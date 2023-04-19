Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 150
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После обновления на 1984 MT5 не запускается. Что предоставить, чтобы починить?
У меня тоже не запускается.
Параметры системы:Придётся временно откатить взад...
Билд 1983 (x64).
( https://1drv.ms/u/s!ApovSO6tidvtg6kgX4N1XfDYwc87AQ )
Придётся временно откатить взад...
Уважаемые разработчики, могли бы Вы билд, который был до обновления, сохранять в папке Backup?
Вот у меня 1984 не запускается. Это значит, что обновиться на 1985 у меня не получится. При этом 1983, который работал до обновления, на машине отсутствует.
Ну это гадко, когда нужно идти на форум и просить, чтобы кто-нибудь дал 1983. А если инета под рукой нет...
Билд 1983 (x64).
( https://1drv.ms/u/s!ApovSO6tidvtg6kgX4N1XfDYwc87AQ )
Спасибо, помогли!
Уважаемые разработчики, могли бы Вы билд, который был до обновления, сохранять в папке Backup?
Вот у меня 1984 не запускается. Это значит, что обновиться на 1985 у меня не получится. При этом 1983, который работал до обновления, на машине отсутствует.
Ну это гадко, когда нужно идти на форум и просить, чтобы кто-нибудь дал 1983. А если инета под рукой нет...
давно уже надо приучится сохранять каждый билд самому...ведь знаете что это всё бэты, и от билда к билду обязательно что нибудь да поломается...
Спасибо, помогли!
А если на баннер вверху сайта нажать, разве не последний билд скачается?
А если на баннер вверху сайта нажать, разве не последний билд скачается?
там скачается вообще релиз, а он вроде 1930 только...плюс ко всему там будет установщик, а нужны только терминал, тестер и эдитор, или один из них...
У меня тоже не запускается.
Параметры системы:Придётся временно откатить взад...
А у меня просто молча не запускается без признаков какой-либо жизни.
А у меня просто молча не запускается без признаков какой-либо жизни.
Только хотел сказать, что у меня все запускается - час назад закрыл, и все нормально было. Однако решил проверить.
Не запускается - без признаков какой-либо жизни. Мышь секунд 5 покрутится и все - тишина.
Только хотел сказать, что у меня все запускается - час назад закрыл, и все нормально было. Однако решил проверить.
Не запускается - без признаков какой-либо жизни. Мышь секунд 5-7 покрутится и все - тишина.
а билд какой?