Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 19

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Ребят, посмотрите пожалуйста, у кого терминал МТ5 версии 1940 - новости Доу Джонс сохраняются после выхода из терминала и нового входа?
 

>Terminal: Добавлена поддержка расширенной авторизации с использованием сертификатов при работе под Wine.

А можно подробно, для чайника, расписать как можно "завести" МТ5 под линукс используя сертификат *.pfx.

К серверу MetaQuotes-Demo подключаюсь. А вот к серверам брокера Открытия не получается.

Расширенная авторизация - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
Расширенная авторизация - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая платформа предусматривает возможность расширенной авторизации при помощи SSL-сертификатов, что значительно повышает безопасность работы с системой. Расширенная авторизация включается на торговом сервере. При ее включении стандартная авторизация не отключается. Пользователю в любом случае будет необходимо указывать реквизиты аккаунта...
 
Volokola:

>Terminal: Добавлена поддержка расширенной авторизации с использованием сертификатов при работе под Wine.

А можно подробно, для чайника, расписать как можно "завести" МТ5 под линукс используя сертификат *.pfx.

К серверу MetaQuotes-Demo подключаюсь. А вот к серверам брокера Открытия не получается.

брось эту затею, несколько лет бился, но пока бился, перешел на графику основанную на Canvas, теперь проблему с авторизацией решили, а вот Canvas есть проблема, но она не от разрабов зависит, если кратко, то обработка графики в Linux и Windows происходит немного по разному и поэтому под Linux не правильно работает прозрачность объектов при отображении

лучше используй виртуалку если сидишь под Linux или вообще пиши коннектор запускай МТ5 под Wine и пиши робота под C++ или Python, тогда и проблем не будет больших с графикой, единственное что намучаешься с врапером функций MQL5

я писал коннектор на сокетах, скорость приличная

 
Бросьте pfx в каталог /config/certificates и попробуйте. 

Для вайна нам пришлось самим написать декодеры нескольких шифров. Как раз очередной древний алгоритм добавили в последнем билде.

Теперь все работает
 
После обновления 1940 новости не сохраняются после выхода из терминала - при входе заново, вкладка становится пустая.
 
Andy:
После обновления 1940 новости не сохраняются после выхода из терминала - при входе заново, вкладка становится пустая.
Спасибо, разберемся.
 
На MetaQuotes-Beta доступен 1943 билд
 

В визуализаторе Тестера сделать паузу по условию возможно только в Debug-режиме - DebugBreak().

Не в Debug-режиме пауза по условию невозможна.


Реально ли добавление?

void TesterPause( void );       // Включить паузу визуализатора Тестера
void TesterSpeed( const uint ); // Задание скорости визуализатора Тестера
void TesterNextTick( void );    // В режиме паузы визуализатора пробрасывание следующего тика
 

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Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2018.10.27 21:14

При Оптимизации формируются пачки по 128 заданий для каждого Агента. А возможно ли формировать пачки другого размера?

Вот такая ситуация образовалась

Все Агенты, кроме одного, завершили свои задания. И окончания Оптимизации приходится ждать из-за одного Агента. А ведь можно же было добиться почти одновременного окончания работы всех Агентов.

Возьмем, например, как на скрине, 8 Агентов и 5376 заданий. 5376 / 8 = 672 задания. Значит, можно было формировать пачки размером 336 (=672/2), 168 (672/4) или 84 (672/8) заданий в каждой. И тогда все Агенты подошли бы к финишной черте одновременно.


Значение же 128 не учитывает этой кратности. Из-за этого время Оптимизации увеличивается при использовании нескольких ядер.


Приходится ждать


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