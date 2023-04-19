Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 4

Новый комментарий
 

Спасибо большое за TesterStop!

Возможно ли реализовать TesterSetStatistics на случай, если не было отправлено ни одного торгового приказа?

Например, иметь возможность задать свои значения для STAT_PROFIT, STAT_PROFIT_FACTOR и т.д.


opt-файлы хранят некоторую информацию из этих полей + Тестер умеет их показывать в своем GUI.

Сейчас только один кастомный критерий возможно сохранить в opt-файле. Другие поля недоступны для записи.

Если дать в них записывать, когда все равно не было никакой торговой активности, то это же не создаст проблемы?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Статистика тестирования
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Статистика тестирования
  • www.mql5.com
Максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение Максимальная...
 

Проблемы с ресурсами в стандартных классах. В частности в ComboBox. Не видит свои ресурсы по указанному ему пути в стандартном классе.


 
Alexandr Gavrilin:

Проблемы с ресурсами в стандартных классах. В частности в ComboBox. Не видит свои ресурсы по указанному ему пути в стандартном классе.

У меня все в порядке.

Проверьте, у Вас точно компилируемый файл ComboBox.mqh находится в каталоге ...\MQL5\Include\Controls\ ?

Видно, что вы его отредактировали. Может вы используете его копию из другого каталога?

 

MetaQuotes Software Corp.:


13. MQL5: Проведена существенная оптимизация исполнения MQL5-программ. В некоторых случаях прирост производительности может достигать 10%. Чтобы получить прирост скорости, перекомпилируйте ваши программы в новой версии MetaEditor.

К сожалению обнаружил, что если полтора года назад мои тесты сравнения быстродействия MQL5 и С++ показывали отставание MQL5 всего на 10%, то тот же тест, перекомпелированный под текущую версию, сейчас дает отставание уже более чем на 30%.

Не исключаю, что Винды просто значительно убыстрили свой код. При этом, dll, написанную на C++ с тех пор не перекомпилировал. 

Тест был чисто расчетный - формирование многослойного градиентного-прозрачного канваса.

 
Nikolai Semko:

Тест был чисто расчетный - формирование многослойного градиентного-прозрачного канваса.

Без вывода на экран?

 
fxsaber:

Без вывода на экран?

Канвас сначала заполняется средствами MQL5, а потом все тоже самое c помощью dll (или наоборот)

Update(по сути ChartRedraw) канваса конечно осуществляется MQL5. По другому никак.

 

В КБ появился инструментарий, который, похоже, нестандартно использует Тестер/Оптимизатор. Оказалось, что жутко не хватает возможности скопировать в буфер обмена входные параметры прохода.

Провел Оптимизацию. Запускаю одиночное тестирование и смотрю важную инфу в логе. Если результат в логе понравился, сохраняю себе его. Хочу сопоставить ему входные параметры, что соответствовали одиночному проходу. А скопировать их не могу.

В логе могу скопировать любую строку в буфер, а во вкладке Оптимизация - нет.

Есть ли более-менее быстрый способ получить в виде текста входные параметры одиночного прогона из вкладки Оптимизация?

Сейчас пока использую следующую схему. В OnInit пишу в Common-папку текстовый файл с входными параметрами. Но оформить это в универсальном виде не получается. Для каждого советника приходится прописывать свой код. Механизм же с MqlParam+Template в тестере не предусмотрен, чтобы можно было в общем виде вытащить свои входные параметры


ЗЫ Надеюсь, разработчики добавят поднятый функционал в GUI. Неудобно, конечно, что в режиме одиночного прогона невозможно самому определить значения своих входных параметров.

 

Сейчас, чтобы передать пользователю настройки Тестера для воспроизведения, нужно расписать каждую настройку вкладки [Tester] terminal.ini.

Отсутствует механизм сохранения/загрузки настроек Тестера.

Например, тестирую советник с определенными настройками. Затем временно понадобилось погонять другой советник в дебаг-визуализаторе со своими настройками. После этого вернуться к основному советнику невозможно, если не запомнил, какие настройки тестера стояли.

 
fxsaber:

Сейчас, чтобы передать пользователю настройки Тестера для воспроизведения, нужно расписать каждую настройку вкладки [Tester] terminal.ini.

Отсутствует механизм сохранения/загрузки настроек Тестера.

Например, тестирую советник с определенными настройками. Затем временно понадобилось погонять другой советник в дебаг-визуализаторе со своими настройками. После этого вернуться к основному советнику невозможно, если не запомнил, какие настройки тестера стояли.

Я уже давно предлагал сохранять настройки и при оптимизации.

Сохраняешь отчет с проходами, проходы есть а настроек нет...

 
Vladimir Pastushak:

Сохраняешь отчет с проходами, проходы есть а настроек нет...


1234567891011...157
Новый комментарий