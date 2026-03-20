Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 387

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Roman Shiredchenko #:

Хоть на демо то в плюсах/нет? Есть что показать? Динамика какая?......

П.С. или такая дребедень - каждый седьмой день, каждый седьмой день.... ;-)

Нет, везде в минусах последний месяц.  Явно ситуация на рынке существенно изменилась. Если раньше у меня всегда были ТС, которые "жили" год и дольше, то сейчас - таких вобще нет, а те, что набирают по 50 сделок - все стабильно идут вниз. 

На центовике тоже всё идёт вниз, но там, опять же - в результате моих "дёрганий". Пробую новые подходы отбора - и сразу депозит уменьшается... Возвращаюсь к простому выставлению на торговлю всех, кто лучше всего торгует, и опять начинаю "болтаться около нуля". 

Так что у меня на центовике - только два режима. Либо "болтанка около нуля", либо быстрый слив.  Подъём не получается. 

 
Georgiy Merts #:

Нет, везде в минусах последний месяц.  Явно ситуация на рынке существенно изменилась. Если раньше у меня всегда были ТС, которые "жили" год и дольше, то сейчас - таких вобще нет, а те, что набирают по 50 сделок - все стабильно идут вниз. 

На центовике тоже всё идёт вниз, но там, опять же - в результате моих "дёрганий". Пробую новые подходы отбора - и сразу депозит уменьшается... Возвращаюсь к простому выставлению на торговлю всех, кто лучше всего торгует, и опять начинаю "болтаться около нуля". 

Так что у меня на центовике - только два режима. Либо "болтанка около нуля", либо быстрый слив.  Подъём не получается. 

ОК. Спс за инф-ию. Надо что-то решать....

Еще раз статью про адаптивные средние перечитаю....

может что интересное по размышлениям подойдет, как их выбирать....

Я без шуток - по делу...

 
Roman Shiredchenko #:

ОК. Спс за инф-ию. Надо что-то решать....

Мне ничего не надо решать. 

Сейчас я пишу классы-обёртки для векторов и матриц.  Чтобы линию тренда строить с помощью МНК.

А Лига - она самодостаточна. 
 
Georgiy Merts #:

Мне ничего не надо решать. 

Сейчас я пишу классы-обёртки для векторов и матриц.  Чтобы линию тренда строить с помощью МНК.

А Лига - она самодостаточна.

Линию тренда между торгуемыми в плюса тс лиги, котовые ставить на торги?
 
Roman Shiredchenko #:

Линию тренда между торгуемыми в плюса тс лиги, котовые ставить на торги?

Разницы нет. 

МНК - Метод Наименьших Квадратов - один из способов аппроксимации данных. Вот, сейчас его оборачиваю в классы, там хорошо использовать матрицы и векторы, соответственно, классы должны, с одной стороны, использовать нативные типы matrix и vector, а с другой стороны - должны быть переносимыми, и без малейших изменений кода работать в MT4, где таких типов нет. 

Вот, это сейчас и пишу. А применить его можно в любых местах, ему всё равно.

 
Georgiy Merts #:

Разницы нет. 

МНК - Метод Наименьших Квадратов - один из способов аппроксимации данных. Вот, сейчас его оборачиваю в классы, там хорошо использовать матрицы и векторы, соответственно, классы должны, с одной стороны, использовать нативные типы matrix и vector, а с другой стороны - должны быть переносимыми, и без малейших изменений кода работать в MT4, где таких типов нет. 

Вот, это сейчас и пишу. А применить его можно в любых местах, ему всё равно.

И всё же, всё же!

Очень рекомендую по каждому алгоритму и каждой паре рассматривать отдельно лонг, отдельно шорт.

 
Georgiy Merts #:

Разницы нет. 

МНК - Метод Наименьших Квадратов - один из способов аппроксимации данных. Вот, сейчас его оборачиваю в классы, там хорошо использовать матрицы и векторы, соответственно, классы должны, с одной стороны, использовать нативные типы matrix и vector, а с другой стороны - должны быть переносимыми, и без малейших изменений кода работать в MT4, где таких типов нет. 

Вот, это сейчас и пишу. А применить его можно в любых местах, ему всё равно.


Мнк   я знаю что это. 
Примерно подход понятен...
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:



Только только зашел и сразу выложил. Смотрю....
Канал на ю тубе попробуй организовать - там платят.... еженедельная шарманка будет полюбасу в профит! ;-)
 
Roman Shiredchenko #:


Только только зашел и сразу выложил. Смотрю....
Канал на ю тубе попробуй организовать - там платят.... еженедельная шарманка будет полюбасу в профит! ;-)

Сомневаюсь. 

Хотя, мысль интересная, конечно... Надо подумать.

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