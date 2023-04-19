Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 8

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Видео с ошибкой

Файлы:
2018-10-29_13-15-36.zip  4082 kb
 
prostotrader:

Билд 1931

Неужели не победим?

Надо дождаться, пока брокер обновит свою серверную часть - они до сих пор используют пред-предыдущую версию.

Попробуйте их поторопить.

 
Serhii Shevchuk:

А что на счёт проблемы с StringSplit(), которая описана здесь? Есть какое-то решение?

Мне класс COpenCL из стандартной библиотеки начал оставлять по 24 "leaked strings". Там используется StringSplit() при инициализации. Есть вариант, как закостылить эту проблему, но я взял за правило не кромсать стандартную библиотеку.

У меня тоже это вылезло в последнем билде "leaked strings left", гугл перевёл как: "просочились строки слева". Куда и что сочится - не понятно, потому как динамический массив по иному использовать некак.

 
В СБ внесите исправление
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
// CSymbolInfo::CSymbolInfo(void) : m_name(""),
CSymbolInfo::CSymbolInfo(void) : m_name(_Symbol),

SymbolInfo-функции требуют точного указания символа.

 
Alexey Volchanskiy:

Исходники можно ведь выложить для сравнения? А так пост ни о чем.

:)
Думаю правильнее создать тестовый пример MQL5 vs DLL C++ на основе этого примера. 
Будет времечко, сделаю. Хотя это любой может сделать, ведь это совсем не сложно, т.к. код MQL5 и С++ практически одинаковый будет. 

 

Этот фрагмент кода (пустой массив недействителен) вызывает ошибку: 

   string agstr[];
   ZeroMemory (agstr);

Если массив не был пустым, все было бы нормально, эрго это работает: 

   string agstr[] = { "1" , "1" , "1" , "1" , "1" , "1" , "1" , "1" , "1" };
   Print (agstr[ 4 ]);
   ZeroMemory (agstr);
   Print (agstr[ 4 ]);

Хотя только частный случай, но трудно найти.

 
fxsaber:
В СБ внесите исправление

SymbolInfo-функции требуют точного указания символа.

А

m_point(0.0),
m_digits(0),

на 

m_point(_Point),
m_digits(_Digits),

нужно исправлять?

 
A100:

нужно исправлять?

Не нужно.

 

В справке, вызываемой из редактора, много ссылок битые. Хотел поглядеть web-цвета в справке и нажал F1 на любой из цветовых констант

#property indicator_color1  clrSeaGreen,clrOrangeRed,clrDimGray,clrDarkGray

... и справка открывается по пути: Справочник MQL5  / Стандартная библиотека  / Индикаторы / Индикаторы объема.

При нажатии F1 на STYLE_SOLID


зачем-то предлагается ознакомиться с перечислением ENUM_INIT_RETCODE, которое никак не относится к стилям рисования.

При нажатии F1 в коде на CHART_BARS, помимо "Отображение графиков", предлагается почитать о типе char.

Кстати, пока не выберешь какой-нибудь пункт из предлагаемых, редактор будет в режиме "Не отвечает". А почему справка его принуждает быть в режиме ожидания?

 
fxsaber:

Не нужно.

Тогда и

m_name(_Symbol),

не нужно, потому что есть 

bool CSymbolInfo::Name(const string name)

Должна быть единая концепция

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