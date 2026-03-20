Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 188
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Напомню особо тугодумным товарищам, что ЛЮБАЯ система имеет периоды заработка и убытка, причем, периоды убытка длиннее. А поэтому - ЛЮБУЮ систему ждет одно и то же - "контрольный выстрел" и снятие с торгов.
Залог профита - постоянное переключение между системами, которые сейчас еще работают.
643642 в тестере за два года на OHLC:
А это на реальных тиках:
Напомню особо тугодумным товарищам, что ЛЮБАЯ система имеет периоды заработка и убытка, причем, периоды убытка длиннее. А поэтому - ЛЮБУЮ систему ждет одно и то же - "контрольный выстрел" и снятие с торгов.
Залог профита - постоянное переключение между системами, которые сейчас еще работают.
А для нетугодумного товарища, напомним, что система потому и называется системой, что она систематически приносит прибыль. Если это не так - значит это не cистема, а бесполезный мусор, который даже пересиживание не спасает. :D
Элементарное доказательство - ни малейшего подтверждения хотя бы одного заработанного реального доллара на лиге "систем" спустя год, после её "анонса" . :D
Я привёл это сравнение для того, чтобы предложить использовать прогон на реальных тиках как критерий проверки качества оптимизации ТС.
Понимаю, что оптимизировать на реальных тиках, к сожалению, не возможно.
А для нетугодумного товарища, напомним, что система потому и называется системой, что она систематически приносит прибыль.
НЕТ.
Ты открой словарь, и почитай, что такое "система". А потом говори про "прибыль".
Я привёл это сравнение для того, чтобы предложить использовать прогон на реальных тиках как критерий проверки качества оптимизации ТС.
Понимаю, что оптимизировать на реальных тиках, к сожалению, не возможно.
Да какой смысл смотреть на то, что было когда-то ? Это имеет только ту ценность, что система вот, непосредственно до настоящего момента работала. И все. Как она будет работать дальше - неизвестно.
А посему - выставляем все на демо-счет, и пусть торгуют. А мы будем смотреть, и выбирать.
Да какой смысл смотреть на то, что было когда-то ? Это имеет только ту ценность, что система вот, непосредственно до настоящего момента работала. И все. Как она будет работать дальше - неизвестно.
А посему - выставляем все на демо-счет, и пусть торгуют. А мы будем смотреть, и выбирать.
Так ты потом интуитивно выбираешь тс, которые будут приносить профит? я так понял. :D
Да какой смысл смотреть на то, что было когда-то ? Это имеет только ту ценность, что система вот, непосредственно до настоящего момента работала. И все. Как она будет работать дальше - неизвестно.
А посему - выставляем все на демо-счет, и пусть торгуют. А мы будем смотреть, и выбирать.
У тебя есть определённая система оценки результатов оптимизации ТС. На основании этой системы ты рассчитываешь для ТС её качество и отправляешь в тот или иной дивизион.
Я предлагаю модернизировать эту систему оценки. После того как ТС была переоптимизирована, делать контрольный прогон на реальных тиках и оценивать ТС уже по результатам такого прогона на реальных тиках.
У тебя есть определённая система оценки результатов оптимизации ТС. На основании этой системы ты рассчитываешь для ТС её качество и отправляешь в тот или иной дивизион.
Я предлагаю модернизировать эту систему оценки. После того как ТС была переоптимизирована, делать контрольный прогон на реальных тиках и оценивать ТС уже по результатам такого прогона на реальных тиках.
Ну ты ж прогнал - получил практически тоже самое. На реальных тиках просто несколько лишних раз задевался СЛ. Все что ты говоришь - можно делать, Но какой в этом смысл ?
Если бы результат бы существенно другим - оно бы того стоило. Я не вижу разницы абсолютно - на 1МOHLC - в местах задевания СЛ были большие короткие просады, неудивительно, что на реальных некоторые из этих просадов задели-таки защитные СЛы. Напомню, это "шестерка" - ChnFlatRTS система.
Нет смысла "выверять" то, что было в прошлом, и никогда не повторится в будущем. История нам дана только для того, чтобы исключить нестабильные системы, дающие явный убыток. От того, что мы тестируем систему на реальных тиках или на 1MOHLC - ее будущее нисколько не изменится. Даже если мы поставим самую убыточную систему в Высший дивизион - ничего ж не изменится, как только она совершит 10 сделок, и я смогу ее оценить по своей системе оценок - она тут же будет оценена, как низкокачественная, и тут же упадет в Средний или даже в Низший дивизион. И наоборот - если система показывает результат выше, чем "норма" дивизиона - она тут же перейдет в более высокий. Для перехода в Высший дивизион - качество торговли должно быть выше 0,95 - как показано это качество, хоть на истории, хоть в реальной демо-торговле - роли не играет.
В чем смысл гнаться за реальными тиками ?
Ну ты ж прогнал - получил практически тоже самое. На реальных тиках просто несколько лишних раз задевался СЛ.
Ты имеешь ввиду Контрольный (защитный) СЛ? Но ведь в этом случае ТС должна быть снята с торгов?