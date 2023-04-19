Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 18
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Нажимаю F8. И независимо от того, что дальше - ОК или Отмена - меняется алгоритм прохождения очередной итерации в зацикленном эксперте. Массив переполняется и как результат эксперт вываливается с надписью array out of range in 'xxx.mqh' (62,152)
В предыдущих билдах такой проблемы не замечал.
Вопрос: как отловить это событие и вообще, может кто подскажет, как быть в этой ситуации?
А у меня после обновления перестала работать функция iCustom в советниках - не находит файла с индикатором, хотя он все там же...
==== cannot load custom indicator 'Examples\V_xxxxxx_R' [4302] ==
все, советы кончились?
У меня одного iCustom() не работает, или кто-то еще столкнулся? Хоть где копать-то?
Нажимаю F8. И независимо от того, что дальше - ОК или Отмена - меняется алгоритм прохождения очередной итерации в зацикленном эксперте. Массив переполняется и как результат эксперт вываливается с надписью array out of range in 'xxx.mqh' (62,152)
В предыдущих билдах такой проблемы не замечал.
Вопрос: как отловить это событие и вообще, может кто подскажет, как быть в этой ситуации?
Пока все думали что ответить :) я поковырялся в коде, локализовал ошибку и выяснил следующее:
отныне клиентский терминал 1940 считает, что окно Свойств F8 является чартом, и у него даже есть свой ID ! :)
Поэтому переполнялся мой мультивалютный массивчик id чартов.
--PS Всё бы ничего, но мой МТ5 принудительно обновился до 1940. Проверенных старых билдов я не держу, а ставить чужие ехе-шники ох, не хочется. Получается, что работать-то нельзя. Пожалуй, схожу пока в гастроном. iCustom() тоже не работает.., всё равно день пропал. Посмотрю почём нынче водка.
Пока все думали что ответить :) я поковырялся в коде, локализовал ошибку и выяснил следующее:
отныне клиентский терминал 1940 считает, что окно Свойств F8 является чартом, и у него даже есть свой ID ! :)
Поэтому переполнялся мой мультивалютный массивчик id чартов.
--PS Всё бы ничего, но мой МТ5 принудительно обновился до 1940. Проверенных старых билдов я не держу, а ставить чужие ехе-шники ох, не хочется. Получается, что работать-то нельзя. Пожалуй, схожу пока в гастроном. iCustom() тоже не работает.., всё равно день пропал. Посмотрю почём нынче водка.
Сегодня пишу нового эксперта и тестирую на 1940. Полет нормальный. Вчера то-же проблем не встречал, правда не обратил внимание когда ко мне залетел новый билд.
Пока все думали что ответить :) я поковырялся в коде, локализовал ошибку и выяснил следующее:
отныне клиентский терминал 1940 считает, что окно Свойств F8 является чартом, и у него даже есть свой ID ! :)
Поэтому переполнялся мой мультивалютный массивчик id чартов.
--PS Всё бы ничего, но мой МТ5 принудительно обновился до 1940. Проверенных старых билдов я не держу, а ставить чужие ехе-шники ох, не хочется. Получается, что работать-то нельзя. Пожалуй, схожу пока в гастроном. iCustom() тоже не работает.., всё равно день пропал. Посмотрю почём нынче водка.
Спасибо за сообщение. Исправим.
Кстати, в билде 1881 график из окна свойств тоже получается при помощи ChartNext. Но у него символ - пустой (ChartSymbol) и период (ChartPeriod) равен 0
Спасибо за сообщение. Исправим.
Кстати, в билде 1881 график из окна свойств тоже получается при помощи ChartNext. Но у него символ - пустой (ChartSymbol) и период (ChartPeriod) равен 0
Это нормально на ваш взгляд, или недоработка?
Это нормально на ваш взгляд, или недоработка?
Минимальный объем и шаг его изменения зависят от настроек финансового инструмента на стороне брокера.