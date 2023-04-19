Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 18

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Нажимаю F8. И независимо от того, что дальше - ОК или Отмена - меняется алгоритм прохождения очередной итерации в зацикленном эксперте. Массив переполняется и как результат эксперт вываливается с надписью  array out of range in 'xxx.mqh' (62,152)

В предыдущих билдах такой проблемы не замечал.

Вопрос: как отловить это событие и вообще, может кто подскажет, как быть в этой ситуации?

 
Dmitry Belunskiy:

А у меня после обновления перестала работать функция iCustom в советниках - не находит файла с индикатором, хотя он все там же...

==== cannot load custom indicator 'Examples\V_xxxxxx_R' [4302] ==


все, советы кончились? 
У меня одного iCustom() не работает, или кто-то еще столкнулся? Хоть где копать-то?

 
User_mt5:

Нажимаю F8. И независимо от того, что дальше - ОК или Отмена - меняется алгоритм прохождения очередной итерации в зацикленном эксперте. Массив переполняется и как результат эксперт вываливается с надписью  array out of range in 'xxx.mqh' (62,152)

В предыдущих билдах такой проблемы не замечал.

Вопрос: как отловить это событие и вообще, может кто подскажет, как быть в этой ситуации?


Пока все думали что ответить :)  я поковырялся в коде, локализовал ошибку и выяснил следующее:

отныне клиентский терминал 1940 считает, что окно Свойств F8 является чартом, и у него даже есть свой ID ! :)

Поэтому переполнялся мой мультивалютный массивчик id чартов.

--

PS Всё бы ничего, но мой МТ5 принудительно обновился до 1940. Проверенных старых билдов я не держу, а ставить чужие ехе-шники ох, не хочется. Получается, что работать-то нельзя. Пожалуй, схожу пока в гастроном. iCustom() тоже не работает.., всё равно день пропал. Посмотрю почём нынче водка.
 
User_mt5:

Пока все думали что ответить :)  я поковырялся в коде, локализовал ошибку и выяснил следующее:

отныне клиентский терминал 1940 считает, что окно Свойств F8 является чартом, и у него даже есть свой ID ! :)

Поэтому переполнялся мой мультивалютный массивчик id чартов.

--

PS Всё бы ничего, но мой МТ5 принудительно обновился до 1940. Проверенных старых билдов я не держу, а ставить чужие ехе-шники ох, не хочется. Получается, что работать-то нельзя. Пожалуй, схожу пока в гастроном. iCustom() тоже не работает.., всё равно день пропал. Посмотрю почём нынче водка.

Сегодня пишу нового эксперта и тестирую на 1940. Полет нормальный. Вчера то-же проблем не встречал, правда не обратил внимание когда ко мне залетел новый билд.

 
User_mt5:

Пока все думали что ответить :)  я поковырялся в коде, локализовал ошибку и выяснил следующее:

отныне клиентский терминал 1940 считает, что окно Свойств F8 является чартом, и у него даже есть свой ID ! :)

Поэтому переполнялся мой мультивалютный массивчик id чартов.

--

PS Всё бы ничего, но мой МТ5 принудительно обновился до 1940. Проверенных старых билдов я не держу, а ставить чужие ехе-шники ох, не хочется. Получается, что работать-то нельзя. Пожалуй, схожу пока в гастроном. iCustom() тоже не работает.., всё равно день пропал. Посмотрю почём нынче водка.

Спасибо за сообщение. Исправим.

Кстати, в билде 1881 график из окна свойств тоже получается при помощи ChartNext. Но у него символ - пустой (ChartSymbol) и период (ChartPeriod) равен 0

 
Slava:

Спасибо за сообщение. Исправим.

Кстати, в билде 1881 график из окна свойств тоже получается при помощи ChartNext. Но у него символ - пустой (ChartSymbol) и период (ChartPeriod) равен 0

Это нормально на ваш взгляд, или недоработка?

 
Vitaly Muzichenko:

Это нормально на ваш взгляд, или недоработка?

Недоработка
 
Terminal: Добавлена поддержка объемов повышенной точности для торговли криптовалютами. Теперь минимально возможный объем торговых операций составляет 0.00000001 лота. В стакан цен, ленту сделок и другие элементы интерфейса добавлена возможность отображения объемов с точностью до 8 знаков после запятой.

Минимальный объем и шаг его изменения зависят от настроек финансового инструмента на стороне брокера.
А уже есть какой-то брокер или тестовый демо сервер, где можно поработать с инструментами с 8-знаковым объемом?
 
Наконец то "плавающие окна". 
То ли в 2006 то ли в 2007  вносил предложение  сделать "плавающие окна".   Приятно,  что хоть и с "небольшой задержкой"  но все же реализуются пожелания.  
 
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