Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 4
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Спасибо большое за TesterStop!
Возможно ли реализовать TesterSetStatistics на случай, если не было отправлено ни одного торгового приказа?
Например, иметь возможность задать свои значения для STAT_PROFIT, STAT_PROFIT_FACTOR и т.д.
opt-файлы хранят некоторую информацию из этих полей + Тестер умеет их показывать в своем GUI.
Сейчас только один кастомный критерий возможно сохранить в opt-файле. Другие поля недоступны для записи.
Если дать в них записывать, когда все равно не было никакой торговой активности, то это же не создаст проблемы?
Проблемы с ресурсами в стандартных классах. В частности в ComboBox. Не видит свои ресурсы по указанному ему пути в стандартном классе.
Проблемы с ресурсами в стандартных классах. В частности в ComboBox. Не видит свои ресурсы по указанному ему пути в стандартном классе.
У меня все в порядке.
Проверьте, у Вас точно компилируемый файл ComboBox.mqh находится в каталоге ...\MQL5\Include\Controls\ ?
Видно, что вы его отредактировали. Может вы используете его копию из другого каталога?
MetaQuotes Software Corp.:
13. MQL5: Проведена существенная оптимизация исполнения MQL5-программ. В некоторых случаях прирост производительности может достигать 10%. Чтобы получить прирост скорости, перекомпилируйте ваши программы в новой версии MetaEditor.
К сожалению обнаружил, что если полтора года назад мои тесты сравнения быстродействия MQL5 и С++ показывали отставание MQL5 всего на 10%, то тот же тест, перекомпелированный под текущую версию, сейчас дает отставание уже более чем на 30%.
Не исключаю, что Винды просто значительно убыстрили свой код. При этом, dll, написанную на C++ с тех пор не перекомпилировал.
Тест был чисто расчетный - формирование многослойного градиентного-прозрачного канваса.
Тест был чисто расчетный - формирование многослойного градиентного-прозрачного канваса.
Без вывода на экран?
Без вывода на экран?
Канвас сначала заполняется средствами MQL5, а потом все тоже самое c помощью dll (или наоборот)
Update(по сути ChartRedraw) канваса конечно осуществляется MQL5. По другому никак.
В КБ появился инструментарий, который, похоже, нестандартно использует Тестер/Оптимизатор. Оказалось, что жутко не хватает возможности скопировать в буфер обмена входные параметры прохода.
Провел Оптимизацию. Запускаю одиночное тестирование и смотрю важную инфу в логе. Если результат в логе понравился, сохраняю себе его. Хочу сопоставить ему входные параметры, что соответствовали одиночному проходу. А скопировать их не могу.
В логе могу скопировать любую строку в буфер, а во вкладке Оптимизация - нет.
Есть ли более-менее быстрый способ получить в виде текста входные параметры одиночного прогона из вкладки Оптимизация?
Сейчас пока использую следующую схему. В OnInit пишу в Common-папку текстовый файл с входными параметрами. Но оформить это в универсальном виде не получается. Для каждого советника приходится прописывать свой код. Механизм же с MqlParam+Template в тестере не предусмотрен, чтобы можно было в общем виде вытащить свои входные параметры
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Expert
fxsaber, 2018.08.06 22:07
ЗЫ Надеюсь, разработчики добавят поднятый функционал в GUI. Неудобно, конечно, что в режиме одиночного прогона невозможно самому определить значения своих входных параметров.
Сейчас, чтобы передать пользователю настройки Тестера для воспроизведения, нужно расписать каждую настройку вкладки [Tester] terminal.ini.
Отсутствует механизм сохранения/загрузки настроек Тестера.
Например, тестирую советник с определенными настройками. Затем временно понадобилось погонять другой советник в дебаг-визуализаторе со своими настройками. После этого вернуться к основному советнику невозможно, если не запомнил, какие настройки тестера стояли.
Сейчас, чтобы передать пользователю настройки Тестера для воспроизведения, нужно расписать каждую настройку вкладки [Tester] terminal.ini.
Отсутствует механизм сохранения/загрузки настроек Тестера.
Например, тестирую советник с определенными настройками. Затем временно понадобилось погонять другой советник в дебаг-визуализаторе со своими настройками. После этого вернуться к основному советнику невозможно, если не запомнил, какие настройки тестера стояли.
Я уже давно предлагал сохранять настройки и при оптимизации.
Сохраняешь отчет с проходами, проходы есть а настроек нет...
Сохраняешь отчет с проходами, проходы есть а настроек нет...