Советник-утилита

Советник работает по текущему символу, но при этом не принимает в расчёт никакой Magic Number. Задача советника отследить, когда появится БОЛЕЕ одной позиции в каком-либо направлении и после этого советник рассчитывает цену позиций для каждого направления. К расчетной цене добавляется (для BUY) 'Take Profit Buy' или отнимается (для SELL) 'Take Profit Sell' - полученная цена будет расчетным Тейк профитом для всех позиций одного направления.

Если позиция одна в этом направлении - обнуляем у неё Тейк Профит.

Чтобы легче понять работу кода, в советник встроен функционал специально для режима "Визуальное тестирование" - можно открывать три позиции, каждая в заданное время и заданным объёмом.





Рис. 1. NetPrice TakeProfit

Добавлена информационная панель:





Рис. 2. NetPrice TakeProfit