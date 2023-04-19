Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 150

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fxsaber:
После обновления на 1984 MT5 не запускается. Что предоставить, чтобы починить?

У меня тоже не запускается.


Параметры системы:

2019.02.11 08:51:47.300 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1983 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.02.11 08:51:47.300 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 11, AMD FX-4170 Quad-Core Processor , Memory: 10243 / 12255 Mb, Disk: 45 / 238 Gb, GMT+3
Придётся временно откатить взад...
 

Билд 1983 (x64).

( https://1drv.ms/u/s!ApovSO6tidvtg6kgX4N1XfDYwc87AQ )

terminal64.exe
terminal64.exe
  • onedrive.live.com
Приложение
 
Alexey Viktorov:

Придётся временно откатить взад...

Уважаемые разработчики, могли бы Вы билд, который был до обновления, сохранять в папке Backup?

Вот у меня 1984 не запускается. Это значит, что обновиться на 1985 у меня не получится. При этом 1983, который работал до обновления, на машине отсутствует.

Ну это гадко, когда нужно идти на форум и просить, чтобы кто-нибудь дал 1983. А если инета под рукой нет...

 
Vladimir Karputov:

Билд 1983 (x64).

( https://1drv.ms/u/s!ApovSO6tidvtg6kgX4N1XfDYwc87AQ )

Спасибо, помогли!

 
fxsaber:

Уважаемые разработчики, могли бы Вы билд, который был до обновления, сохранять в папке Backup?

Вот у меня 1984 не запускается. Это значит, что обновиться на 1985 у меня не получится. При этом 1983, который работал до обновления, на машине отсутствует.

Ну это гадко, когда нужно идти на форум и просить, чтобы кто-нибудь дал 1983. А если инета под рукой нет...

давно уже надо приучится сохранять каждый билд самому...

ведь знаете что это всё бэты, и от билда к билду обязательно что нибудь да поломается...
[Удален]  
fxsaber:

Спасибо, помогли!

А если на баннер вверху сайта нажать, разве не последний билд скачается?

 
Alexey Kozitsyn:

А если на баннер вверху сайта нажать, разве не последний билд скачается?

там скачается вообще релиз, а он вроде 1930 только...

плюс ко всему там будет установщик, а нужны только терминал, тестер и эдитор, или один из них...
 
Alexey Viktorov:

У меня тоже не запускается.


Параметры системы:

Придётся временно откатить взад...

А у меня просто молча не запускается без признаков какой-либо жизни.

2019.02.12 01:22:10.978 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1983 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.02.12 01:22:11.002 Terminal        Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, Memory: 943 / 5005 Mb, Disk: 48 / 254 Gb, GMT+7
2019.02.12 01:22:11.002 Terminal        D:\MetaQuotes\MetaTrader 5
 
Artyom Trishkin:

А у меня просто молча не запускается без признаков какой-либо жизни.

Только хотел сказать, что у меня все запускается - час назад закрыл, и все нормально было. Однако решил проверить.

Не запускается - без признаков какой-либо жизни. Мышь секунд 5 покрутится и все - тишина.

 
Yuriy Asaulenko:

Только хотел сказать, что у меня все запускается - час назад закрыл, и все нормально было. Однако решил проверить.

Не запускается - без признаков какой-либо жизни. Мышь секунд 5-7 покрутится и все - тишина.

а билд какой?

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