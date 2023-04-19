Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 148
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бывают и там приключения :)
В общем, у MQ есть возможность подмять под себя > 10% форекса. С дальнейшим его революционным преобразованием. Возможно, такие мысли у MQ есть давно. Но никто никогда в таком не признается.
Либо технически, либо организационно к этому пока не готовы. Сейчас являются заложниками тупых своих клиентов - брокеры сдерживают развитие. Давно их переросли бы, выйдя на их поляну и отжав бизнес себе.
В общем, у MQ есть возможность подмять под себя > 10% форекса. С дальнейшим его революционным преобразованием. Возможно, такие мысли у MQ есть давно. Но никто никогда в таком не признается.
Либо технически, либо организационно к этому пока не готовы. Сейчас являются заложниками тупых своих клиентов - брокеры сдерживают развитие. Давно их переросли бы, выйдя на их поляну и отжав бизнес себе.
Еще есть такое что свои платформы будут писать или переходить на конкурентов, им все равно на трейдерОв, главное прибыль (ну потеряют часть алготрейдеров, в основном тех кто деньги выносит, им же лучше)
будет вопрос - рубить капусту или подключаться как IB
а куда потекут трейдера это уже никому неизвестно.. новички к ним, профи к MQ. Многим вообще хватает 2-х кнопок бай\селл и графика с 10-минутной задержкой
В общем, у MQ есть возможность подмять под себя > 10% форекса. С дальнейшим его революционным преобразованием. Возможно, такие мысли у MQ есть давно. Но никто никогда в таком не признается.
Либо технически, либо организационно к этому пока не готовы. Сейчас являются заложниками тупых своих клиентов - брокеры сдерживают развитие. Давно их переросли бы, выйдя на их поляну и отжав бизнес себе.
Это пришлось бы брать на себя гораздо больше ответственности и из технологической компании становиться финансовой.
А вот кто-нибудь из финансовых акул - мог бы взять под своё крыло, с огромной перспективой.
Билд 1983, в 1981 тоже такое было.
В тестере в индикаторах при открытии нового бара функции TimeCurrent() и SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TIME) возвращают не правильное время. Пояснение на картинке:
Код для воспроизведение прикреплен.
Билд 1983, в 1981 тоже такое было.
В тестере в индикаторах при открытии нового бара функции TimeCurrent() и SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TIME) возвращают не правильное время. Пояснение на картинке:
Код для воспроизведение прикреплен.
На старте логично отличие. TimeCurrent - это время сервера (даже в Тестере есть такое понятие, которое потом совпадает TimeTradeServer), а не время последней котировки тестерного символа.
Что же касается баров, то, скорее всего, OnCalculate выполняется на начало нового времени бара, когда TimeTradeServer равен ему. Но вот только бар еще пустой - нет даже Open[0]. Вместо него Close[1]. Отсюда и время у TimeCurrent такое.И это логически объяснимо. Представьте себе, что идет проход по реальным тикам. Индикатор же по-умолчанию строится не по тикам (см. property), а по таймеру. Поэтому он не может знать первую котиру нового бара, иначе сможет наперед передать советнику то, что есть в будущем.
На старте логично отличие. TimeCurrent - это время сервера (даже в Тестере есть такое понятие, которое потом совпадает TimeTradeServer), а не время последней котировки тестерного символа.
Не логично для одного символа.
Для одного символа время TimeCurrent=времени последней котировки. Из справки:
TimeCurrent
Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов.
Что же касается баров, то, скорее всего, OnCalculate выполняется на начало нового времени бара, когда TimeTradeServer равен ему. Но вот только бар еще пустой - нет даже Open[0]. Вместо него Close[1]. Отсюда и время у TimeCurrent такое.
OnCalculate выполняется не по времени, а по тикам. И соответственно, новый бар появляется на первом тике бара.
Бар уже есть. На чарте есть. rates_total-prev_calculated=1 тоже говорит что есть. Open[0] есть. Все массивы с размерностью [0] есть. В том числе и Time[0]. А время возвращается с прошлого бара.
tester_everytick_calculate
string
В тестере стратегий индикаторы рассчитываются только при обращении к ним за данными – то есть только в тот момент, когда запрашиваются значения индикаторных буферов. Это даёт существенное ускорение при тестировании и оптимизации, если не требуется получать значения индикатора на каждом тике.
Указание свойства tester_everytick_calculate позволяет при тестировании принудительно включить режим расчета индикатора на каждом тике.
Индикаторы в тестере стратегий также принудительно считаются на каждом тике в следующих случаях:
Данное свойство касается только работы в тестере стратегий, в терминале индикаторы всегда считаются на каждом поступившем тике.
Это к тому, что правила меняются.
Новый бар появляется по таймеру. К сожалению, в этот момент open[rates_total - 1] != close[rates_total - 2]. Отсюда получается почти заглядывание в будущее.
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Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
Aleksey Vyazmikin, 2019.02.09 12:23
Почему pass иногда равен -1000?
И как избавится от этой ошибки?