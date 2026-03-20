Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 194
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Одна из самых бестолковых веток из всех что читал. Абсолютная галиматья
Владимир, раз бестолковая - проваливай.
Владимир, раз бестолковая - проваливай.
Джо, ща модно говорить - выйды от сюда розбийнык. :D
Джо, а когда ты тут директором успел заделаться? что людей отсылаешь? :D Или здесь можно только лестные отзывы писать, а иначе мы тебя рискуем разозлить, а в гневе ты нам не понравишься? xD
Одна из самых бестолковых веток из всех что читал. Абсолютная галиматья
Ну, отчего же? В этой ветке результаты получше будут, чем во многих ветках. И быстрее достигнуты.
А ведь есть темы долгожители, а результатов все нема и нема.
Ну, отчего же? В этой ветке результаты получше будут, чем во многих ветках. И быстрее достигнуты.
А ведь есть темы долгожители, а результатов все нема и нема.
Да?!) И в скольких "$" прибыли выражаются эти "получшие" результаты?)
Или это тот случай, когда результат оценивается не прибыльностью идеи а количеством набитых бессмысленных сообщений в теме? xD
Да?!) И в скольких "$" прибыли выражаются эти "получшие" результаты?)
Или это тот случай, когда результат оценивается не прибыльностью идеи а количеством набитых бессмысленных сообщений в теме? xD
Если Вы не можете понять предмет обсуждаемых вопросов, это ещё не означет, что сообщения бессмысленные.
Если Вы не можете понять предмет обсуждаемых вопросов, это ещё не означет, что сообщения бессмысленные.
Не стоит придераться к словам. Я понял, что это какая-то хитро-мудрая система , со взятыми с потолка критериями для отбора. Только был бы толк. :D
Так в чём же всё-таки выражается её результативность, кто-то наконец скажет? :D Если таковая вообще имеется. Я просто лично хочу убедиться, что не отказываюсь от исследования чего-то стоящего. А не знаю, как для вас , джентльмены, а для меня стоящая система это та, которая приносит кэш на твой баланс. А эта тема пока ничего никому не принесла, на сколько могу судить. Демо счета не в счёт. И те в систематических минусах сидят, на сколько я понял. xD
Если Вы не можете понять предмет обсуждаемых вопросов, это ещё не означет, что сообщения бессмысленные.
А ты видно сразу в бой - уже и на реальном запустил? :D Хоть и центовик, но объёмы всё-равно приближённые к стандартному. И как выхлоп на текущий момент?) На сигареты лига хоть наторговала? :D
выхлоп через ссыль мониторинга в профиле... сейчас поставил риск 1%. да - объемы приближенные к стандартным, раньше риск был 5%. Там в основном (да и сейчас - я пока еще не сносил их) были рисковые ТС с магиком 64...
тут вылаживать нельзя... СНОСЯТ :-)
На сиги и проезд - пока нет, не отбил. :-)
пока ЛИГА расторговывается.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Не стоит придераться к словам. Я понял, что это какая-то хитро-мудрая система , со взятыми с потолка критериями для отбора. Только был бы толк. :D
Так в чём же всё-таки выражается её результативность, кто-то наконец скажет? :D Если таковая вообще имеется. Я просто лично хочу убедиться, что не отказываюсь от исследования чего-то стоящего. А не знаю, как для вас , джентльмены, а для меня стоящая система это та, которая приносит кэш на твой баланс. А эта тема пока ничего никому не принесла, на сколько могу судить. Демо счета не в счёт. И те в систематических минусах сидят, на сколько я понял. xD
Сам топик понять не может, что уж о других говорить.