Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 190

Новый комментарий
 
Georgiy Merts:

Это мои размышления. В системе установлено, что новый максимум должен появляться максимум через 6 сделок, что в представленном тобой графике - явно не так.

Но ты на всякий случай сначала перепроверь мой прогон. Вдруг я что-то накосячил.

 
Georgiy Merts:

Это мои размышления. В системе установлено, что новый максимум должен появляться максимум через 6 сделок, что в представленном тобой графике - явно не так.

По моему разумению, он как правило  может и не появляться через 6 сделок: ТП=0.1 диапазона, а убытки разрешены до 2-х диапазонов. Т.е. 6 сделок  возможны  только в случае, если убыток не превысит 0,6 диапазона. Всё, что больше, уже не влазит в 6 сделок.

 
Eduard_D:

По моему разумению, он как правило  может и не появляться через 6 сделок: ТП=0.1 диапазона, а убытки разрешены до 2-х диапазонов. Т.е. 6 сделок  возможны  только в случае, если убыток не превысит 0,6 диапазона. Всё, что больше, уже не влазит в 6 сделок.

Это разые условия.

На истории видно, что максимум через шесть сделок цена делает новый максимум. Соответственно, если в торговле этого не происходит - торговля должна останавливаться.

Буду проверять. Посмотрим.

 
Eduard_D:

Создан бесплатный Сигнал "NewTop LigaTS". На нём торгует только одна ТС  643642.  Риск 10%.

https://www.mql5.com/ru/signals/611260

на какой пАре она торгует?
 
Georgiy Merts:


Account: 2599118
Magic: 442042

RegCode: 966523303

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 443122

RegCode: 446429648

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 542041

RegCode: 3265001878

-----------------------------------

Георгий у меня 542041 с этим рег кодом удаляется. ТФ не переключал. Просьба заменить... или написать, как поставить на торги...


 
Roman Shiredchenko:
на какой пАре она торгует?

GBPNZD

 
Eduard_D:

GBPNZD

спс
 
Roman Shiredchenko:

Георгий у меня 542041 с этим рег кодом удаляется. ТФ не переключал. Просьба заменить... или написать, как поставить на торги...


А что в логе пишет по поводу этого кода ? Неверный ???

Я проверил - вроде все должно работать...

Рискну предположить, что дело не в регкоде.
 
Georgiy Merts:

А что в логе пишет по поводу этого кода ? Неверный ???

Я проверил - вроде все должно работать...

Рискну предположить, что дело не в регкоде.

нет он просто вылетает с тиком - смайлик справа вверху и эксп - удаляется...

Лог вечером по мск выложу после очередной попытки эксп прикрепить в работу на график...

 
Georgiy Merts:

Это разые условия.

На истории видно, что максимум через шесть сделок цена делает новый максимум. Соответственно, если в торговле этого не происходит - торговля должна останавливаться.

Буду проверять. Посмотрим.

Как дела? 

1...183184185186187188189190191192193194195196197...406
Новый комментарий