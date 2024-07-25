Как создать бесплатный сигнал для личного пользования?
Этот сигнал не видно с доступных сигналах терминала и я не могу на него подписаться.
Вопросы:
1. Можно ли реализовать мою задачу средствами MT5?
2. Можно ли подключить личный сигнал на реальном счете? Как?
1. Купите в Маркете копировщик, но тщательно проверяйте его функционал, не факт, что он Вам подойдёт.
2. Можете установить цену на Сигнал размером $99999 и подписывайтесь как Провайдер бесплатно, но сигнал будет публичным, впрочем никто не подпишется на него, кроме Вас.
Хочу сделать бесплатный сигнал, чтобы копировать сделки с одного реального счета на другой реальный счет.
При создании сигнала есть флажок:
Это мой личный сигнал, недоступный публично. Могу открыть/закрыть публичный доступ в любое время.
Этот сигнал не видно с доступных сигналах терминала и я не могу на него подписаться.
Вопросы:
1. Можно ли реализовать мою задачу средствами MT5?
2. Можно ли подключить личный сигнал на реальном счете? Как?
Реальные счета могет иметь только платную подписку.
Что касается подписки (бесплатной) на свой же платный сигнал, то есть простой способ - я, правда, не пробовал - см пост #14
Сейчас увидел - это в предыдущем посте как пункт 2.
- 2019.09.27
- www.mql5.com
1. Купите в Маркете копировщик, но тщательно проверяйте его функционал, не факт, что он Вам подойдёт.
2. Можете установить цену на Сигнал размером $99999 и подписывайтесь как Провайдер бесплатно, но сигнал будет публичным, впрочем никто не подпишется на него, кроме Вас.
а ещё можно памм открыть и самому в него инвестироваться
а ещё можно памм открыть и самому в него инвестироваться
А ещё можно на завод пойти.
А ещё можно на завод пойти.
подожди... это же я должен был сказать! :)
Зарегистрировался как продавец. Опубликовал сигнал.
При публикации выдало сообщение: Сигнал новый, надежность низкая, поэтому в терминале отображаться не будет. Поиск в терминале его не находит.
При попытке подписаться через браузер, предлагает открыть MetaTrader.
Но у меня несколько MT5 на компьютере и он открывает первый. Мне нужно открыть в другом.
Вопрос:
Как подключить сигнал по ссылке в нужном мне MT5, если этот MT5 не открывается по умолчанию и сигнал не выводится в списке сигналов в терминале?
Вопрос:
Как подключить сигнал по ссылке в нужном мне MT5, если этот MT5 не открывается по умолчанию и сигнал не выводится в списке сигналов в терминале?
В нужном МТ5 используйте Поиск Онлайн и в результатах поиска найдётся Ваш сигнал, там и подпишитесь.
В нужном МТ5 используйте Поиск Онлайн и в результатах поиска найдётся Ваш сигнал, там и подпишитесь.
+100 в карму за идею!
В поиске название сигнала тоже не отображалось. Но танцы с бубном помогли его найти и подключить.
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Хочу сделать бесплатный сигнал, чтобы копировать сделки с одного реального счета на другой реальный счет.
При создании сигнала есть флажок:
Это мой личный сигнал, недоступный публично. Могу открыть/закрыть публичный доступ в любое время.
Этот сигнал не видно с доступных сигналах терминала и я не могу на него подписаться.
Вопросы:
1. Можно ли реализовать мою задачу средствами MT5?
2. Можно ли подключить личный сигнал на реальном счете? Как?