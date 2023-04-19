Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 28
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Я хотел бы предложить (для Stratgietester) перечисление призов:
чтобы PRICE_CLOSE можно было выбрать снова после последнего PRICE_WEIGHTED!
С этим вы можете протестировать (в тесте стратегии) только эти 4 приза: MEDIAN, TYPICAL, WEIGHTED & CLOSE (5-8). Таким образом, вы можете просто пропустить другие 3 OP, HI, LO (2-4), которые в большинстве случаев не нужны. В противном случае вам всегда нужно все проверять, 1-7.
Просто пойдите с prc = ((int) цена)%8
;)
судя по всему на данный момент до билда 1944 включительно, нет.
Печально. Сергей, может вы в курсе, есть возможность откатиться до предыдущих версий терминала?
у меня уже покупатели советника жалуются из-за этих замираний минутного графика, вот что пишут :
Нужно перезапускать советник или менять таймфрейм каждые 20-30 минут.
у меня уже покупатели советника жалуются из-за этих замираний минутного графика, вот что пишут :
Нужно перезапускать советник или менять таймфрейм каждые 20-30 минут
Я бы на вашем месте вообще приостановил торговлю ваших клиентов до выяснения причин, тк результат такой торговли малопредсказуем
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Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2018.11.13 10:09
в режиме M5 OHLC
История вся присутствует для проведения прогона, но нет же, нужно выкачать всю историю
А у кого медленный инет в такой момент? Есть у меня история по выбранному периоду, но Тестер все равно хочет десятилетнюю. Возможно ли убрать эту навязчивость?
И еще просьба рассмотреть следующее дополнение. На скрине выделена "Загрузка истории". Добавьте, пожалуйста, данные по времени, сколько ждать примерно загрузки с текущей скоростью инета.
"M1 OHLC" - это режим.
"M1 OHLC" - это режим.
Пробегает пять раз (M5) все четыре (OHLC) цены за один бар?
Печально. Сергей, может вы в курсе, есть возможность откатиться до предыдущих версий терминала?
Пробегает пять раз (M5) все четыре (OHLC) цены за один бар?
Ну да, для каждого М1 бара, входящего в состав бара М5, будет сгенерировано 4 точки.