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NetPrice TakeProfit - эксперт для MetaTrader 5
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Советник-утилита
Советник работает по текущему символу, но при этом не принимает в расчёт никакой Magic Number. Задача советника отследить, когда появится БОЛЕЕ одной позиции в каком-либо направлении и после этого советник рассчитывает цену позиций для каждого направления. К расчетной цене добавляется (для BUY) 'Take Profit Buy' или отнимается (для SELL) 'Take Profit Sell' - полученная цена будет расчетным Тейк профитом для всех позиций одного направления.
Если позиция одна в этом направлении - обнуляем у неё Тейк Профит.
Чтобы легче понять работу кода, в советник встроен функционал специально для режима "Визуальное тестирование" - можно открывать три позиции, каждая в заданное время и заданным объёмом.
Рис. 1. NetPrice TakeProfit
Добавлена информационная панель:
Рис. 2. NetPrice TakeProfit
Индикатор без индикаторных буферов. Рисует линии для фракталов внутри дняCorrected AMA EA
Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Corrected AMA'
Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Coral'Daily Trading Statistics Indicator
Индикатор-утилита: отображает статистику торговли за день. Работа при помощи графических объектов OBJ_LABEL