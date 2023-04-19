Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 106
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Тестер, кастомные?
По всему фронту, включая системные оверхеды в тестере. Некоторые вещи ускоряем в разы.
Скоро мы представим новую модель тестера с совершенно другим интерфейсом.
Сохранение тиков в только что созданный кастомный символ одним куском
длится больше минуты - 26 млн тиков.
Сохранение тиков в только что созданный кастомный символ одним куском
длится больше минуты - 26 млн тиков.
Дайте полный код, пожалуйста.
Ускорим.
Выпустили бету 1971 с массой улучшений производительности.
Ура, заработало!
Спасибо.
Дайте полный код, пожалуйста.
Ускорим.
Этот код не совсем тот - не дождаться конца выполнения. Попытка снятия скрипта приводит к длительному зависанию Терминала.
А если все свойства символа корректно задать и тики нормальные сделать - то это воспроизводит этот скрипт.
Немного поспешил радоваться :)
Функция ObjectFind теперь работает быстрее, но всё равно значительно медленнее, чем до 1968
Сейчас в четвёрке время выполнения 0.
и функции ObjectGetInteger и ObjectGetString стали "поджирать" время
По всему фронту, включая системные оверхеды в тестере. Некоторые вещи ускоряем в разы.
Скоро мы представим новую модель тестера с совершенно другим интерфейсом.
Советник (только выставляет в OnInit заданное (Amount) количество позиций)
Amount = 0
Amount = 1
Amount = 5
Только один локальный Агент для замера использовался. Папка tester на виртуальном диске в ОЗУ. Режим по реальным тикам (Hedge), кастомный символ (чтобы кроссов избежать). Количество тиков
По логам видно, что 26.5 млн тиков "пустышка" проходит почти за 4 секунды. Быстро это или нет?
11 секунд для Amount = 1. И 28 секунд для Amount = 5. Такое замедление - нормально?
Дело в том, что сравнивал с другим "Тестером" и там такого сильного замедления не происходит. Подробности здесь.
ЗЫ Не могу понять, почему в Тестере такой сильный разброс по времени выполнения проходов. Почти в 1.5 раза.
Ошибка компиляции при кастинге структуры, содержащей сложные объекты:
Почему копирование работает, а кастинг - нет?
Ошибка компиляции при кастинге структуры, содержащей сложные объекты:
Почему копирование работает, а кастинг - нет?
А куда вы его кастили и как понимать эту строку?