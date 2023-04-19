Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 143
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Из лога Тестера на кастомном символеМеньше 100%. Что этот показатель обозначает, как вычисляется?
https://www.mql5.com/ru/articles/1513
https://www.mql5.com/ru/articles/1513
Спасибо, несколько раз перечитал. Совсем не получилось понять.
Спасибо, несколько раз перечитал. Совсем не получилось понять.
ну насколько я понял идею оценки качества моделирования по формуле Метаквот - это моделирование нескольких ТФ с весовыми коэффициентами "значимости ТФ", ну и как написано, то имеем чем больше основной ТФ, тем точнее моделирование
ЗЫ: т.е. переходите на краткосрочную или позиционную торговлю и Вам будет достаточное качество моделирования ..... нарисовал фибу, открыл ордер и на несколько дней не подходи к ПК.... тут вот моделирование качественное и нужно ))))
ЗЫ: дата статьи 2006.05.09 11:41 , но зато формула есть от разработчиков
Большая просьба рассмотреть такое предложение. Если при полном переборе количество проходов меньше 100, то пачки для локальных Агентов формировать по ОДНОМУ заданию в каждой.
Иначе происходят вот такие вещи
Входные параметры моего советника напрямую влияют на скорость выполнения прохода. Получается так, что одни проходы на порядок-другой могут выполняться медленнее других.
На скрине видно, что двум выделенным Агентам в свои пачки заданий попались медленные проходы. А другим - быстрые.
По итогу приходится ждать неизвестно сколько, пока завершат расчет эти Агенты, когда другие простаивают.
Если мое предложение будет принято, то таких ситуаций возникать не будет. Тут очень важно, что полный перебор и меньше 100 проходов. Т.е. для обычных советников ничего по скорости не изменится, а вот для тормозных - более чем.
1981: 28.5 миллионов кастомных тиков пишется за 11 секунд - быстро!
Правда, ускориться еще можно в разы, т.к. парсинг этих тиков из ZIP-файлов с правкой некорректных значений занимает 6 секунд.
Чтение через CopyTicks занимает так же 11 секунд. Т.е. можно ускорить и чтение и запись.
Большая просьба рассмотреть такое предложение. Если при полном переборе количество проходов меньше 100, то пачки для локальных Агентов формировать по ОДНОМУ заданию в каждой.
Это и для облачных агентов актуально. Думаю лучше сделать так: пачки формировать как угодно, но если агент долго тупит, то забирать у него простаивающие задания и распределять между свободными агентами.
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Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2019.02.06 01:29
В Тестере при исследованиях сильно не хватает возможности наложения нескольких линий изменения баланса на один график.
Как внутри работает ArraySwap? Идет обмен "указателями" или все через "ArrayCopy"?
Обмен указателями