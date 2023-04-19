Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 19
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>Terminal: Добавлена поддержка расширенной авторизации с использованием сертификатов при работе под Wine.
А можно подробно, для чайника, расписать как можно "завести" МТ5 под линукс используя сертификат *.pfx.
К серверу MetaQuotes-Demo подключаюсь. А вот к серверам брокера Открытия не получается.
>Terminal: Добавлена поддержка расширенной авторизации с использованием сертификатов при работе под Wine.
А можно подробно, для чайника, расписать как можно "завести" МТ5 под линукс используя сертификат *.pfx.
К серверу MetaQuotes-Demo подключаюсь. А вот к серверам брокера Открытия не получается.
брось эту затею, несколько лет бился, но пока бился, перешел на графику основанную на Canvas, теперь проблему с авторизацией решили, а вот Canvas есть проблема, но она не от разрабов зависит, если кратко, то обработка графики в Linux и Windows происходит немного по разному и поэтому под Linux не правильно работает прозрачность объектов при отображении
лучше используй виртуалку если сидишь под Linux или вообще пиши коннектор запускай МТ5 под Wine и пиши робота под C++ или Python, тогда и проблем не будет больших с графикой, единственное что намучаешься с врапером функций MQL5
я писал коннектор на сокетах, скорость приличная
После обновления 1940 новости не сохраняются после выхода из терминала - при входе заново, вкладка становится пустая.
В визуализаторе Тестера сделать паузу по условию возможно только в Debug-режиме - DebugBreak().
Не в Debug-режиме пауза по условию невозможна.
Реально ли добавление?
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Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.10.27 21:14
При Оптимизации формируются пачки по 128 заданий для каждого Агента. А возможно ли формировать пачки другого размера?
Вот такая ситуация образовалась
Все Агенты, кроме одного, завершили свои задания. И окончания Оптимизации приходится ждать из-за одного Агента. А ведь можно же было добиться почти одновременного окончания работы всех Агентов.
Возьмем, например, как на скрине, 8 Агентов и 5376 заданий. 5376 / 8 = 672 задания. Значит, можно было формировать пачки размером 336 (=672/2), 168 (672/4) или 84 (672/8) заданий в каждой. И тогда все Агенты подошли бы к финишной черте одновременно.
Значение же 128 не учитывает этой кратности. Из-за этого время Оптимизации увеличивается при использовании нескольких ядер.
Приходится ждать