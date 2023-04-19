Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 8
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Видео с ошибкой
Билд 1931
Неужели не победим?
Надо дождаться, пока брокер обновит свою серверную часть - они до сих пор используют пред-предыдущую версию.
Попробуйте их поторопить.
А что на счёт проблемы с StringSplit(), которая описана здесь? Есть какое-то решение?
Мне класс COpenCL из стандартной библиотеки начал оставлять по 24 "leaked strings". Там используется StringSplit() при инициализации. Есть вариант, как закостылить эту проблему, но я взял за правило не кромсать стандартную библиотеку.
У меня тоже это вылезло в последнем билде "leaked strings left", гугл перевёл как: "просочились строки слева". Куда и что сочится - не понятно, потому как динамический массив по иному использовать некак.
SymbolInfo-функции требуют точного указания символа.
Исходники можно ведь выложить для сравнения? А так пост ни о чем.
:)
Думаю правильнее создать тестовый пример MQL5 vs DLL C++ на основе этого примера.
Будет времечко, сделаю. Хотя это любой может сделать, ведь это совсем не сложно, т.к. код MQL5 и С++ практически одинаковый будет.
Этот фрагмент кода (пустой массив недействителен) вызывает ошибку:
Если массив не был пустым, все было бы нормально, эрго это работает:
Хотя только частный случай, но трудно найти.
В СБ внесите исправление
SymbolInfo-функции требуют точного указания символа.
А
на
m_point(_Point), m_digits(_Digits),
нужно исправлять?
нужно исправлять?
Не нужно.
В справке, вызываемой из редактора, много ссылок битые. Хотел поглядеть web-цвета в справке и нажал F1 на любой из цветовых констант
... и справка открывается по пути: Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Индикаторы / Индикаторы объема.
При нажатии F1 на STYLE_SOLID
зачем-то предлагается ознакомиться с перечислением ENUM_INIT_RETCODE, которое никак не относится к стилям рисования.
При нажатии F1 в коде на CHART_BARS, помимо "Отображение графиков", предлагается почитать о типе char.
Кстати, пока не выберешь какой-нибудь пункт из предлагаемых, редактор будет в режиме "Не отвечает". А почему справка его принуждает быть в режиме ожидания?
Не нужно.
Тогда и
m_name(_Symbol),
не нужно, потому что есть
Должна быть единая концепция