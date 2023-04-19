Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 151
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а билд какой?
Теперь уж и не знаю. Сегодня обновился, и после этого работал. Сейчас не запускается.
Теперь уж и не знаю. Сегодня обновился, и после этого работал. Сейчас не запускается.
ну значит 1984...
ставьте 1983...
Привет,
Функция Bars() не работает должным образом с вновь созданными CustomSymbols без данных:
Шаги, чтобы воспроизвести проблему:
1 - Создайте собственный символ и дважды щелкните по нему, чтобы отобразить его на Market Watch.
2 - Запустите этот пример кода (убедитесь, что имя символа совпадает и не используйте _Symbol)
MT5 build 1985
С наилучшими пожеланиями,
Romeu.
У меня есть несколько своих ТС. К сожалению, не могу запомнить основные идеи в них, даже если давать им разные имена.
Бывает, что одна и та же ТС существует в разных вариантах. И в названии их отличают только числа: Expert01, Expert02, ....
Сейчас, чтобы разобраться, что стоит за названием своей ТС, приходится лезть в исходник и читать шапку, которую для себя же написал.
Но это неудобно. Более того, бывают случаи, когда исходник "потерялся".
Поэтому предлагаю ввести #property для краткого описания ТС, который будет выводиться в Тестере таким образом
Другого более удобного способа понять, что за советник в Тестере выбран, не придумал.
ЗЫ В Кодобазе или Маркете полно советников. Сейчас в Тестере нет никакого намека на описание выбранного советника. Даже ссылки на описание.
Теперь уж и не знаю. Сегодня обновился, и после этого работал. Сейчас не запускается.
Замените файл на билд 1983
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Vladimir Karputov, 2019.02.11 17:24
Билд 1983 (x64).
( https://1drv.ms/u/s!ApovSO6tidvtg6kgX4N1XfDYwc87AQ )
- затем запустите и обновитесь до 1985.
Другого более удобного способа понять, что за советник в Тестере выбран, не придумал.
что то я сомневаюсь, что интерфейс в терминале/ тестере будут менять
если это реальная проблема для Вас, то Вы же умеете макроподстановками хоть "черта лысого нарисовать" )))
думаю можно в OnInit() распринтовать то что в #property написано, в тестере будет вывод текста
можно в OnInit() распринтовать то что в #property написано, в тестере будет вывод текста
В Тестере почти невозможно увидеть записи OnInit (съедаются записями торговых операций) и тяжело дождаться OnDeinit (опять же записи торговых операций).
Да и запускать советник для того, чтобы прочитать его записи - как-то неправильно. В советнике может даже написано, на каком символе и ТФ запускать, например.
Сейчас, выбрав советник, можно только узнать его название. Есть еще такой вариант
В Тестере почти невозможно увидеть записи OnInit (съедаются записями торговых операций) и тяжело дождаться OnDeinit (опять же записи торговых операций).
хм, точно, я совсем забыл, что в тестере Принты иногда могут быть не напечатаны - писали уже, что приоритет расчетов перед выводом в логи
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#"
fxsaber, 2019.02.12 07:52
На этой картинке
хорошо видно, что приходится делать, чтобы увидеть график баланса/эквити при визуальной торговле.