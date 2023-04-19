Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 28

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Я хотел бы предложить (для Stratgietester) перечисление призов:



чтобы PRICE_CLOSE можно было выбрать снова после последнего PRICE_WEIGHTED!

С этим вы можете протестировать (в тесте стратегии) ​​только эти 4 приза: MEDIAN, TYPICAL, WEIGHTED & CLOSE (5-8). Таким образом, вы можете просто пропустить другие 3 OP, HI, LO (2-4), которые в большинстве случаев не нужны. В противном случае вам всегда нужно все проверять, 1-7.

Просто пойдите с prc = ((int) цена)%8

;)

 
Sergey Holubko:

судя по всему на данный момент  до билда 1944 включительно, нет.

Печально. Сергей, может вы в курсе, есть возможность откатиться до предыдущих версий терминала? 

 

 у меня уже покупатели советника жалуются из-за этих замираний минутного графика, вот что пишут :

у меня на 30 минутке торгует. только почему то не торгует, ордеров не выставляет, ошибок в лог не пишет .
17:26
удалил, снова запустил бота, выставил ордер.


Нужно перезапускать советник или менять таймфрейм каждые 20-30 минут.

 
Tetyana Shcherba:

 у меня уже покупатели советника жалуются из-за этих замираний минутного графика, вот что пишут :

у меня на 30 минутке торгует. только почему то не торгует, ордеров не выставляет, ошибок в лог не пишет .
17:26
удалил, снова запустил бота, выставил ордер.


Нужно перезапускать советник или менять таймфрейм каждые 20-30 минут

Я бы на вашем месте вообще приостановил торговлю ваших клиентов до выяснения причин, тк результат такой торговли малопредсказуем

 

История вся присутствует для проведения прогона, но нет же, нужно выкачать всю историю

А у кого медленный инет в такой момент? Есть у меня история по выбранному периоду, но Тестер все равно хочет десятилетнюю. Возможно ли убрать эту навязчивость?


И еще просьба рассмотреть следующее дополнение. На скрине выделена "Загрузка истории". Добавьте, пожалуйста, данные по времени, сколько ждать примерно загрузки с текущей скоростью инета.

 
fxsaber:
На скрине выделено "USDCHF,M5,m1 ohlc". Одновременно и M5 и M1. Так и должно быть?

"M1 OHLC" - это режим.

 
Andrey Khatimlianskii:

"M1 OHLC" - это режим.

Пробегает пять раз (M5) все четыре (OHLC) цены за один бар?

 
Kirill Maksimov:

Печально. Сергей, может вы в курсе, есть возможность откатиться до предыдущих версий терминала? 

@Sergey Holubko @Tetyana Shcherba, если интересно, решил проблему с историей, откатившись до билда 1881 https://www.mql5.com/ru/forum/289606
Как откатиться к предыдущей версии MT5?
Как откатиться к предыдущей версии MT5?
  • 2018.11.13
  • www.mql5.com
Привет! Возможно ли вместо текущей версии MT5 build 1940 поставить, например, build 1860? Если да, то как...
 
fxsaber:

Пробегает пять раз (M5) все четыре (OHLC) цены за один бар?

Ну да, для каждого М1 бара, входящего в состав бара М5, будет сгенерировано 4 точки.

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