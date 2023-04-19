Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 143

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Как внутри работает ArraySwap? Идет обмен "указателями" или все через "ArrayCopy"?
 
Из лога Тестера на кастомном символе
2019.02.05 22:26:50.226 Tester  quality of analyzed history is 98%
Меньше 100%. Что этот показатель обозначает, как вычисляется?
 
fxsaber:
Из лога Тестера на кастомном символеМеньше 100%. Что этот показатель обозначает, как вычисляется?

https://www.mql5.com/ru/articles/1513

Оценка качества моделирования минутных данных
Оценка качества моделирования минутных данных
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В статье "Что означают цифры в отчете тестирования эксперта" приведена формула расчёта качества моделирования: Данные, смоделированные на основе минуток, оцениваются очень высоко - 90 процентов качества. Исходя из этой же формулы, тестирование на минутном периоде M1 не может иметь качество, превышающее 25 процентов, так как для моделирования...
 
Igor Makanu:

https://www.mql5.com/ru/articles/1513

Спасибо, несколько раз перечитал. Совсем не получилось понять.

 
fxsaber:

Спасибо, несколько раз перечитал. Совсем не получилось понять.

ну насколько я понял идею оценки качества моделирования по формуле Метаквот - это моделирование нескольких ТФ с весовыми коэффициентами "значимости ТФ", ну и как написано, то имеем чем больше основной ТФ, тем точнее моделирование

ЗЫ: т.е. переходите на краткосрочную или позиционную торговлю и Вам будет достаточное качество моделирования ..... нарисовал фибу, открыл ордер и на несколько дней не подходи к ПК.... тут вот моделирование качественное и нужно ))))

ЗЫ: дата статьи 2006.05.09 11:41 , но зато формула есть от разработчиков

 

Большая просьба рассмотреть такое предложение. Если при полном переборе количество проходов меньше 100, то пачки для локальных Агентов формировать по ОДНОМУ заданию в каждой.

Иначе происходят вот такие вещи

Входные параметры моего советника напрямую влияют на скорость выполнения прохода. Получается так, что одни проходы на порядок-другой могут выполняться медленнее других.

На скрине видно, что двум выделенным Агентам в свои пачки заданий попались медленные проходы. А другим - быстрые.

По итогу приходится ждать неизвестно сколько, пока завершат расчет эти Агенты, когда другие простаивают.


Если  мое предложение будет принято, то таких ситуаций возникать не будет. Тут очень важно, что полный перебор и меньше 100 проходов. Т.е. для обычных советников ничего по скорости не изменится, а вот для тормозных - более чем.

 

1981: 28.5 миллионов кастомных тиков пишется за 11 секунд - быстро!

Правда, ускориться еще можно в разы, т.к. парсинг этих тиков из ZIP-файлов с правкой некорректных значений занимает 6 секунд.


Чтение через CopyTicks занимает так же 11 секунд. Т.е. можно ускорить и чтение и запись.

 
fxsaber:

Большая просьба рассмотреть такое предложение. Если при полном переборе количество проходов меньше 100, то пачки для локальных Агентов формировать по ОДНОМУ заданию в каждой.

Это и для облачных агентов актуально.  Думаю лучше сделать так:  пачки формировать как угодно, но если агент долго тупит, то забирать у него простаивающие задания и распределять между свободными агентами.

 

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fxsaber, 2019.02.06 01:29

В Тестере при исследованиях сильно не хватает возможности наложения нескольких линий изменения баланса на один график.

 
fxsaber:
Как внутри работает ArraySwap? Идет обмен "указателями" или все через "ArrayCopy"?

Обмен указателями

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