Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 256
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Кто считать будет ?
Посчитать Эквити на истории - куда сложнее. Это для баланса - выбрал все сделки, да сложил результаты. А для Эквити - надо за время каждой сделки поглядеть, как изменялся данный инструмент, соответственно, сложность таких оценок слишком возрастает... А смысл в ней ? Среди ТС Лиги нет "пересиживателей". Любая сделка всегда имеет свой фиксированный СЛ, который никогда не увеличивается.
Есть возможность - вон, чуть выше последний модуль системы. В тестере - работает без ограничений. Указываешь магик, указываешь риск, регкод не заполняешь, в тестере он не нужен - и получаешь график и баланса, и Эквити...
Но для тех, кто горит желанием увидеть график именно по эквити - могу дать инвест-пароли счетов всех трех дивизионов лиги, где навалены сделки всех ТС, выбирайте интересные по магикам, составляйте графики Эквити.
Был тут такой, Даша Баскаков... Все ему было не так... и "не нужна Лига"... и "нет сигнала Лиги"... и "нет мониторинга"... А когда предлагаешь ему - бери, инвест пароли уже выкладывал, если надо - я и снова их выложу, организуй хоть сигнал, хоть мониторинг, хоть график Эквити - и он тут же сдувался... Когда кто-то делает - это мы завсегда готовы поглядеть... А когда самому... нафига оно надо...
Хотя в принципе если пересидок нет, то баланс должен примерно соответствовать эквити(при умеренных рисках).
Да не вопрос. Скинь явки, пароли - глянем. Но Майбук полагаю тут не в почете? Ежели модераторы не завернут - могу и скрины выложить. Своими силами индюки эквити не городил.
Хотя в принципе если пересидок нет, то баланс должен примерно соответствовать эквити(при умеренных рисках).
Никаких проблем.
Счета МТ4
Сервер: Alpari-ECN-Demo
Дивизион High:
Логин: 9968945
Пароль инвестора: iAuWgDi9
Дивизион Medium:
Логин: 60088262
Пароль инвестора: jXcBzYs3
Дивизион Low:
Логин: 60179305
Пароль инвестора:OSri5S4
Выше в архиве есть список всех магиков, с указанием где и какие магики работают. Но, каждый день происходят изменения - системы переходят из дивизиона в дивизион, а те, что показали недопустимое поведение - переоптимизируются.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
20 лучших по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделкок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Никаких проблем.
Счета МТ4
Сервер: Alpari-ECN-Demo
Дивизион High:
Логин: 9968945
Пароль инвестора: iAuWgDi9
Дивизион Medium:
Логин: 60088262
Пароль инвестора: jXcBzYs3
Дивизион Low:
Логин: 60179305
Пароль инвестора:OSri5S4
Выше в архиве есть список всех магиков, с указанием где и какие магики работают. Но, каждый день происходят изменения - системы переходят из дивизиона в дивизион, а те, что показали недопустимое поведение - переоптимизируются.
Medium - та же история
Что-то не так с твоей системой. Не добавляется - ругается про отсутствие информации о пополнениях, хотя отобразил всю историю с 2017 года(high division)
Medium - та же история
Не понял.
А что ты хочешь "добавить" ? Раз отобразил всю историю - вот и отлично. Теперь смотришь, какой тебе магик интересен, выбираешь все сделки по этому магику, и строишь результаты торговли.
Добавлять ничего не надо - это пароль инвестора, то есть, read-only.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт пяти лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
5 луших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Пять лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50
Пять наиболее старых ТС, с количеством сделок не мене 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Самые старые ТС с количеством сделок не менее 50. (Ввиду резких колебаний последнего времени очень многие ТС показали "контрольный выстрел", поэтому число ТС, имеющих 50 сделок и переживших потрясения - только 18шт):
Пять наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
День сурка какой-то
В смысле ? Где "День сурка", если все время разные ТС в таблицах ?
Я рад бы был видеть "День сурка", сразу тогда ясно стало бы, какие ТС использовать...