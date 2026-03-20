Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 190
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Это мои размышления. В системе установлено, что новый максимум должен появляться максимум через 6 сделок, что в представленном тобой графике - явно не так.
Но ты на всякий случай сначала перепроверь мой прогон. Вдруг я что-то накосячил.
Это мои размышления. В системе установлено, что новый максимум должен появляться максимум через 6 сделок, что в представленном тобой графике - явно не так.
По моему разумению, он как правило может и не появляться через 6 сделок: ТП=0.1 диапазона, а убытки разрешены до 2-х диапазонов. Т.е. 6 сделок возможны только в случае, если убыток не превысит 0,6 диапазона. Всё, что больше, уже не влазит в 6 сделок.
По моему разумению, он как правило может и не появляться через 6 сделок: ТП=0.1 диапазона, а убытки разрешены до 2-х диапазонов. Т.е. 6 сделок возможны только в случае, если убыток не превысит 0,6 диапазона. Всё, что больше, уже не влазит в 6 сделок.
Это разые условия.
На истории видно, что максимум через шесть сделок цена делает новый максимум. Соответственно, если в торговле этого не происходит - торговля должна останавливаться.
Буду проверять. Посмотрим.
Создан бесплатный Сигнал "NewTop LigaTS". На нём торгует только одна ТС 643642. Риск 10%.
https://www.mql5.com/ru/signals/611260
Account: 2599118
Magic: 442042
RegCode: 966523303
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 443122
RegCode: 446429648
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 542041
RegCode: 3265001878
-----------------------------------
Георгий у меня 542041 с этим рег кодом удаляется. ТФ не переключал. Просьба заменить... или написать, как поставить на торги...
на какой пАре она торгует?
GBPNZD
GBPNZD
Георгий у меня 542041 с этим рег кодом удаляется. ТФ не переключал. Просьба заменить... или написать, как поставить на торги...
А что в логе пишет по поводу этого кода ? Неверный ???
Я проверил - вроде все должно работать...Рискну предположить, что дело не в регкоде.
А что в логе пишет по поводу этого кода ? Неверный ???
Я проверил - вроде все должно работать...Рискну предположить, что дело не в регкоде.
нет он просто вылетает с тиком - смайлик справа вверху и эксп - удаляется...
Лог вечером по мск выложу после очередной попытки эксп прикрепить в работу на график...
Это разые условия.
На истории видно, что максимум через шесть сделок цена делает новый максимум. Соответственно, если в торговле этого не происходит - торговля должна останавливаться.
Буду проверять. Посмотрим.
Как дела?