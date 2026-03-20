Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 193
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Роман, она ругается на магик. У 542041 дата билда 12.06.2019 У тебя исполнимый модуль - июньский. Моё предположение: когда был создан этот исполнимый модуль, ещё не было 542041.
Возьми более новый модуль, должна заработать.
ОК. Попробую. Хотя остальные (3 шт.) установились нормально...
Account: 2599118
Magic: 442042 - гуд.
RegCode: 966523303
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 443122 - гуд.
RegCode: 446429648
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 542041 - нет.
RegCode: 3265001878
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Тут ТС магик 443122 - что-то жестко выступает... :-)
по-моему, может чем-то грозить... :-)
вот ставлю
вот вылетает
ругается на рег код
Account: 2599118
Magic: 542041
RegCode: 3265001878
Где ж "ругается на регкод", если тебе русским языком сказано: "Regcode 3265001878 is correct" ? Эдуард прав.
Ты ж читай лог-то, там говорится: "Can't find specific magic !" и далее: "Errors has detected during factory creating" - не найдя код, отвечающий за запуск указанного магика, не был создан объект ТС, и эксперт не нашел, кому передавать ценовые данные, и от кого брать торговые приказы для ДЦ. Работать в таких условиях он не мог, и срубился.
Оно и неудивительно, ты запросил код для ТС 542041, у которой m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'; у твоего же эксперта дата билда 2019.05.27 - в то время указанной ТС еще не существовало.
Где ж "ругается на регкод", если тебе русским языком сказано: "Regcode 3265001878 is correct" ? Эдуард прав.
Ты ж читай лог-то, там говорится: "Can't find specific magic !" и далее: "Errors has detected during factory creating" - не найдя код, отвечающий за запуск указанного магика, не был создан объект ТС, и эксперт не нашел, кому передавать ценовые данные, и от кого брать торговые приказы для ДЦ. Работать в таких условиях он не мог, и срубился.
Оно и неудивительно, ты запросил код для ТС 542041, у которой m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'; у твоего же эксперта дата билда 2019.05.27 - в то время указанной ТС еще не существовало.
Насчет "тестирование на полных тиках".
С одной стороны - это несложно устроить, изменения в скриптах небольшие (хотя, потребуется дохрена места под тиковые данные, что мне уже не очень нравится, у меня диск и так забит). Но это приведет лишь к изменению условий стоп-торгов, которые будут более соответствовать историческим данным. Но только вот на будущую торговлю это врядли окажет большое влияние, будущая торговля может быть оценена только в будущем, и там уж - "на всех тиках", отличия которых исключительно только в том, что они были на демо-счете, а не на реальном (но эти отличия очень невелики - единицы пятизнака)
Насчет "тестирование на полных тиках".
С одной стороны - это несложно устроить, изменения в скриптах небольшие (хотя, потребуется дохрена места под тиковые данные, что мне уже не очень нравится, у меня диск и так забит). Но это приведет лишь к изменению условий стоп-торгов, которые будут более соответствовать историческим данным. Но только вот на будущую торговлю это врядли окажет большое влияние, будущая торговля может быть оценена только в будущем, и там уж - "на всех тиках", отличия которых исключительно только в том, что они были на демо-счете, а не на реальном (но эти отличия очень невелики - единицы пятизнака)
Если углубиться в технические отличия тестирования на OHLC и на реальных тиках, то принципиальная разница заключается в моделировании спреда. На реальных тиках - спред реальный и соответственно обе цены и Sell и Ask - реальные. На OHLC в МТ5 есть 4 цены в каждой минуте. Но спред в течение всей минуты - фиксированный и приравнен к минимальному за эту минуту. В результате цена Ask на OHLC не соответствует её реальным значениям. В итоге изменяются условия открытия сделок Покупки и закрытия (стоп-торги) сделок Продажи.
Переоптимизированные сегодня системы после оптмизации на 1MOHLC для определения "контрольных параметров" прогнал также и на реальных тиках.
Общая картина изменилась мало. Но, тем не менее, одна из ТС, которая на 1MOHLC должна была сразу попасть в Высший дивизион (качество 0,98) - после прогона на реальных тиках - попала только в Средний дивизион (качество 0,86). А одна из ТС, которая на 1MOHLC должна была попасть в Низший дивизион (качество 0,27), на реальных тиках - попала в Средний дивизион (качество 0,32).
Действительно, разница именно в моделировании спреда, и на тех ТС, на которых средний тейк небольшой - это вносит заметную разницу.
В общем, сделаю так.
Все по-прежнему оптимизируется на 1MOHLC, но если ТС сразу попадает в Высший дивизион - для нее контрольные параметры я буду оценивать и на реальных тиках. И только если и реальные тики также покажут Высший дивизион - только тогда буду сообщать об этом сразу, не ожидая, пока система покажется в Рейтинге.
Но спред в течение всей минуты - фиксированный и приравнен к минимальному за эту минуту.
А не к максимальному ?
А не к максимальному ?
Нет, к минимальному. Насколько я понимаю, какой из двух выбрать решают ДЦ. А им выгоднее показывать меньшее значение.
ОК. Попробую. Хотя остальные (3 шт.) установились нормально...
Account: 2599118
Magic: 442042 - гуд.
RegCode: 966523303
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 443122 - гуд.
RegCode: 446429648
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 542041 - нет.
RegCode: 3265001878
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Тут ТС магик 443122 - что-то жестко выступает... :-)
по-моему, может чем-то грозить... :-)
А ты видно сразу в бой - уже и на реальном запустил? :D Хоть и центовик, но объёмы всё-равно приближённые к стандартному. И как выхлоп на текущий момент?) На сигареты лига хоть наторговала? :D