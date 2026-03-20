Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 387
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Нет, везде в минусах последний месяц. Явно ситуация на рынке существенно изменилась. Если раньше у меня всегда были ТС, которые "жили" год и дольше, то сейчас - таких вобще нет, а те, что набирают по 50 сделок - все стабильно идут вниз.
На центовике тоже всё идёт вниз, но там, опять же - в результате моих "дёрганий". Пробую новые подходы отбора - и сразу депозит уменьшается... Возвращаюсь к простому выставлению на торговлю всех, кто лучше всего торгует, и опять начинаю "болтаться около нуля".
Так что у меня на центовике - только два режима. Либо "болтанка около нуля", либо быстрый слив. Подъём не получается.
Нет, везде в минусах последний месяц. Явно ситуация на рынке существенно изменилась. Если раньше у меня всегда были ТС, которые "жили" год и дольше, то сейчас - таких вобще нет, а те, что набирают по 50 сделок - все стабильно идут вниз.
На центовике тоже всё идёт вниз, но там, опять же - в результате моих "дёрганий". Пробую новые подходы отбора - и сразу депозит уменьшается... Возвращаюсь к простому выставлению на торговлю всех, кто лучше всего торгует, и опять начинаю "болтаться около нуля".
Так что у меня на центовике - только два режима. Либо "болтанка около нуля", либо быстрый слив. Подъём не получается.
ОК. Спс за инф-ию. Надо что-то решать....
Еще раз статью про адаптивные средние перечитаю....
может что интересное по размышлениям подойдет, как их выбирать....
Я без шуток - по делу...
ОК. Спс за инф-ию. Надо что-то решать....
Мне ничего не надо решать.
Сейчас я пишу классы-обёртки для векторов и матриц. Чтобы линию тренда строить с помощью МНК.А Лига - она самодостаточна.
Мне ничего не надо решать.
Сейчас я пишу классы-обёртки для векторов и матриц. Чтобы линию тренда строить с помощью МНК.А Лига - она самодостаточна.
Разницы нет.
МНК - Метод Наименьших Квадратов - один из способов аппроксимации данных. Вот, сейчас его оборачиваю в классы, там хорошо использовать матрицы и векторы, соответственно, классы должны, с одной стороны, использовать нативные типы matrix и vector, а с другой стороны - должны быть переносимыми, и без малейших изменений кода работать в MT4, где таких типов нет.
Вот, это сейчас и пишу. А применить его можно в любых местах, ему всё равно.
Разницы нет.
МНК - Метод Наименьших Квадратов - один из способов аппроксимации данных. Вот, сейчас его оборачиваю в классы, там хорошо использовать матрицы и векторы, соответственно, классы должны, с одной стороны, использовать нативные типы matrix и vector, а с другой стороны - должны быть переносимыми, и без малейших изменений кода работать в MT4, где таких типов нет.
Вот, это сейчас и пишу. А применить его можно в любых местах, ему всё равно.
И всё же, всё же!
Очень рекомендую по каждому алгоритму и каждой паре рассматривать отдельно лонг, отдельно шорт.
Разницы нет.
МНК - Метод Наименьших Квадратов - один из способов аппроксимации данных. Вот, сейчас его оборачиваю в классы, там хорошо использовать матрицы и векторы, соответственно, классы должны, с одной стороны, использовать нативные типы matrix и vector, а с другой стороны - должны быть переносимыми, и без малейших изменений кода работать в MT4, где таких типов нет.
Вот, это сейчас и пишу. А применить его можно в любых местах, ему всё равно.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Сомневаюсь.
Хотя, мысль интересная, конечно... Надо подумать.