Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 46
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у тебя третий мониторинг на робота открыт пару дней назад)
Речь то не обо мне, а об эффективности вашей ТС, которая , к сожалению стремится к нулю. А с эквити у меня все в порядке
Я и говорю - не слишком ли самонадеянно после этого обращаться ко мне для помощи в доделке советника, который ты впариваешь другим за $50 ?
А эффективность ТС... О какой из 672 речь ? Там правило 20/80 - работает в полный рост, и только 50ТС показывают неплохие результаты. Остальные - либо "болтаются около нуля", либо уверенно сливают. Как же может быть иначе, если в Лиге у меня системы работают на всех, причем, противоположных техниках ! Ясно же, если на символе в данный момент тренд - то трендовые ТС будут зарабатывать, а флетовые сливать. Если флет - то наоборот, трендовые будут сливать, флетовые будут зарабатывать. Если "ни то, ни се" - то сливать будут ВСЕ системы, за счет наличия спреда ! Я все это очень хорошо наблюдаю, и считаю, что у меня вполне себе тот результат, которого я и добивался.
Не раз говорил - раньше, если я видел, что мой эксперт, который вроде как работал - перестал работать, я впадал в ступор и начинались судорожные попытки "добавить костыли". Собственно - ты сам сейчас как раз в таком режиме - купил эксперта, который вроде как рекламировался надежным, даже хвастался мне, что, мол, он работает на куче пар. Теперь ты убедился, что пересиживатель - рано или поздно сольет. И - смотри, ты начал судорожные попытки добавления в него костылей. Причем, пытаешься, чтобы тебе это сделали бесплатно. Был бы открыт, и не обзывал бы участников - тебе бы даже помогали.
И я прекрасно помню это ощущение. Но с Лигой теперь у меня его нет - у меня ВСЕГДА есть ТС, которые показывают прибыль. Теперь вопроса "что делать" и мандража не возникает - не работает эта ТС, у меня есть десяток работающих. Я "поднялся над футбольным полем", и уже давно не "бегаю с мячом". Моя задача сейчас - выработать методику отбора ТС. Над этим я и работаю.
Поменялась стратегия и соответственно демонстрационный мониторинг, в чем тут проблема?
поменялась стратегия = новый робот, хоть немного понимаешь, что человек купил робота по МА, а следующая сборка (обновление) у тебя выйдет на MACD? или просто перевернутый МА?
поэтому и предлагают платный вход в Маркет, чтобы глупая голова хоть немного задумалась что размещать там
Я и говорю - не слишком ли самонадеянно после этого обращаться ко мне для помощи в доделке советника, который ты впариваешь другим за $50 ?
А эффективность ТС... О какой из 672 речь ? Там правило 20/80 - работает в полный рост, и только 50ТС показывают неплохие результаты. Остальные - либо "болтаются около нуля", либо уверенно сливают. Как же может быть иначе, если в Лиге у меня системы работают на всех, причем, противоположных техниках ! Ясно же, если на символе в данный момент тренд - то трендовые ТС будут зарабатывать, а флетовые сливать. Если флет - то наоборот, трендовые будут сливать, флетовые будут зарабатывать. Если "ни то, ни се" - то сливать будут ВСЕ системы, за счет наличия спреда ! Я все это очень хорошо наблюдаю, и считаю, что у меня вполне себе тот результат, которого я и добивался.
Не раз говорил - раньше, если я видел, что мой эксперт, который вроде как работал - перестал работать, я впадал в ступор и судорожные попытки "добавить костыли". Собственно - ты сам сейчас как раз в таком режиме - купил эксперта, который вроде как рекламировался надежным, даже хвастался мне, что, мол, он работает на куче пар. Теперь ты убедился, что пересиживатель - рано или поздно сольет. И - смотри, ты начал судорожные попытки добавления в него костылей. Причем, пытаешься, чтобы тебе это сделали бесплатно. Был бы открыт, и не обзывал бы участников - тебе бы даже помогали.
И я прекрасно помню это ощущение. Но с Лигой теперь у меня его нет - у меня ВСЕГДА есть ТС, которые показывают прибыль. Теперь вопроса "что делать" и мандража не возникает - не работает эта ТС, у меня есть десяток работающих. Я "поднялся над футбольным полем", и уже давно не "бегаю с мячом". Моя задача сейчас - выработать методику отбора ТС. Над этим я и работаю.
в данном случае в Маркет
Сколько необходимо средств, чтобы перескакивать с одной ТС на другую?
Закомментарить одну строку, и раскомментарить другую.
Вот реальный код эксперта, который работает на символе AUDCAD:
Здесь 24 строки, в которых объявляются ТС. Раскомментарена только одна - флетовая переворотная ТС, работающая на основе EMA. Если ее закомментарить, и раскомментарить другую - будет работать другая ТС. Можно раскомментарить сразу несколько - они будут работать одновременно.
Переоптимизация заключается в нахождении настроек ТС, которые после этого "намертво забиваются" в код самой ТС из библиотеки, происходит перекомпиляция - и снова в бой.
Закомментарить одну строку, и раскомментарить другую.
Вот реальный код эксперта, который работает на символе AUDCAD:
Здесь 24 строки, в которых объявляются ТС. Раскомментарена только одна - флетовая переворотная ТС, работающая на основе EMA. Если ее закомментарить, и раскомментарить другую - будет работать другая ТС. Можно раскомментарить сразу несколько - они будут работать одновременно.
Переоптимизация заключается в нахождении настроек ТС, которые после этого "намертво забиваются" в код самой ТС из библиотеки, происходит перекомпиляция - и снова в бой.
Открыли бы демо сигнал и показали все, а так неубедительно
Давай на "ты".
Мне надо открыть 672 сигнала. Вот это будет убедительно. Но у меня нет столько ресурсов. Даже если взять "высший" дивизион Лиги - там сейчас работает 110 лучших ТС, но и столько сигналов открывать нет никаких возможностей. В рамках одного счета - у меня могут работать сразу много ТС (и то, там свои сложности, на счету нельзя поставить более 500 ордеров - именно из-за этого пришлось разделить Лигу на три дивизиона).
Конечно, поскольку у меня нет скальперов, и задержка в исполнении на минуту-другую роли не играет - есть вариант открыть сотню счетов, а эксперт будет переключаться между ними, анализировать ситуацию, и отправлять торговые приказы в каждый счет - но это слишком комплексная и трудная задача, ради чего ее затевать ? Ради того, чтобы народ убедился в том, что некоторые сигналы показывают прибыль ? (Напомню, из 672 ТС только 50 это делают сколь-нибудь уверенно).
Нет, друзья. Кому интересно - я без проблем даю инвест-пароль на счет высшего дивизиона Лиги ТС, где работают лучшие ТС (в данный момент 110). Выбирайте сделки, и глядите, как работают системы. Но - никто что-то не горит желанием.
Странно - мне казалось, что инвест-пароль - это куда лучше, чем сигнал... Но, видимо, я ошибаюсь.
Кстати, действительно, вопрос форуму:
Я вместо сигнала предлагаю инвест-пароль к счету Лиги ТС. Надо ли это кому-нибудь ? (Подозреваю, никому не надо).
Проблема тут - на этом счету работают сразу все ТС Лиги, и для того, чтобы видеть торговлю отдельной системы - надо выбрать сделки по нужному магику. Как я подозреваю, никто с этим возиться не хочет. Но, раз никто возиться не хочет - то мои экселевские отчеты - это единственное что остается. Либо они, либо инвест-пароль, и желающие пусть разбираются.
Ну, либо предложите вариант. Рассмотрим.
Давай на "ты".
Мне надо открыть 672 сигнала. Вот это будет убедительно. Но у меня нет столько ресурсов. Даже если взять "высший" дивизион Лиги - там сейчас работает 110 лучших ТС, но и столько сигналов открывать нет никаких возможностей. В рамках одного счета - у меня могут работать сразу много ТС (и то, там свои сложности, на счету нельзя поставить более 500 ордеров - именно из-за этого пришлось разделить Лигу на три дивизиона).
Конечно, поскольку у меня нет скальперов, и задержка в исполнении на минуту-другую роли не играет - есть вариант открыть сотню счетов, а эксперт будет переключаться между ними, анализировать ситуацию, и отправлять торговые приказы в каждый счет - но это слишком комплексная и трудная задача, ради чего ее затевать ? Ради того, чтобы народ убедился в том, что некоторые сигналы показывают прибыль ? (Напомню, из 672 ТС только 50 это делают сколь-нибудь уверенно).
Нет, друзья. Кому интересно - я без проблем даю инвест-пароль на счет высшего дивизиона Лиги ТС, где работают лучшие ТС (в данный момент 110). Выбирайте сделки, и глядите, как работают системы. Но - никто что-то не горит желанием.
Странно - мне казалось, что инвест-пароль - это куда лучше, чем сигнал... Но, видимо, я ошибаюсь.