Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 151

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xxz:

а билд какой?

Теперь уж и не знаю. Сегодня обновился, и после этого работал. Сейчас не запускается.

 
Yuriy Asaulenko:

Теперь уж и не знаю. Сегодня обновился, и после этого работал. Сейчас не запускается.

ну значит 1984...

ставьте 1983...

 
1983 -> 1985 - полет нормальный.
 

Привет,

Функция Bars() не работает должным образом с вновь созданными CustomSymbols без данных:

Шаги, чтобы воспроизвести проблему:

1 - Создайте собственный символ и дважды щелкните по нему, чтобы отобразить его на Market Watch.

2 - Запустите этот пример кода (убедитесь, что имя символа совпадает и не используйте _Symbol)

MT5 build 1985

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print("starting....");
   MqlRates rates[];
   int bars=Bars("test",PERIOD_D1);
   Print(bars);
  }

С наилучшими пожеланиями,

Romeu.

 

У меня есть несколько своих ТС. К сожалению, не могу запомнить основные идеи в них, даже если давать им разные имена.

Бывает, что одна и та же ТС существует в разных вариантах. И в названии их отличают только числа: Expert01, Expert02, ....


Сейчас, чтобы разобраться, что стоит за названием своей ТС, приходится лезть в исходник и читать шапку, которую для себя же написал.

Но это неудобно. Более того, бывают случаи, когда исходник "потерялся".


Поэтому предлагаю ввести #property для краткого описания ТС, который будет выводиться в Тестере таким образом

Другого более удобного способа понять, что за советник в Тестере выбран, не придумал.


ЗЫ В Кодобазе или Маркете полно советников. Сейчас в Тестере нет никакого намека на описание выбранного советника. Даже ссылки на описание.

 
Yuriy Asaulenko:

Теперь уж и не знаю. Сегодня обновился, и после этого работал. Сейчас не запускается.

Замените файл на билд 1983

- затем запустите и обновитесь до 1985.

 
fxsaber:

Другого более удобного способа понять, что за советник в Тестере выбран, не придумал.

что то я сомневаюсь, что интерфейс в терминале/ тестере будут менять

если это реальная проблема для Вас, то Вы же умеете макроподстановками хоть "черта лысого нарисовать"   )))

думаю можно в OnInit() распринтовать то что в #property написано, в тестере будет вывод текста

 
Igor Makanu:

можно в OnInit() распринтовать то что в #property написано, в тестере будет вывод текста

В Тестере почти невозможно увидеть записи OnInit (съедаются записями торговых операций) и тяжело дождаться OnDeinit (опять же записи торговых операций).

Да и запускать советник для того, чтобы прочитать его записи - как-то неправильно. В советнике может даже написано, на каком символе и ТФ запускать, например.


Сейчас, выбрав советник, можно только узнать его название. Есть еще такой вариант

sinput bool ForceDeinit = false; // true - только распечатка OnInit, никакой торговли.
 
fxsaber:

В Тестере почти невозможно увидеть записи OnInit (съедаются записями торговых операций) и тяжело дождаться OnDeinit (опять же записи торговых операций).

хм, точно, я совсем забыл, что в тестере Принты иногда могут быть не напечатаны - писали уже, что приоритет расчетов перед выводом в логи

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