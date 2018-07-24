Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 21
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Так ведь один такой стоп убивает хороший % от депо. Несколько ппозиций могут лишить более 20%.
Или наоборот. Все дело в точках входа. Стратегии. Отрицательные сделки не исключаются. Это как езда на автомобиле. Если вы едете и соблюдаете все правила, ориентируетесь по знакам, едете в своей полосе, соблюдаете скоростной режим и все такое. И ***езаетесь. Разве вы виноваты? Нет. Вы все делали правильно. Так же и со стратегией. Все может быть. Если вас выбивает по стопу , корить себя не стоит в этом. Просто рынок так повел себя.
И еще немного.
Самый обычный, который находиться в терминале. Не спрашивай, что за индикатор.
все стандартные индюки с терминала давно прогнали в тестере и они не показали прибыль. значит вы, все таки, внесли что-то свое.
все стандартные индюки с терминала давно прогнали в тестере и они не показали прибыль. значит вы, все таки, внесли что-то свое.
Настройки и не более.)))
все стандартные индюки с терминала давно прогнали в тестере и они не показали прибыль. значит вы, все таки, внесли что-то свое.
Видимо какую-то секретную разработку с секретного завода...вот до чего секкретная технология дошла...да мужик просто нестандартно поразмыслил и уперся...ипотека довела до отточенного мани-мани...и сообразил мужик как можно легко и просто вытрясти денежки с тупого рынка Форекс...все же это эксперт или ручник??? может хоть что-то выманить удастся...
И еще немного.
Это же просто чудо какое-то...уже почти 300% за какую-то неделю с небольшим...кстати не мешало бы которые по счету сутки или дни пошли в скрине показывать...
Видимо какую-то секретную разработку с секретного завода...вот до чего секкретная технология дошла...да мужик просто нестандартно поразмыслил и уперся...ипотека довела до отточенного мани-мани...и сообразил мужик как можно легко и просто вытрясти денежки с тупого рынка Форекс...все же это эксперт или ручник??? может хоть что-то выманить удастся...
Никаких экспертов, никаких советников и всяких скриптов. Просто ручная торговля с индикатором со своими настройками.
все стандартные индюки с терминала давно прогнали в тестере и они не показали прибыль. значит вы, все таки, внесли что-то свое.
Многие индюки дают прибыль, если параметры подобраны под текущий характер рынка, но только на некотором временном периоде. Как только характер рынка меняется, начинается слив. И параметры индикатора снова нужно менять.
Никаких экспертов, никаких советников и всяких скриптов. Просто ручная торговля с индикатором со своими настройками.
Зная психологию толпы, у вас нет шансов на достижение цели. Чем больше за вами наблюдают тем меньше шансов у вас достигнуть цели. Законы природы никто еще не отменял.
Зная психологию толпы, у вас нет шансов на достижение цели. Чем больше за вами наблюдают тем меньше шансов у вас достигнуть цели. Законы природы никто еще не отменял.
Чет я нничего не понял. При чем тут наблюдение?.И при чем закон природы? А ну ка поподробнее.