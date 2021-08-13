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Советники

NetPrice TakeProfit - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2215
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник-утилита 

Советник работает по текущему символу, но при этом не принимает в расчёт никакой Magic Number. Задача советника отследить, когда появится БОЛЕЕ одной позиции в каком-либо направлении и после этого советник рассчитывает цену позиций для каждого направления. К расчетной цене добавляется (для BUY) 'Take Profit Buy' или отнимается (для SELL) 'Take Profit Sell' - полученная цена будет расчетным Тейк профитом для всех позиций одного направления.

Если позиция одна в этом направлении - обнуляем у неё Тейк Профит.

Чтобы легче понять работу кода, в советник встроен функционал специально для режима "Визуальное тестирование" - можно открывать три позиции, каждая в заданное время и заданным объёмом.

    NetPrice TakeProfit

    Рис. 1. NetPrice TakeProfit

    Добавлена информационная панель:

    NetPrice TakeProfit

    Рис. 2. NetPrice TakeProfit

      Intraday Fractals Intraday Fractals

      Индикатор без индикаторных буферов. Рисует линии для фракталов внутри дня

      Corrected AMA EA Corrected AMA EA

      Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Corrected AMA'

      Coral EA Coral EA

      Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Coral'

      Daily Trading Statistics Indicator Daily Trading Statistics Indicator

      Индикатор-утилита: отображает статистику торговли за день. Работа при помощи графических объектов OBJ_LABEL