая должна быть :(
Вот фрагмент кода:
Now this is what I get at one tick: Теперь это то, что я получаю при одном тике:
The recent close of the array (r[3].close) = 1.13984 see the debugger window and the Comment on the chart, while the Bid-line and the data window already show the 1.13902.
Now I get the next tick:
Недавнее закрытие массива (r [3] .close) = 1.13984 см. Окно отладчика и комментарий на диаграмме, в то время как строка Bid и окно данных уже показывают 1.13902.
Теперь я получаю следующий тик:
Is this a feature or a bug?
Является ли это признаком или ошибкой?
Apparently r [3] .close did not have the price 1.13902 - although it appears in the DataWindow and on the chart and then suddenly as a low?
How should one test the triggering of a trigger correctly?
По-видимому, r [3] .close никогда не была цена 1.13902 - хотя она появляется в DataWindow и на графике, а затем внезапно как низкий?
Как проверить правильность запуска триггера?
Просто обращаюсь к истории разных торговых инструментов
Уважаемые, где читать описание подобных функций?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Запуск программы через CMD средствами MQL
Alexey Volchanskiy, 2018.11.25 17:35
Уже не нужно dll, недавно метаквоты ввели поддержку WinAPI, см. папку \MQL5\Include\WinAPI
Конкретно, в файле \MQL5\Include\WinAPI\winuser.mqh видим две unicode функции