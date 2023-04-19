Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 71
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Разница в холодном подъеме в том, что МТ5 проводит полную проверку истории и гарантированно сверяется с торговым сервером, чтобы докачать недостающие или отсутствующие данные.
Причем проверяются исходные M1 данные, из которых потом строятся другие периоды. Это гарантирует, что в МТ5 максимально точные данные. В МТ4 проверки самые минимальные и данные берутся прямо из файла.
В горячем режиме синхронизированных данных у МТ4 данные выдаются быстрее на 6 мс в запросе 45 чартов(одна итерация из 5 симвлов на 9 периодов), так как у него очень простая система хранения чартов, не приспособленная для работы с большими объемами. В МТ5 мы серьезно изменили механизмы хранения и доступа к данным, что приносит дополнительные расходы.
Было бы не плохо как то давать визуально трейдеру информацию о том что синхронизация выполнена и история готова.
Может есть смысл добавить что то типа
Посмотрите как отработал Ваш скрипт, у меня история вся закачана, так как я сейчас пишу программу работающую с историей. Сервер MetaQuotes Demo
Build 1959. Подпапки расположены в обратном алфавитном порядке. Пожалуйста, проверьте.
Подтверждаю
Визуальный тестер будем апгрейдить вместе с тестером.
Сегодня выпустили бету 1959, доступна по Help -> Check updates
@Renat Fatkhullin
О применении шаблонов в тестере с визуализацией:
В стратегии используются два индикатора MovingAverages с разными параметрами. Для удобства был написан пользовательский индикатор с типом DRAW_FILLING по значениям этих iMA, но в советнике этот индикатор не используется. Советник использует два индикатора iMA. Затем был создан шаблон Debug.tpl с графика на котором установлен этот пользовательский индикатор. В момент запуска отладки на исторических данных этот шаблон игнорируется.
Затем был создан шаблон с именем Tester.tpl и вновь запущена отладка на исторических данных. Шаблон Tester.tpl был удачно применён, НО... поверх этого шаблона были подключены два индикатора iMA используемые в советнике.
Конечно можно отменить отображение индикаторов в момент и после тестирования. Но если можно что-то сделать, чтобы обходиться без этого, было-бы приятней.
Но всё-же основной посыл этого сообщения в том, что при запуске отладки на исторических данных применяется шаблон не Debug.tpl, а Tester.tpl.
В новой версии в связи с добавлением SocketXXX функций мы вообще игнорируем имя протокола. http и https становятся незначащими.
Билд 1940 возвращает ошибку 1001 на WebRequest. Как искать ошибку и как с ней бороться?
Работая над проектом, связанным с большим количеством объектов графиков, я заметил эту проблему: при удалении большого количества объектов вручную MT5 зависает.
Я использовал Ctrl + A, чтобы выбрать все, затем нажмите кнопку Удалить. Наконец, понадобилось 3 минуты, чтобы удалить все объекты .
По коду проблем нет:
2018.12.10 11:02: 49.212 XYZ DEBUG: индикатор удален с графика.
2018.12.10 11:02: 49.941 Отладка по XYZ: объекты OnDeinit 402902 удалены с шаблоном TS_131726726208823083
Заняло всего 0,7 секунды.
Постараемся.
Это искуственное ограничение по всей видимости.
Хорошо работает в Build 1959.
Спасибо
У вас несколько погрешностей:
Я переписал пример в виде скрипта, уменьшил MN до 250 баров, добавил проверки и вывод информации об окружении.
Вот результаты на последних бетах MT4 1150 (доступно на MetaQuotes-Demo) и MT5 1959: данные в микросекундах
Новые результаты после сегодняшних оптимизаций, которые будут доступны в следующей бета-версии на днях:
По горячему в CopyRates MT5 обогнал MT4 на 2 мс. оптимизация удалась.
Я забыл сразу объяснить важную особенность хранения данных баров в МТ5. В МТ5 бары хранятся в виде отдельных массивов Open, High, Low, Close, Volume. Это означает, что для создания MqlRates бара в функции CopyRates нам нужно собирать структуру ценового бара из множества массивов.
Это заведомо дороже, чем просто выдать готовый бар, как это доступно в MT4. Но и это мы сделали быстрее.
Почему у нас разделены массивы данных в МТ5? Потому что так эффективнее работать и особенно для отдельных функций CopyClose, CopyHigh, High[], Low[] и тд. Очень много мест, где используются конкретные показатели без необходимости обращений ко всему бару.
Давайте сравним скорость доступа CopyHigh в обоих системах. Сразу будем проверять горячие кеши:
Вот тут явно видно преимущество Метатрейдер 5: в 3.5 раза быстрее выдает данные отдельных таймсерий.
Совет: не копируйте бары в пятерке, если нужно иметь только один показатель. Не переводите один в один код из четверки.
...
Небольшая ошибка в цветах индикатора. Об этом сообщается на английском форуме. Я подтверждаю это, проверено в Build 1959, цвета теряются при смене аккаунта. Этого не происходит в Build 1940.
Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
поддержка mt5, выпуски новостей об ошибках mt5 (1940+)
Земо , 2018.12.10 19:22
ошибка цвета все еще существует ...
mt5 Протестированная сборка 1959
- открыть новый пустой график
примечание: я использовал BB из "примеров", потому что я могу изменить цвета верхних / нижних / средних полос
Ошибка с использованием "примеров \ BB"
1) в индикаторах перейдите в «примеры» и добавьте «BB» на график
2) теперь меняем цвета "ББ" на разные цвета
3) Если я снова подключусь к своей учетной записи, «BB» перейдет к цветам по умолчанию ...
Ошибка с использованием "examples \ Custom Moving Average"
1) в индикаторах перейдите в «примеры» и добавьте «пользовательскую скользящую среднюю» на график
2) Теперь измените цвета «Пользовательского скользящего среднего» на разные цвета.
3) Если я повторно подключусь к своей учетной записи, «Пользовательское скользящее среднее» перейдет в ЦВЕТА ПО УМОЛЧАНИЮ ...