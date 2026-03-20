Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 194

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Sprut112:
Одна из самых бестолковых веток из всех что читал. Абсолютная галиматья

Владимир, раз бестолковая - проваливай.

 
Georgiy Merts:

Владимир, раз бестолковая - проваливай.

Джо, ща модно говорить - выйды от сюда розбийнык. :D 
Джо, а когда ты тут директором успел заделаться? что людей отсылаешь? :D Или здесь можно только лестные отзывы писать, а иначе мы тебя рискуем разозлить, а в гневе ты нам не понравишься? xD  

 
Sprut112:
Одна из самых бестолковых веток из всех что читал. Абсолютная галиматья

Ну, отчего же? В этой ветке результаты получше будут, чем во многих ветках. И быстрее достигнуты.

А ведь есть темы долгожители, а результатов все нема и нема.

 
Yuriy Asaulenko:

Ну, отчего же? В этой ветке результаты получше будут, чем во многих ветках. И быстрее достигнуты.

А ведь есть темы долгожители, а результатов все нема и нема.

Да?!) И в скольких "$" прибыли выражаются эти "получшие" результаты?) 
Или это тот случай, когда  результат оценивается не прибыльностью идеи а количеством набитых бессмысленных сообщений в теме? xD 

 
Artem Prischepa:

Да?!) И в скольких "$" прибыли выражаются эти "получшие" результаты?) 
Или это тот случай, когда  результат оценивается не прибыльностью идеи а количеством набитых бессмысленных сообщений в теме? xD 

Если Вы не можете понять предмет обсуждаемых вопросов, это ещё не означет, что сообщения бессмысленные. 

 
Eduard_D:

Если Вы не можете понять предмет обсуждаемых вопросов, это ещё не означет, что сообщения бессмысленные. 

Не стоит придераться к словам. Я понял, что это какая-то хитро-мудрая система , со взятыми с потолка критериями для отбора. Только был бы толк. :D 
Так в чём же всё-таки выражается её результативность, кто-то наконец скажет? :D Если таковая вообще имеется. Я просто лично хочу убедиться, что не отказываюсь от исследования чего-то стоящего. А не знаю, как для вас , джентльмены, а для меня стоящая система это та, которая приносит кэш на твой баланс. А эта тема пока ничего никому не принесла, на сколько могу судить. Демо счета не в счёт. И те в систематических минусах сидят, на сколько я понял. xD 

 
[Удален]  
Eduard_D:

Если Вы не можете понять предмет обсуждаемых вопросов, это ещё не означет, что сообщения бессмысленные. 

Сам топик понять не может, что уж о других говорить. 
 
Artem Prischepa:

А ты видно сразу в бой - уже и на реальном запустил? :D Хоть и центовик, но объёмы всё-равно приближённые к стандартному. И как выхлоп на текущий момент?) На сигареты лига хоть наторговала? :D  

выхлоп через ссыль мониторинга в профиле... сейчас поставил риск 1%. да - объемы приближенные к стандартным, раньше риск был 5%. Там в основном (да и сейчас - я пока еще не сносил их) были рисковые ТС с магиком 64...

тут вылаживать нельзя... СНОСЯТ :-)

На сиги и проезд - пока нет, не отбил. :-)

пока ЛИГА расторговывается.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:


 
Artem Prischepa:

Не стоит придераться к словам. Я понял, что это какая-то хитро-мудрая система , со взятыми с потолка критериями для отбора. Только был бы толк. :D 
Так в чём же всё-таки выражается её результативность, кто-то наконец скажет? :D Если таковая вообще имеется. Я просто лично хочу убедиться, что не отказываюсь от исследования чего-то стоящего. А не знаю, как для вас , джентльмены, а для меня стоящая система это та, которая приносит кэш на твой баланс. А эта тема пока ничего никому не принесла, на сколько могу судить. Демо счета не в счёт. И те в систематических минусах сидят, на сколько я понял. xD 

 
Sprut112:
Сам топик понять не может, что уж о других говорить. 
Господа- что вы пАритесь - ставьте на всю катлету ТС на торги с магиками 640150 и 642350 - и  будет вам  щастье!!!
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